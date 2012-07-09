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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple artık geri dönüştürülebilir ürünler üretmeyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın veri merkezlerinin soğutulması konusunda çevre örgütleriyle yaşadığı problemlerin ardından yine tartışma uyandıracak yeni bir hamle daha yaptı.

Yenilenebilir elektronik ürünlerin standartlarını belirleyen EPEAT kurumu, Apple'ın kısa süre önce gruptan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Bu sertifikayı taşıyan 39 adet masaüstü, dizüstü ve monitör, yenilenebilir ürünler listesinden çıkarıldı. Bu sayıya şimdiki ve önceki MacBook Pro ve MacBok Air modelleri dahil.

EPEAT standardında, ürünler kolayca parçalanabilecek ve batarya gibi zehirli bileşenleri ayrılacak şekilde üretiliyor. Bu durumda tasarımdan ziyade, bileşenlerin ayrılacak şekilde biraraya getirilmesi öne çıkıyor.

Kısa süre önce Retina ekranlı bir MacBook Pro modelini parçalarına ayıran iFixit sitesi, bataryanın alüminyum kasaya yapıştırıldığını ve ayırmak istediklerinde içeriğindeki kimyasal sıvıların akarak cihazı geri dönüştürülebilir olmaktan çıkardığını tespit etmiş.

Apple'ın bu hamlesi daha küçük, ince ve uzun kullanım süresi sunan modeller üretmek istediği şeklinde yorumlanıyor. Ancak ABD federal birimleri ve eğitim kurumları, bileşenlerin yüzde 95'i geri dönüştürülebilir ürünler satın alıyor. Bu da Apple'ın kamu ve eğitim kurumlarına daha fazla masaüstü ve dizüstü ürünleri satamayacağı anlamına geliyor. iOS cihazları ise şimdilik bunun dışında kalıyor.

EPEAT tepe yöneticisi Robert Frisbee, en büyük destekçilerinden olan Apple'ın bu kararı karşısında üzgün olduğunu dile getirdi.

http://blogs.wsj.com/cio/2012/07/06/apple-removes-green-electronics-certification-from-products/?mod=google_news_blog Yorum Yaz
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murdocklawless 7 yıl en beğenilen
apple'in dini imanı para. çevreymiş, ekolojiymiş filan bunlar umurlarında bile olmaz. zaten bu sisteme giriş amaçlarıda büyük ihtimal çevreci insanların gözlerini boyayıp apple ürünleri kaskallamaktı. baktılar ki çevreci kısımdan istediklerini elde edemediler anında bu yenilenebilir sistemden çıkarak maliyet azaltıp ceplerini doldurmanın peşine düştüler.
apple'in dini imanı para. çevreymiş, ekolojiymiş filan bunlar umurlarında bile olmaz. zaten bu sisteme giriş amaçlarıda büyük ihtimal çevreci insanların gözleri...
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jovanovic 7 yıl
Davalarla birlikte karizmasını yaraladı zaten...
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alp0007 7 yıl
"Ancak ABD federal birimleri ve eğitim kurumları, bileşenlerin yüzde 95'i geri dönüştürülebilir ürünler satın alıyor."
Türkiye'ninde bu kuralı kabul etmesini isterdim.
"Ancak ABD federal birimleri ve eğitim kurumları, bileşenlerin yüzde 95'i geri dönüştürülebilir ürünler satın alıyor."Türkiye'ninde bu kuralı kabul etmesin...
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worldunya 7 yıl
Apple geçen hafta kullanmayı bıraktığını duyurduğu EPEAT yeşil sertifika programına tekrar geri döndü. EPEAT, Apple’ın kaldırma kararı aldığı 6 Temmuz günü bir açıklama yaparak, Apple’ın tasarım tercihleriyle ilgili sebeplerden dolayı cihazlarından etiketi kaldırmaya karar verdiğini dile getirmişti.

Yakında emekliye ayrılacağını açıklayan Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Mansfield, Apple’ın web sitesi üzerinden yayınladığı mektupta EPEAT sertifikasını şirketin 39 ürününden kaldırma kararının bir hata olduğunu ve bu hamlenin birçok sadık müşteriyi hayalkırıklığına uğrattığını kaydetti. Mansfield mühendislik ekiplerinin ürünlerini daha çevre dostu yapmak için yıllardır sıkı şekilde çalıştığının altını çizdi, çalışmalarının çoğunun EPEAT tarafından ölçülmeyen alanlarda kaydedildiğini de dile getirdi.

