Apple Watch bir günlük kullanım süresi sunacak

Haber Editörü
Apple'ın ilk olarak iPhone 6 lansmanında resmiyete kavuşturduğu ve iPad Air 2 lansmanında da üçüncü taraf geliştirici desteğini duyurduğu akıllı saati Apple Watch gelecek yıl satışa çıkacak. Ancak cihazın kaç gün kullanım süresi sunacağı halen net değildi.
Dün bir röportajında Tim Cook cihazın yaklaşık bir gün kullanım süresi sunacağına inandığını açıkladı. Bu süre yoğun kullanımda geçerli olduğu için görünüşe göre akıllı saatini çok fazla meşgul etmeyenler 2 güne kadar idare edebilir. Cook bunun haricinde saatin donanım anlamında neler sunacağını açıklamadı.
Apple Watch bu haliyle Samsung Gear veya LG G Watch gibi rakip serilerden kullanım süresi anlamında geride kalıyor. Kullanıcıların her gün kolundaki saati şarj etmek ihtiyacı duyması elbette tercih edilen bir durum olmayacaktır.
Saatin fiyatının da üst seviyelerde olacağı düşünüldüğünde gelecek yıl için 50 milyon Apple Watch satış öngörülerinin nasıl gerçekleşeceği de merak konusu oluyor. Zira aynı dönemlerde daha fazla akıllı saatin piyasada olması söz konusu ve rekabet de bir hayli kızışmış olacak.
Kaynak:http://appleinsider.com/articles/14/10/28/apple-watch-will-likely-require-daily-charging-cook-says
http://appleinsider.com/articles/14/10/28/apple-watch-will-likely-require-daily-charging-cook-says Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Işık veya güneş enerjisini kullanan,İnsan vücudundaki elektrikle beslenen veya hareketlerimizdeki kinetik enerjiden faydalanan ürünler ortaya çıktıkça akıllı saatler yaygınlaşıp çoğalacaktır.
Şu haliyle kullanılacak bir durumu yok bunların.
Beraberinde şarj yastığı gibi bir aparatla gelirse normal kullanımda sıkıntı yaratmaz gibi,yatak odasında şifonyerin üzerine şarj yastığını yerleştirir gece yatarken Apple Watch çıkarır üstüne koyarsın.Kolunda saatle yatan yoktur zaten normal saate de böyle yaparsın.
Ama uzun süren aktarmalı falan yolculuklarda sıkıntı,ya saat yarı yolda kalır kolunda çalışmaya cihazı taşırsın ya da şarj bitmesin diye kullanımını kısarsın.
Ha, ama Apple alacağım diye neredeyse gidip bankadan kredi çeken insanlar gözü kapalı alacak, orası ayrı mesele.
"Apple Watch satış rekoru kırdı" haberlerini göreceksiniz, şaşırmayın.
Lightning kablo kullansa neyse diyeceğim, tüm iPhone kullanıcıları telefonlarını bir gün sonunda şarj ediyor, dolayısıyla öyle veya böyle lightning kablo bulunup şarj gerçekleşiyor, ancak Apple Watch farklı bir şarj ünitesi kullanacağından gidilen her yere iki tane şarj aleti ile gidilmesi zorunluluğu ciddi boyutta can sıkıcı. Dışarıda kolaylıkla Apple Watch şarj aleti bulamamak da cabası.
Apple Watch Lightning kullanmalı ve iPhone'dan bir nebze de olsun şarj edilebilmeliydi.