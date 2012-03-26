Apple, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı'nı iPad 2 ile yeniledi

Apple'ın eski iPhone, iPad ve Mac modellerinizi hediye çeki karşılığında değiştirdiği Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı için bu kez iPad 2 modeli kapsam içine alındı.





Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı eski Apple modellerine 200$'a kadar hediye çeki temin ederek Ağustos ayında faaliyete başlamıştı. Ocak ayında İngiltere, Fransa ve Almanya da program içerisine girdi. Programın hedefi kullanılabilir cihazları eğitim amaçlı kampanyalara dahil etmek, kullanılamayacak durumda olanları da geri dönüştürmek.





iPad 2 modellerinin çalışma durumuna göre en yüksek geri alım bedeli şu şekilde:





Apple iPad 2 16GB WiFi 205$

Apple iPad 2 16GB WiFi + 3G 250$

Apple iPad 2 32 GB WiFi 245$

Apple iPad 2 32GB WiFi + 3G 280$

Apple iPad 2 64GB WiFi 275$

Apple iPad 2 64GB WiFi + 3G 320$





Bu tarz geri alım işlemleri yapan Gazelle gibi diğer sitelerde başlangıç modeli 240$'a kadar çıkıyor. Amazon da ise "sıfır gibi" iPad 2 16GB WiFi modeli 460$'a kadar alıcı bulabiliyor. Bu sitelerde doğrudan nakit ödeme de alınabiliyor.