Mansfield Apple’ın her bir ürünü için sera gazı salınım oranlarını açıklayan tek şirket olduğunun altını çizdi ve her bir ürününün devlet tarafından standart olarak kabul edilen 5.2 Energy Star puanını geçtiğini kaydetti. Aslında Apple yaptığı bu açıklamayla EPEAT sertifikasyon programını neden bırakmayı düşündüğünü de vurguluyor, çünkü kendi standartlarının kurumunkinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ne olursa olsun, çevre gibi hassas bir konuda karar verirken dikkatli olmak gerek, niyetiniz iyi olsa bile ters tepmesi muhtemel.

EPEAT, Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı’nın kısaltması niteliği taşıyor ve müşterilerin bir ürünün çevreye olan etkilerini değerlendirme konusunda fikir sahibi olmasına olanak sağlıyor. Bu program Green Electronics Council (Yeşil Elektronik Ürünler Konseyi) tarafından yönetiliyor. Apple’ın değiştirdiği EPEAT kararı dün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. teknoblog alıntı.
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ConCarnage 7 yıl worldunya
worldunya

Apple geçen hafta kullanmayı bıraktığını duyurduğu EPEAT yeşil sertifika programına tekrar geri döndü. EPEAT, Apple’ın kaldırma kararı aldığı 6 Temmuz günü bir açıklama yaparak, Apple’ın tasarım tercihleriyle ilgili sebeplerden dolayı cihazlarından etiketi kaldırmaya karar verdiğini dile getirmişti.

Yakında emekliye ayrılacağını açıklayan Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Mansfield, Apple’ın web sitesi üzerinden yayınladığı mektupta EPEAT sertifikasını şirketin 39 ürününden kaldırma kararının bir hata olduğunu ve bu hamlenin birçok sadık müşteriyi hayalkırıklığına uğrattığını kaydetti. Mansfield mühendislik ekiplerinin ürünlerini daha çevre dostu yapmak için yıllardır sıkı şekilde çalıştığının altını çizdi, çalışmalarının çoğunun EPEAT tarafından ölçülmeyen alanlarda kaydedildiğini de dile getirdi.

Mansfield Apple’ın her bir ürünü için sera gazı salınım oranlarını açıklayan tek şirket olduğunun altını çizdi ve her bir ürününün devlet tarafından standart olarak kabul edilen 5.2 Energy Star puanını geçtiğini kaydetti. Aslında Apple yaptığı bu açıklamayla EPEAT sertifikasyon programını neden bırakmayı düşündüğünü de vurguluyor, çünkü kendi standartlarının kurumunkinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ne olursa olsun, çevre gibi hassas bir konuda karar verirken dikkatli olmak gerek, niyetiniz iyi olsa bile ters tepmesi muhtemel.

EPEAT, Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı’nın kısaltması niteliği taşıyor ve müşterilerin bir ürünün çevreye olan etkilerini değerlendirme konusunda fikir sahibi olmasına olanak sağlıyor. Bu program Green Electronics Council (Yeşil Elektronik Ürünler Konseyi) tarafından yönetiliyor. Apple’ın değiştirdiği EPEAT kararı dün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. teknoblog alıntı.

+1

2 gün oldu oldu döneli

donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
myhotyro
lordrdley
murdocklawlessapplein dini imanı para. çevreymiş, ekolojiymiş filan bunlar umurlarında bile olmaz. zaten bu sisteme giriş amaçlarıda büyük ihtimal çevreci insanların gözlerini boyayıp apple ürünleri kaskallamaktı. baktılar ki çevreci kısımdan istediklerini elde edemediler anında bu yenilenebilir sistemden çıkarak maliyet azaltıp ceplerini doldurmanın peşine düştüler.
ne bu öfke ve kin reyizzz ! yapar yapmaz herkesin bir şirket politikası var.
Beyin yoksunları bu dünyada yaşamıyormu acaba. Başka bir dünyanız mı varda bu dünyanın kirlenmesini bi zerre önemsemiyorsunuz. Hadi kendini ve beni sevmiyorsun, çocuklarını, torunlarını da sevmeyecek kadar duygusuz musun?

Diğer firmalar yenilenebilir modeller mi üretiyor hocam?
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DH Misafiri 7 yıl
Apple'dan yine devrim niteliğinde bir hareket. Apple yapıyorsa bir bildiği vardır, diğer firmalar da onu taklit edecektir merak etmeyin.
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DH Misafiri 7 yıl
Alayına Apple..Mükemmel Bir İş Yapmış Bravo.
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Turboducato 7 yıl
Psycna
O.Beverly Ne kadar çevreci insan varmış arkadaş, kaçınız tam manasıyla çevreyi koruyor merak ediyorum. Yeter ki Apple a sövmek için malzeme olsun, nerede haber bunlar orada... Herkes ne çok biliyor ya
ayni seyi yazacaktim ama bunlara degmez. alinti yapayim bari...

