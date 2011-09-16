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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, birden fazla Apple ID'nin tek bir çatı altında toplanması üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, birden fazla Apple ID'nin tek bir çatı altında toplanması üzerinde çalışıyor
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iCloud servislerinin hayata geçmesine kısa bir süre kala, iCloud'a geçiş yapacak olan başta MobileMe kullanıcıları en büyük sorunu olarak dikkat çeken "birden fazla Apple ID" sorununa beklenen çözüm Apple'dan gelecek.

Bilindiği üzere Apple'ın servisleri Apple ID kimliği ile kullanılıyor. Kullancılar bu servisleri kullanmadan önce mevcut mail adreslerini kullanarak kendilerine bir Apple ID açıyorlar ve bu hesap mail adresleriyle ilişkilendiriliyor. Buna ek olarak Apple, her MobileMe hesabını otomatik olarak Apple ID şekline sokuyor. Haliyle bir kullanıcı iTunes Store ya da App Store için açtığı Apple ID'ye ek olarak bir süre sonra MobileMe servisini de kullanmaya başladığında iki farklı Apple ID'ye sahip oluyordu. Bu sorun şimdiye kadar, örneğin bir hesaptan çıkıp diğer hesaba girmek şeklinde, göz ardı edilebiliyordu fakat iCloud ile iOS 5'in geliştiriciler nezdinde testlerine başlanılmasıyla birlikte artık üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi.

Apple, birden fazla Apple ID'nin tek bir çatı altında toplanması üzerinde çalışıyor
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Eskiden olduğu gibi bir hesaptan diğer hesaba geçiş yaparak bu sorunun önüne geçilebilmesi bekleniyordu fakat Apple'ın, iCloud'un "Otomatik Yükleme" servisi kapsamında cihazları 90 gün boyunca tek bir Apple ID ile ilişkilendirme zorunluluğu, bu çözüm yolunu kapatmış oldu. Örnekle açıklamak gerekirse bu sınırlama, MobileMe hesabından şarkı alan bir kullanıcının iPhone'unu bu Apple ID'si ile eşlediği için uygulamaları satın aldığı bir diğer Apple ID ile cihazı eşleyemeyeceğinden dolayı iCloud'u tam verimle kullanamaması anlamına geliyor.

Konuyla ilgili sıkıntıyı Tim Cook'a elektronik postayla ileten Robert isimli bir Apple kullanıcısına telefon ile geri dönüş yapan Tim Cook'un sekreterinin aktardıkları ise Apple'ın sorun üzerinde çalıştığını ilk defa gün yüzüne çıkardı;

  • Apple ID'lerden sorumlu takım, durumdan haberdar ve bu sıkıntının iCloud'a geçişte birçok kullanıcı için sorun olacağını düşünüyor.
  • Şimdilik Apple ID'leri birleştirebilmenin bir yolu mevcut değil, ancak Apple, kullanıcılara hesaplarını birleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tim Cook'un sekreteri, sorundan daha fazla etkilenilmemesi için bundan sonraki içerik alımlarında tek bir Apple ID kullanımını önerirken; Chris De Jabet isimli bir başka Apple kullanıcısı da Tim Cook'a gönderdiği maile karşılık tarafına benzer bir bilgilendirme yapıldığını belirtiyor.


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DH Misafiri 7 yıl
esTFyz isimli arkadaşın dediği olayı apple düşünmüştür mutlaka ve o sorunun önüne şu şekilde geçer, örneğin benim x1@gmail.com isimli bir apple hesaba sahibim ve bu hesaba bağlı 45 uygulama var diğer hesabım olan x2@gmail.com isimli hesabımda ise 50 uygulama var, birleştirme söz konusu olacağı zaman apple bana diyecekki
"ismine bağlı x1@gmail.com ve x2@gmail.com isimli iki adet id mevcut birinden birini seçerek ya da yeni bir id oluştururak applicationlarını bu hesaplara toplayıp diğer hesaplarını iptal edilebilirsin" gibi bir uyarı verir ve ben de x3@gmail.com adına yeni bir id açıp tüm applicationlarımın bu id de toplanmasını isteyebilirim muhtemelen 1 ay gibi bir süre verir (vazgeçebilirim sonuçta) ve bir ay sonunda tüm applicationlarım yeni id hesabımda toplanmış olur ve eski idlerim iptal edilir.
yani ben size applicationlarımı satmak istesem bile benim hesabımdaki applicationlar silinmiş olur.
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ulwi 8 yıl
benim sifremi bilmeden nasil birlestireceksin ki kendi apple id nle ? öyle sifre istemeden birlestirme olur mu hic ?
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esTFyz 8 yıl
Senin şifreni bilmeden senin uygulamalarını kullanmaya başlarım değil, sen bana şifreni verdin ve uygulamaların toplam maliyeti 99$ diyosunki esTFyz bende bu kadar uygulama var ve değeri 99$ gel sana ben bunları 50$'a satım hesapları birleştirelim ;) her iki taraf içinde karlı bir ticaret olmuş oluyor...
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esTFyz 8 yıl
Bu durum biraz karışık, doğru denklemi kurmaları ve gerçek iki ID sahibinin ID'lerini eşlemeleri gerek çünkü o zaman ne olur biliyor musun :) senin ID'n ile yaptığın alışverişleri ben kendi ID'imle birleştiririm ve ücretsiz bir şekilde senin para verdiklerinin kullanırım. Buda sonunda şuna se bep olur; forumda artık ilanlar dolaşmaa başlar 100 Apps 99$ yerine sadece 50$ :) işi ticarete taşırlar demedi deme.
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ulwi 8 yıl
Bende de aynı sorun var iki farklı apple id ile alışveriş yaptım şimdi sadece bir taneyi kullanıyorum ama diğer hesapta satın aldıklarımı aktarmak için ve updateler için diğerinede ihtiyaç duyuyorum, umarim iki ayrı apple id yi tek apple id çatısı altında toplamaya izin verirler.
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