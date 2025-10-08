Giriş
    Bir iPhone’un takibiyle İngiltere’den Çin’e telefon kaçıran çete çökertildi

    İngiltere polisi, çalıntı 40.000 telefonu Çin’e kaçırdığı tahmin edilen uluslararası çeteyi çökertti. 18 kişi gözaltına alındı, 2.000’den fazla cihaz ele geçirildi.

    İngiltere’den Çin’e telefon kaçıran çete çökertildi Tam Boyutta Gör

    İngiltere polisi, son bir yılda çalıntı 40.000’e kadar telefonu Birleşik Krallık’tan Çin’e kaçırdığı tahmin edilen uluslararası bir çeteyi çökertti. Kolluk kuvvetleri, bunun İngiltere tarihindeki en büyük telefon hırsızlığı operasyonu olduğunu belirtiyor. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı ve 2.000’den fazla çalıntı telefon ele geçirildi. Yetkililer, çetenin Londra’da çalınan telefonların yaklaşık yarısından sorumlu olabileceğini düşünüyor.

    Operasyon bir iPhone ile başladı

    Soruşturma, geçen yıl çalınan iPhone’un takip edilmesiyle başladı. Dedektif Müfettiş Mark Gavin, BBC’ye yaptığı açıklamada “Noel arifesinde bir mağdur çalınan iPhone’unu takip etti ve cihazın Heathrow yakınlarındaki bir depoda olduğunu tespit etti. Güvenlik görevlileri yardım etmek istedi ve telefonun, içinde 894 başka telefonun bulunduğu bir kutuda olduğunu buldu.” dedi.

    Polis, söz konusu telefonların neredeyse tamamının çalıntı olduğunu ve Hong Kong’a gönderilmek üzere paketlendiğini ortaya çıkardı. Sonraki sevkiyatlar da engellendi ve paketler üzerinde yapılan adli inceleme ile iki şüphelinin kimliğini belirlendi.

    Soruşturma ilerledikçe polis, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı ve yol ortasında durdurdu. Operasyonda, araç içinde alüminyum folyoya sarılmış telefonlar bulundu. Yakalanan iki erkeğin 30’lu yaşlarda Afganistan vatandaşı olduğu açıklandı. Araçta onlarca telefon ele geçirildi ve bağlantılı diğer alanlarda da yaklaşık 2.000 cihaz daha bulundu. Daha sonra 29 yaşındaki bir Hint vatandaşı üçüncü şüpheli olarak aynı suçlardan yargılanmak üzere gözaltına alındı.

    Dedektif Gavin “İlk telefon sevkiyatını bulmamız, Londra’da çalınan telefonların %40’ına kadarından sorumlu olabileceğine inandığımız uluslararası bir kaçakçılık ağını ortaya çıkardı” dedi.

    Londra’da hırsızlık krizi

    İngiltere’den Çin’e telefon kaçıran çete çökertildi

    Geçen hafta polis, 15 kişiyi daha hırsızlık, çalıntı mal bulundurma ve hırsızlık komplosu suçlamalarıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınanların neredeyse tamamı kadınlardan oluşuyor ve aralarında bir Bulgar vatandaşı da bulunuyor. Sabah erken saatlerde yapılan baskınlarda yaklaşık 30 telefon ele geçirildi.

    Londra’da çalınan telefon sayısı son dört yılda neredeyse üç kat artarak 2020’de 28.609’dan 2024’te 80.588’e yükseldi. İngiltere’de çalınan telefonların dörtte üçü artık Londra’da çalınıyor. Yılda 20 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Londra’da West End ve Westminster gibi turistik bölgeler, cep telefonu kapkaçları için en yoğun alanlar arasında yer alıyor.

    Verilere göre, Mart 2025’te sona eren yıl itibarıyla İngiltere ve Galler’de “kişiden hırsızlık” vakaları yüzde 15 artarak 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Artan ikinci el telefon talebi, hem yurt içinde hem de yurt dışında, hırsızlıkların artmasında başlıca etken olarak gösteriliyor. Öyle ki, bazı suçlular uyuşturucu ticaretini bırakıp daha kazançlı olduğu için telefon işine yöneliyor.

    Öte yandan polis, çetenin özellikle Apple ürünlerini hedef aldığını ve bu cihazların yurt dışında yüksek kâr sağladığını açıkladı. Polis, sokak hırsızlarının her bir cihaz için 300 sterline kadar ödeme aldığını, çalınan telefonların Çin’de internet erişimi sayesinde 4.000 sterline kadar satıldığını belirtti.

