Apple Watch bir günlük kullanım süresi sunacak





Apple'ın ilk olarak iPhone 6 lansmanında resmiyete kavuşturduğu ve iPad Air 2 lansmanında da üçüncü taraf geliştirici desteğini duyurduğu akıllı saati Apple Watch gelecek yıl satışa çıkacak. Ancak cihazın kaç gün kullanım süresi sunacağı halen net değildi.





Dün bir röportajında Tim Cook cihazın yaklaşık bir gün kullanım süresi sunacağına inandığını açıkladı. Bu süre yoğun kullanımda geçerli olduğu için görünüşe göre akıllı saatini çok fazla meşgul etmeyenler 2 güne kadar idare edebilir. Cook bunun haricinde saatin donanım anlamında neler sunacağını açıklamadı.





Apple Watch bu haliyle Samsung Gear veya LG G Watch gibi rakip serilerden kullanım süresi anlamında geride kalıyor. Kullanıcıların her gün kolundaki saati şarj etmek ihtiyacı duyması elbette tercih edilen bir durum olmayacaktır.





Saatin fiyatının da üst seviyelerde olacağı düşünüldüğünde gelecek yıl için 50 milyon Apple Watch satış öngörülerinin nasıl gerçekleşeceği de merak konusu oluyor. Zira aynı dönemlerde daha fazla akıllı saatin piyasada olması söz konusu ve rekabet de bir hayli kızışmış olacak.

http://appleinsider.com/articles/14/10/28/apple-watch-will-likely-require-daily-charging-cook-says