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Apple Watch ABD ön siparişleri bir milyonu geçti

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch ABD ön siparişleri bir milyonu geçti

Apple'ın geçtiğimiz Cuma günü ön siparişe başlayan ve 24 Nisan itibariyle de ilk dalga ülkelerde dağıtıma başlayacak olan akıllı saati Apple Watch, rekorları alt üst edecek gibi görünüyor. 

Saatin ABD'deki ilk ön sipariş rakamları yaklaşık 1.2 milyon olarak gerçekleşti. Ancak ilginç olan birden fazla saat siparişi veren müşterilerin de olduğu. Orana vurulduğunda 957 000 kişinin yaklaşık olarak 1.3 Apple Watch ön siparişi verdiği belirtiliyor. Ön siparişlerde fiyatı 349$ olan Apple Watch Sport modeli yüzde 62 ile en çok ilgiyi gördü. 

Fiyatlar modelin boyutuna ve kayışına göre değiştiği için toplam rakam içerisinde ortalama cihaz fiyatı 503$ oldu. Apple Watch Sport tarafında ortalama fiyat 382$, Apple Watch tarafında ise ortalama fiyat 707$ olarak gerçekleşti. 

Saat modellerinde 42mm boyutu daha çok tercih edildi. Apple Watch kategorisinde yüzde 24 oranında 38mm, yüzde 76 oranında 42mm, Apple Watch Sport kategorisinde de yüzde 32 oranında 38mm, yüzde 68 oranında 42mm boyutlara ilgi vardı.

Marka sadakatindan oldukça yararlandığı görülen Apple Watch ön siparişlerinin yüzde 21'i iPhone 6 serisi sahiplerinden geldi. Bu siparişler ile birlikte yüzde 11 oranında müşteride hem bir iPhone, hem bir iPad ve hem de bir Apple Watch ürünü bulunur hale geldi. 

Apple uzun süre hazırlanıyor olsa da Apple Watch için stok sıkıntısı yaşanıyor. Kısa sürede Apple Watch siparişlerinin kargo süresinin 4-6 hafta arasına yükseldiği görüldü. Ayrıca bazı modeller ancak Temmuz ayında kargolanacak. Buna rağmen ilgi büyük. 

ABD haricinde İngiltere, Kanada, Japonya, Çin gibi toplam 9 ülkede satışa sunulacak. Bu bakımdan satış rakamının katlanarak artması bekleniyor. Hali hazırda akıllı saat pazarının lideri Samsung olarak görülüyordu. Ancak Apple bu satış rakamı ile liderliği devralacak gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sport-model-leads-the-way-as-over-one-million-Apple-Watches-are-pre-ordered-in-the-U.S.-on-Friday_id68183 Yorum Yaz
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Reddemon35 4 yıl
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VlknFX 4 yıl
Sonuç beklediğim gibi. Apple ın kemikleşen bir hayran kitlesi var sadece amerikada değil almanya japonya gibi ülkelerde de iyi satışlar yapıcaktır
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simbolmina 4 yıl
Kavga vardır diye gelmiştim ama herkes Game of Thrones izliyor herhalde. Neyse sonra bakarım.

ha unutmadan: çöp!
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nightsoldier 4 yıl
İlk versiyonu almamak gerekir. Hoş bana göre akıllı saat, kısa süre kullanılıp heves alındıktan sonra da dolaba kaldırılacak bir aksesuar olmaktan öteye gidemeyecek.
Çünkü, cep telefonu ile yapılan her türlü şey, saatle de yapılabiliyor. E ben zaten cep telefonu taşıyorum, hayatıma ekstra olarak bir artı katmayacak bir saati neden taşıyayım, her gün şarj edeyim? Ekstra olarak bin TL vereyim?
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