Apple, birden fazla Apple ID'nin tek bir çatı altında toplanması üzerinde çalışıyor

iCloud servislerinin hayata geçmesine kısa bir süre kala, iCloud'a geçiş yapacak olan başta MobileMe kullanıcıları en büyük sorunu olarak dikkat çeken "birden fazla Apple ID" sorununa beklenen çözüm Apple'dan gelecek.

Bilindiği üzere Apple'ın servisleri Apple ID kimliği ile kullanılıyor. Kullancılar bu servisleri kullanmadan önce mevcut mail adreslerini kullanarak kendilerine bir Apple ID açıyorlar ve bu hesap mail adresleriyle ilişkilendiriliyor. Buna ek olarak Apple, her MobileMe hesabını otomatik olarak Apple ID şekline sokuyor. Haliyle bir kullanıcı iTunes Store ya da App Store için açtığı Apple ID'ye ek olarak bir süre sonra MobileMe servisini de kullanmaya başladığında iki farklı Apple ID'ye sahip oluyordu. Bu sorun şimdiye kadar, örneğin bir hesaptan çıkıp diğer hesaba girmek şeklinde, göz ardı edilebiliyordu fakat iCloud ile iOS 5'in geliştiriciler nezdinde testlerine başlanılmasıyla birlikte artık üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi.

Eskiden olduğu gibi bir hesaptan diğer hesaba geçiş yaparak bu sorunun önüne geçilebilmesi bekleniyordu fakat Apple'ın, iCloud'un "Otomatik Yükleme" servisi kapsamında cihazları 90 gün boyunca tek bir Apple ID ile ilişkilendirme zorunluluğu, bu çözüm yolunu kapatmış oldu. Örnekle açıklamak gerekirse bu sınırlama, MobileMe hesabından şarkı alan bir kullanıcının iPhone'unu bu Apple ID'si ile eşlediği için uygulamaları satın aldığı bir diğer Apple ID ile cihazı eşleyemeyeceğinden dolayı iCloud'u tam verimle kullanamaması anlamına geliyor.

Konuyla ilgili sıkıntıyı Tim Cook'a elektronik postayla ileten Robert isimli bir Apple kullanıcısına telefon ile geri dönüş yapan Tim Cook'un sekreterinin aktardıkları ise Apple'ın sorun üzerinde çalıştığını ilk defa gün yüzüne çıkardı;

Apple ID'lerden sorumlu takım, durumdan haberdar ve bu sıkıntının iCloud'a geçişte birçok kullanıcı için sorun olacağını düşünüyor.

Şimdilik Apple ID'leri birleştirebilmenin bir yolu mevcut değil, ancak Apple, kullanıcılara hesaplarını birleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tim Cook'un sekreteri, sorundan daha fazla etkilenilmemesi için bundan sonraki içerik alımlarında tek bir Apple ID kullanımını önerirken; Chris De Jabet isimli bir başka Apple kullanıcısı da Tim Cook'a gönderdiği maile karşılık tarafına benzer bir bilgilendirme yapıldığını belirtiyor.