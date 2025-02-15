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    Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Şarj kablolarına boyalı tuzak kuruluyor

    Tesla, şarj istasyonlarını hırsızlığa karşı daha güvenli hale getiriyor. Şirket bakır hırsızlığını önlemek için kesilmeye dayanıklı kablolar ve patlayan mürekkep torbaları gibi önlemler almaya başladı
    Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Boyalı tuzak kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların popülaritesi arttıkça, şarj istasyonlarına yönelik hırsızlık girişimleri de çoğaldı. Tesla, şarj istasyonlarında yaşanan hırsızlık ve vandalizm olaylarına karşı yeni adımlar atıyor. Amerikalı şirket, özellikle şarj kablolarının içindeki bakırın çalınması ve bu kabloların tahrip edilmesini engellemek için bir dizi önlem hayata geçirdi.

    Seattle'daki Supercharger istasyonlarında yeni bir uygulama başlatan Tesla, şarj kablolarını daha dayanıklı bir malzemeyle kaplayarak kesilmelerini zorlaştırdı. Firma aynı zamanda yeni bir güvenlik tekniği de geliştirdi. Kabloların içine yerleştirilen özel boya ve mürekkep torbaları, kesilme ya da zarar görme durumunda patlayarak hırsızların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

    Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Boyalı tuzak kuruluyor Tam Boyutta Gör

    Bakır kablolara "Tesla'ya Aittir" ibaresi kazınıyor

    Hırsızların asıl hedefi, şarj kablolarının içindeki bakırı hurdacılara satmak. Tesla bu durumu önlemek için Buffalo'daki Gigafactory tesisinde üretilen bakır tellerin üzerine "Tesla Motors'a Aittir" ibaresini kazıyor. Bu sayede, hırsızlar çaldıkları bakırı satmaya çalıştıklarında, geri dönüşüm şirketleri bu ibareyi fark ederek yetkililere haber verebiliyor.

    Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Boyalı tuzak kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın şarj operasyonlarından sorumlu yöneticisi Max de Zegher, bu önlemlerin müşterileri etkilemeyen basit ve ekonomik çözümler olduğunu söyledi. De Zegher, hurda metal şirketlerinin çalıntı kabloları satın almayı reddetmesi durumunda, hırsızlık olaylarının azalacağını ve daha fazla suçlunun yakalanabileceğini ifade ediyor. 
    Kaynakça https://www.teslarati.com/tesla-details-even-more-ways-it-is-fighting-supercharger-theft-vandalism/ https://www.teslarati.com/tesla-using-new-strategy-combat-supercharger-vandalism/
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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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