sizinde içiniz dışınız para olmuş
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visiotech.gen.tr 7 yıl
nerde apple ismi geçse apple kullananlardan daha çok kullanmayanlar yorum yapar, hale bak
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Sir Erencan 7 yıl
Belirmek isterim ki haberler sanki hiç çevreci ürün üretilmeyecek gibi yansıtıyor.Halbuki asıl neden yeni retina macbookların repeat ın sökülebilme kıstaslarına uymamasıdır.(Şahsen bunun bile yanlış olduğunu düşünüyorum belki 2.nesil retina macbooklarda durum düzeltilir).Diğer ürünlerin raporlarına aşağıdaki linkkten ulaşabilirsiniz.

apple.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Kesinlikle bizim gibi, kouyup asıl şirket ve firmaların bu yüzlerini teknloji sayesinde görenler çok sanşlı gerçekten.. Öbürleri ise, sade reklamlardan haberlerden tanıyor bu büyük, şahane inanılmaz Apple'ı !
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OverClocK1ng 7 yıl
Steve Jobs çok vizyoner ve Dünyada gerçekten kaliteli işler, kaliteli şeyler yapmak isteyen ve geceleri yattığı zaman içine sine sine rahatça uyumak isteyen bir adamdı. Arkasından saygıyla anıyorum.

Tim Cook ise paragöz, şirkete daha çok para kazandırarak Steve'den daha başarılı görüleceğini düşünen birisi. Yani Apple'ı 1 Trilyon Dolarlık şirket haline ne kadar çabuk getirirse kendisini Steve gibi göreceklerini düşünüyor. Bu yüzden de böyle hamleler yapıyor...

Çünkü Apple denilince halen akla Steve Jobs geliyor. Bu yüzden de Tim Cook hâlâ Steve Jobs'un gölgesinde yaşadığı için bu durumdan kurtulmak için böyle davranıyor...
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B-veritas 7 yıl
Sir Erencan
Konunun sonuna doğru yaklaştıkça eleştirilerin donanım yükseltme konusunda yapılmaya başlandığını fark ettim.Bu konuda bir iki cümle etmek isterim. Şöyle ki BMW,Chevrolet,Mercedes,Audi kullanıcıya motoruna,karburatörüne,bilgisayarına karışma izni verseydi büyük ihtimalle şu an ki kullanıcı memnuniyetine ve ürün sağlamlığına ulaşamazdı.Yine benzer-aynı değil- şekilde Apple da izin verseydi şu an aynı şekilde olmazdı.Ki ben en azından dizüstü bilgisayar alanında öyle donanım yükseltmeye pek gerek duymuyorum mesela şu an yazıları 3 yıllık vaio dan yazıyorum. Sonra eleştirilerin yine önemli bir kısmında Appleın bunu para için yaptığı söyleniyor.Unutmayın ki şu an kapitalist bir düzende yaşıyoruz ve az veya çok da olsa etkisi olabilir.(Kendim şahsen az etkisi olduğunu düşünüyorum zaten Apple düşünüldüğü gibi sadece para peşinde koşan bir firma olsaydı 1980-1985 ve daha sonra ki 1990lar zamanında daha microsoft lisans satmaya başlamadığında ya da daha yeni başladığında bu işe girer ve şu an neredeyse tamamınız mac os kullanan bir bilgisayar kullanıyor olurdunuz.Bazılarınızın bir para düşkünü olarak gördüğünüz ve yine bir kısmınızın takmayacağı Steve Jobsın bir sözünü söylemek isterim Mezarlıktaki en zengin insan olmak,benim için önemsiz.Gece yatağa mükemmel bir şey yaptım diyerek girmek ise önemli.) Son olarak da bu yazıları yazanın nasıl bir Android Microsoft Google ingilizce tabiriyle fanboy yada f.ckboy olmadığı gibi Apple funboy ya da f.ckboy da olmadığını belirtmek isterim.Sadece ortadaki yanlış anlaşılmayı düzetlmek isteyen biridir. Yorumumu tamamen okuyanlara şimdiden çok teşekkür ederim.

Uslubunu ve yazını çok beğendim dostum, eline sağlık. Apple ın nerelerden nerelere geldiğini bilmeyen insanlar para v.s diye saçma sapan yorumlar yapıyorlar. İşletmelerin temel amacı zaten para kar etmek ama bunu yapabilmek içinde en azından Apple gibi bir şirketin kültüründen vazgeçmemesi bunu devam ettirebilmesi gerekir. Zamanında Apple bir çok şey yaptığı için eleştirildi fakat geldiği nokta malum, büyük olmak büyük adımları atmayı bunları atabilme cesaretini göstermeyi gerektirir.
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OverClocK1ng 7 yıl
Sir Erencan yazını tamamen okudum arkadaşım...

