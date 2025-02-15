Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Şarj kablolarına boyalı tuzak kuruluyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların popülaritesi arttıkça, şarj istasyonlarına yönelik hırsızlık girişimleri de çoğaldı. Tesla, şarj istasyonlarında yaşanan hırsızlık ve vandalizm olaylarına karşı yeni adımlar atıyor. Amerikalı şirket, özellikle şarj kablolarının içindeki bakırın çalınması ve bu kabloların tahrip edilmesini engellemek için bir dizi önlem hayata geçirdi.

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Seattle'daki Supercharger istasyonlarında yeni bir uygulama başlatan Tesla, şarj kablolarını daha dayanıklı bir malzemeyle kaplayarak kesilmelerini zorlaştırdı. Firma aynı zamanda yeni bir güvenlik tekniği de geliştirdi. Kabloların içine yerleştirilen özel boya ve mürekkep torbaları, kesilme ya da zarar görme durumunda patlayarak hırsızların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

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Bakır kablolara "Tesla'ya Aittir" ibaresi kazınıyor

Hırsızların asıl hedefi, şarj kablolarının içindeki bakırı hurdacılara satmak. Tesla bu durumu önlemek için Buffalo'daki Gigafactory tesisinde üretilen bakır tellerin üzerine "Tesla Motors'a Aittir" ibaresini kazıyor. Bu sayede, hırsızlar çaldıkları bakırı satmaya çalıştıklarında, geri dönüşüm şirketleri bu ibareyi fark ederek yetkililere haber verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın şarj operasyonlarından sorumlu yöneticisi Max de Zegher, bu önlemlerin müşterileri etkilemeyen basit ve ekonomik çözümler olduğunu söyledi. De Zegher, hurda metal şirketlerinin çalıntı kabloları satın almayı reddetmesi durumunda, hırsızlık olaylarının azalacağını ve daha fazla suçlunun yakalanabileceğini ifade ediyor.

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Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Boyalı tuzak kuruluyor