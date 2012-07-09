Apple artık geri dönüştürülebilir ürünler üretmeyecek

Apple'ın veri merkezlerinin soğutulması konusunda çevre örgütleriyle yaşadığı problemlerin ardından yine tartışma uyandıracak yeni bir hamle daha yaptı.





Yenilenebilir elektronik ürünlerin standartlarını belirleyen EPEAT kurumu, Apple'ın kısa süre önce gruptan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Bu sertifikayı taşıyan 39 adet masaüstü, dizüstü ve monitör, yenilenebilir ürünler listesinden çıkarıldı. Bu sayıya şimdiki ve önceki MacBook Pro ve MacBok Air modelleri dahil.





EPEAT standardında, ürünler kolayca parçalanabilecek ve batarya gibi zehirli bileşenleri ayrılacak şekilde üretiliyor. Bu durumda tasarımdan ziyade, bileşenlerin ayrılacak şekilde biraraya getirilmesi öne çıkıyor.





Kısa süre önce Retina ekranlı bir MacBook Pro modelini parçalarına ayıran iFixit sitesi, bataryanın alüminyum kasaya yapıştırıldığını ve ayırmak istediklerinde içeriğindeki kimyasal sıvıların akarak cihazı geri dönüştürülebilir olmaktan çıkardığını tespit etmiş.





Apple'ın bu hamlesi daha küçük, ince ve uzun kullanım süresi sunan modeller üretmek istediği şeklinde yorumlanıyor. Ancak ABD federal birimleri ve eğitim kurumları, bileşenlerin yüzde 95'i geri dönüştürülebilir ürünler satın alıyor. Bu da Apple'ın kamu ve eğitim kurumlarına daha fazla masaüstü ve dizüstü ürünleri satamayacağı anlamına geliyor. iOS cihazları ise şimdilik bunun dışında kalıyor.





EPEAT tepe yöneticisi Robert Frisbee, en büyük destekçilerinden olan Apple'ın bu kararı karşısında üzgün olduğunu dile getirdi.