BMW,Chevrolet,Mercedes,Audi falan demişsin. Bu firmalar ne kadar birbirleriyle yarış içinde olsalar bile her zaman daha çevreci otomobiller üretmeye gayret ederler. Daha fazla para kazanmaya değil. Her reklamlarında da bunu dile getirmeye gayret ederler. Her yeni araç daha da çevrecidir. Hayatımda hiç "Daha fazla kazanalım ama çevreci de olmayıversin, Bize ne Dünyadan diyen araba firması duydun mu ? Aksini sen değil kimse söyleyemez doğru değil mi ?
Biz ne kadar arabanın karbüratörüne falan karışmak istemesek te onlar da bu Dünyanın torunlarımızdan ödünç alındığını farkındalar ve onu sürdürüyorlar.
Haa karışamaz da değiliz onu söyleyeyim. Bir araba yapıp Dünyayı kirletiyor olsunlar bak nasıl tepki alırlar.

Kapitalist düzen demişsin. Doğrudur ama Apple'ın ki bunu baya aştı. Apple'ın bütçesi mi sıkışık? Hayır. Bankada Milyar Dolarları var.
Daha mı kötüye gidiyor? Hayır. Her seferinde daha da zengin oluyor.

Demek ki kapitalizm ile Apple'ı bir ortamda kullanmayalım. 1 Trilyon Dolar değerindeki Dünyanın ilk şirketi olmak yolunda ilerliyor. Yani parası var.

"sadece para peşinde koşan bir firma olsaydı 1980-1985 ve daha sonra ki 1990'lar " şeklinde devam etmişsin.
Apple'da Steve Jobs vardı. Adam kendisi ne demiş: ''Mezarlıktaki en zengin insan olmak,benim için önemsiz.Gece yatağa mükemmel bir şey yaptım diyerek girmek ise önemli."
İşte artık Steve Jobs yok. Dolayısıyla da görülüyor ki Apple gece yatağa mükemmel bir şey yaptım diyerek değil, Ceplerimi biraz daha doldurdum diyerek girmek istiyor.

"yine bir kısmınızın takmayacağı Steve Jobs'ın" demişsin. Keşke yaşıyor olsa valla. Çok saygı duyduğum bir adamdı.

Neyse. Benim görüşüm böyle, seninki dediğin gibi. Ben görüşüne saygı duyuyorum. Yalnız Apple artık eski Apple değil, bu bana göre ortada.

B-veritas arkadaşımız da "Apple ın nerelerden nerelere geldiğini bilmeyen insanlar para v.s diye saçma sapan yorumlar yapıyorlar." demiş.
O da onun görüşü. Ona da saygım var.

Yalnız ben o lafına karşı şunu söylemek istiyorum:

Tabii ki işletmelerin temel amacı kâr etmektir. Ama kâr etmek ile "Aç Gözlülük" sıfatlarını karıştırmamak gerekir. Apple kâr etti, 1. liğe oturdu, kasaları para dolu, halen ona buna saldırıyor.

Bakın telif haklarını savunmasından bahsetmiyorum. Yani birisi sizin ürününüzdeki bir teknolojiyi kullanır, önce gider konuşursunuz. Dersiniz ki: Ürettiğin ürün başına bana şu kadar para vereceksin. Eğer firma olmaz derse o zaman mahkemeye gidersin ve mahkemede biraz daha fazlasını istersin. Tane başı şu kadar para ödesinler. İşte toplamda 5 milyon dolar para istiyoruz şeklinde.

Apple ise gidiyor mahkemeye. Diyor: Bunlar benim teknolojimi kullanmışlar. Ürününün satışını yasaklayın. Hobaaaaaa. Daha dur yahu. Bir firmayla konuş, telif hakkını iste, vermezse mahkemeye git yine telif hakkı iste.

Yoook. Apple'ın istediği kimse kazanmasın, sadece ben kazanayım. Yani hırs bürümüş firmayı. Yoksa normal yollardan gider ve şu an Microsoft'un yaptığı gibi ceplerini tıkır tıkııır doldururdu.

Bakın Microsoft'a. Her Android telefondan, kendi teknolojisi kullanılıyor diye lisans parası alıyor.

Tüm Android telefonları toplatmak veya satışını durdurmak için mahkemeye gitmiyor !!! << (Haklı değil miyim bu dediğimde?)
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B-veritas 7 yıl
Sanki millet cok cevreci ulkemizde aldigi her urunun geri donusebilir olup olmadigini sorguluyor ya bol bol atip tutmayi biliriz.
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YGA 7 yıl
Bomb has planted
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