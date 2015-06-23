"Apple ekrana parmak izi okuyucu entegrasyonunda büyük yol aldı"

Apple'ın iOS cihazlarında normalde Home butonunda yer alan parmak izi okuyucusunu ekran üzerine entegre etmeye çalıştığı geçen yıldan bu yana dile getiriliyor. Bir ara Apple'ın bu tür çalışmalar yapan Güney Koreli CrucialTek firması ile dirsek temasına geçtiği gündeme gelmişti. Ancak Apple bu teknolojisi kendisi geliştmreye niyetli.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple dokunmatik ve ekran sürücülerini bir yongaya toplayan TDDI teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu teknoloji parmak izi okuyucusunu ve Home butonunu da ekrana entegre etmeyi sağlıyor. Böylece gelecekte iOS cihazlarında Home butonu tamamen kaldırılabilecek.





Home butonunun kaldırılması yer sağlama açısından Apple'a büyük bir hareket alanı kazandıracak. Örneğin şu anki iPhone boyutlarını bozmadan ekranın daha da büyütülebilmesi mümkün olabilecek.





Ekrana entegre teknolojiler konusunda Synaptics de önemli çalışmalar yapıyor. Geçen yıl yonga tasarımcısı Renesas SP Drivers'ı satın alan firma yıl başında ilk prototipleri görücüye çıkarmıştı. Synaptics gelişen teknolojiler anlamında Apple'dan sağlam bir ihale koparmayı planlıyor ancak Apple'ın TDDI hamlesi bunu boşa çıkarabilir.





Apple'ın bir teknolojiye kesin olarak güvendikten sonra cihazlarında uygulamaya başladığını biliyoruz. Bu bakımdan ekrana entegre parmak izi okuyucusu veya Home butonu yenilikleri için kısa vadede bir tahminde bulunmak zor.

http://www.macrumors.com/2015/06/22/apple-tddi-chips-no-home-button/