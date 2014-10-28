Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Watch bir günlük kullanım süresi sunacak

4 yıl
515
1
77
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple Watch bir günlük kullanım süresi sunacak

Apple'ın ilk olarak iPhone 6 lansmanında resmiyete kavuşturduğu ve iPad Air 2 lansmanında da üçüncü taraf geliştirici desteğini duyurduğu akıllı saati Apple Watch gelecek yıl satışa çıkacak. Ancak cihazın kaç gün kullanım süresi sunacağı halen net değildi. 

Dün bir röportajında Tim Cook cihazın yaklaşık bir gün kullanım süresi sunacağına inandığını açıkladı. Bu süre yoğun kullanımda geçerli olduğu için görünüşe göre akıllı saatini çok fazla meşgul etmeyenler 2 güne kadar idare edebilir. Cook bunun haricinde saatin donanım anlamında neler sunacağını açıklamadı. 

Apple Watch bu haliyle Samsung Gear veya LG G Watch gibi rakip serilerden kullanım süresi anlamında geride kalıyor. Kullanıcıların her gün kolundaki saati şarj etmek ihtiyacı duyması elbette tercih edilen bir durum olmayacaktır. 

Saatin fiyatının da üst seviyelerde olacağı düşünüldüğünde gelecek yıl için 50 milyon Apple Watch satış öngörülerinin nasıl gerçekleşeceği de merak konusu oluyor. Zira aynı dönemlerde daha fazla akıllı saatin piyasada olması söz konusu ve rekabet de bir hayli kızışmış olacak.  


Kaynak:http://appleinsider.com/articles/14/10/28/apple-watch-will-likely-require-daily-charging-cook-says
http://appleinsider.com/articles/14/10/28/apple-watch-will-likely-require-daily-charging-cook-says Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Parallel Killer 4 yıl
o zmn ben de bi hafta gideceğine inanıyorum şarjının, o nedir öyle yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 4 yıl
Gelecekte pil ihtiyacı olmayan akıllı saatler göreceğiz.
Işık veya güneş enerjisini kullanan,İnsan vücudundaki elektrikle beslenen veya hareketlerimizdeki kinetik enerjiden faydalanan ürünler ortaya çıktıkça akıllı saatler yaygınlaşıp çoğalacaktır.
Şu haliyle kullanılacak bir durumu yok bunların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmreCArat 4 yıl
Bence direk 1 gün olarak düşünülmeli,bu cihazı tüm özellikleriyle yoğun kullanmayacaksam neden 300 dolarımı buraya bağlayayım?
Beraberinde şarj yastığı gibi bir aparatla gelirse normal kullanımda sıkıntı yaratmaz gibi,yatak odasında şifonyerin üzerine şarj yastığını yerleştirir gece yatarken Apple Watch çıkarır üstüne koyarsın.Kolunda saatle yatan yoktur zaten normal saate de böyle yaparsın.
Ama uzun süren aktarmalı falan yolculuklarda sıkıntı,ya saat yarı yolda kalır kolunda çalışmaya cihazı taşırsın ya da şarj bitmesin diye kullanımını kısarsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Çöp. İşte bu kadar.
Ha, ama Apple alacağım diye neredeyse gidip bankadan kredi çeken insanlar gözü kapalı alacak, orası ayrı mesele.
"Apple Watch satış rekoru kırdı" haberlerini göreceksiniz, şaşırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur__ 4 yıl
1 gün bekliyorduk zaten söylentiler ışığında.
Lightning kablo kullansa neyse diyeceğim, tüm iPhone kullanıcıları telefonlarını bir gün sonunda şarj ediyor, dolayısıyla öyle veya böyle lightning kablo bulunup şarj gerçekleşiyor, ancak Apple Watch farklı bir şarj ünitesi kullanacağından gidilen her yere iki tane şarj aleti ile gidilmesi zorunluluğu ciddi boyutta can sıkıcı. Dışarıda kolaylıkla Apple Watch şarj aleti bulamamak da cabası.
Apple Watch Lightning kullanmalı ve iPhone'dan bir nebze de olsun şarj edilebilmeliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Apple bir tarz. Bir çalışanı apple'a koy farklı iş çıkarır, git google'a al çok farklı iş çıkarır. Apple da çalışan bir adam google'a geçtiğinde oh ne rahat burada her istediğimi yapabilirim, Apple beni çok kısıtlıyordu der. Ama işte başarıyı getiren her istediğini yapamaman. En ufak ayrıntı için olmadık şartlar istemek kaliteyi sağlıyor. Saat için fikrim 1 gün çok kısa. Ama şarj süresi de ona göre kısa tutulabilirse katlanılabilir. Şarz olmayı pratik yapmaları ve mümkünse kolundan saati çıkarmadan şarj olacak kadar kısa sürmeli, veya değiştirilebilir bir pil olmalı, yanınızda yedek pil taşıyabilmeliyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMarjinaLs 4 yıl
Rezalet bir süre , eğer doğruysa ... Kim uğraşır böyle ,tak çıkart ile yahu . Ama @Shady güzel yazmış . Bu birinci nesil , zamanla saatte evrim geçirecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eray1135 4 yıl
Hergün saati şarjamı takçaz bu neyin mantığı bu apple nereye gidiyor arkadaş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 yıl
Bence yeterli. Eğer 1 günü hakkı ile çıkarabiliyorsa sıkıntı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 4 yıl
Apple en azından 3 gün sure sunmaliydi. Ölü doğmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
515 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve Apple Watch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy Alpha video inceleme "Samsung'un metal ile imtihanı" 4 yıl Casper VIA V8C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim