Apple’ın 2026-27 yol haritası: Katlanabilir cihazlar yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, birçok markanın giriş yaptığı katlanabilir telefon rekabetine halen katılabilmiş değil. Ancak şirketin ilk katlanabilir cihazına yönelik sızıntılar son dönemde hız kazanmış durumda. Son bilgiler ise yalnızca katlanabilir iPhone değil, daha büyük ekranlı yeni bir cihazın daha yolda olduğunu gösteriyor.

Katlanabilir MacBook mu geliyor?

Daha önce Apple’ın 2026-2027 yıllarında katlanabilir bir iPhone tanıtacağı söylenmişti. Son raporlara göre Apple, iki farklı katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, 7.8 inç iç ekranlı bir iPhone olacak. Diğeri ise 18.8 inçlik büyük bir ekran sunacak ve iPad yerine macOS çalıştıran bir MacBook-iPad hibriti olacak.

Analist Jeff Pu’nun paylaştığı bilgilere göre, 18.8 inçlik bu cihaz fiziksel bir klavyeye sahip olmayacak ve tamamen dokunmatik bir deneyim sunacak. Bu durum cihazın iPad mi yoksa MacBook mu olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratsa da macOS çalıştıracak olması, MacBook ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca Gurman’a göre Apple’ın yaklaşan macOS 16 ve iOS 19 güncellemeleri, dokunmatik ekranlı Mac’ler ve katlanabilir cihazlar için temel hazırlayacak.

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Yeni cihaz için fiyatlandırma ve donanım detayları henüz netleşmiş değil. Ancak Apple’ın bu yeni form faktörüne nasıl bir yazılım deneyimi sunacağı büyük merak konusu. Önümüzdeki dönemde daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

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