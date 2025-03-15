Apple'ın en güçlü Mac'inde önemli bir özellik yok

Tam Boyutta Gör Apple, M4 Max ve M3 Ultra işlemcili Mac Studio’yu şimdiye kadarki en güçlü Mac olarak tanıtmıştı. Apple, Mac’lerde güç modlarına ilişkin destek belgesini yakın zamanda güncelledi ve yeni Mac Studio’da kilit bir özelliğin olmadığı ortaya çıktı.

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Yeni Mac Studio, yüksek güç modunu desteklemiyor

Hem M4 Max hem de M3 Ultra işlemcili Mac Studio oldukça güçlü. Peki ya bu gücü biraz sınırlamak isterseniz? Apple'ın güç modları ile ilgili destek belgesi, yeni Mac Studio'nun düşük güç modu desteği sunduğunu ortaya koyuyor. Neden düşük güç modunu kullanmak istersiniz? Çünkü Apple'a göre iki işe yarıyor. Birincisi; fan gürültüsünü azaltıyor. Sessiz bir ortamda çalışıyorsanız yüksek fan sesinin duyulmasını istemezsiniz. İkincisi; Mac’iniz her zaman açıksa güç tüketimi azaltılıyor.

Ancak ilginçtir ki, Mac Studio, yüksek güç modunu desteklemiyor. Apple özelliği şu şekilde açıklıyor: Yüksek Güç Modu, fanların daha yüksek hızlarda çalışmasını sağlar. Ek soğutma kapasitesi, sistemin çok yoğun iş yüklerinde daha yüksek performans sunmasını sağlayabilir. Yüksek Güç Modu etkinleştirildiğinde, ek fan sesi duyabilirsiniz.

Bu, Mac Studio'ya getirilebilecek mükemmel bir özellik gibi görünüyor ancak ilginçtir ki desteklenen cihazlar listesinde yer almıyor. Yüksek Güç Modu çeşitli MacBook Pro modellerinde ve hatta M4 Mac mini’de bile kullanılabiliyor. Ancak yeni Mac Studio'da kullanılamıyor.

Yüksek güç modunun kullanılabildiği Mac modelleri

M4 Pro veya Max çipli MacBook Pro (14 inç, 2024)

MacBook Pro (16 inç, 2024)

M3 Max çipli MacBook Pro (14 inç, Kasım 2023)

M3 Max çipli MacBook Pro (16 inç, Kasım 2023)

M2 Max çipli MacBook Pro (16 inç, 2023)

M1 Max çipli MacBook Pro (16 inç, 2021)

Mac mini (2024)

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