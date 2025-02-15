Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Şarj kablolarına boyalı tuzak kuruluyor

Seattle'daki Supercharger istasyonlarında yeni bir uygulama başlatan Tesla, şarj kablolarını daha dayanıklı bir malzemeyle kaplayarak kesilmelerini zorlaştırdı. Firma aynı zamanda yeni bir güvenlik tekniği de geliştirdi. Kabloların içine yerleştirilen özel boya ve mürekkep torbaları, kesilme ya da zarar görme durumunda patlayarak hırsızların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.
Bakır kablolara "Tesla'ya Aittir" ibaresi kazınıyor
Hırsızların asıl hedefi, şarj kablolarının içindeki bakırı hurdacılara satmak. Tesla bu durumu önlemek için Buffalo'daki Gigafactory tesisinde üretilen bakır tellerin üzerine "Tesla Motors'a Aittir" ibaresini kazıyor. Bu sayede, hırsızlar çaldıkları bakırı satmaya çalıştıklarında, geri dönüşüm şirketleri bu ibareyi fark ederek yetkililere haber verebiliyor.Kaynakça https://www.teslarati.com/tesla-details-even-more-ways-it-is-fighting-supercharger-theft-vandalism/ https://www.teslarati.com/tesla-using-new-strategy-combat-supercharger-vandalism/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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