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Apple, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı'nı iPad 2 ile yeniledi

7 yıl
4b
1
17
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın eski iPhone, iPad ve Mac modellerinizi hediye çeki karşılığında değiştirdiği Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı için bu kez iPad 2 modeli kapsam içine alındı.

Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı eski Apple modellerine 200$'a kadar hediye çeki temin ederek Ağustos ayında faaliyete başlamıştı. Ocak ayında İngiltere, Fransa ve Almanya da program içerisine girdi. Programın hedefi kullanılabilir cihazları eğitim amaçlı kampanyalara dahil etmek, kullanılamayacak durumda olanları da geri dönüştürmek.

iPad 2 modellerinin çalışma durumuna göre en yüksek geri alım bedeli şu şekilde:

Apple iPad 2 16GB WiFi              205$
Apple iPad 2 16GB WiFi + 3G     250$
Apple iPad 2 32 GB WiFi             245$
Apple iPad 2 32GB WiFi + 3G     280$
Apple iPad 2 64GB WiFi              275$
Apple iPad 2 64GB WiFi + 3G     320$

Bu tarz geri alım işlemleri yapan Gazelle gibi diğer sitelerde başlangıç modeli 240$'a kadar çıkıyor. Amazon da ise "sıfır gibi" iPad 2 16GB WiFi modeli 460$'a kadar alıcı bulabiliyor. Bu sitelerde doğrudan nakit ödeme de alınabiliyor.

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Godolphin 7 yıl en beğenilen
Ben 450 dolardan alırım diyeceğim eksi rekoru kıracak yazım.
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Batuist 7 yıl
adamların eski modelleri bile dünyada farklı bir pazar oluşturmaya yetiyor.. mükemmel bir pazarlama teknikleri var adamların..
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Androidd 7 yıl
Orda sifiri 399 dolar diye dusunulunce 205 dolar uygun.
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söny 7 yıl
Bizdeki 2. el piyasası fiyatları daha pahalı yahu
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yav he he aynen 7 yıl
bana da en sonunda Di Niûv Aypeth aldirtcaklar
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Rollini 7 yıl
fiyatlar güzel ama pek bi talep olmaz çogu kişi koleksiyon yapıyor adam düzmüş iphone 1.2.3.4 yeni model çıkınca eskisini rafa kaldırıyor böylede bi tuhaf alışkanlıkları olanlarda var.
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X-Slim 7 yıl Rollini
amex
fiyatlar güzel ama pek bi talep olmaz çogu kişi koleksiyon yapıyor adam düzmüş iphone 1.2.3.4 yeni model çıkınca eskisini rafa kaldırıyor böylede bi tuhaf alışkanlıkları olanlarda var.

Aynen dediginiz gibi yapanlarda var hocam
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E_Aydin35 7 yıl
Kullanıcıda kazanıyor Apple'da kazanıyor bunları toplarsak Apple kazanıyor.:))
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Silent Guardian 7 yıl
Ben 300 dolara alırım :)
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zurna 7 yıl
piyasayı yükseltmesek
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createemir 7 yıl
Bunlar bu fiyattan satıyomu alıyomu
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Türkiyede 2. eli daha fazla ederXD
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Recharged 7 yıl
Böyle bir uygulama çok iyi düşünülmüş.İşi bilen ikinci el olarak farklı sitelerde satış yapabilir ama işi bilmeyen ve sadece öylesine kullanan kişi çoktur eminim.Onlar doğrudan Apple'a satabilirler.Üzerine belli bir miktar ekleyerek yeni iPad'ide rahat bir şekilde alabilirler ki aralarında çokta fazla fiyat farkı yok.
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Godolphin 7 yıl en beğenilen
Ben 450 dolardan alırım diyeceğim eksi rekoru kıracak yazım.
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