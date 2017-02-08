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Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı

Apple, kulaklıkların ses seviyesini otomatik olarak ayarlayarak hoparlör olarak kullanılabilmesini sağlayan bir sensör teknolojisinin patentini aldı. Detaylar haberimizde.
2 yıl
2,1b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı
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iPhone 7’deki kulaklık girişini kaldırmasıyla birçok kişiden tepki gören Apple, oldukça sıra dışı içerikli bir patent aldı. U.S Patent and Trademark Office’den edinilen bilgilere göre Amerika merkezli şirket, kulaklıkların hoparlör olarak kullanılabilmesini mümkün kılan bir sensör teknolojisi geliştirdi.

Salı günü kayıt altına alınan patentin içeriğinde belirtilene göre, farklı yönlere dönebilen ve hatta katlanabilen kulaklıkların ses çıkışları, cihazın içerisinde bulunan sensör tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Sensör, kulaklıkların pozisyonunun değiştirilmesiyle birlikte ses miktarını artırıyor ve böylece kulaklıklar hoparlöre dönüşüyor.

Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı
 

Patentte yer alan teknoloji, birkaç kulaklık türü için farklı şekillerde özelleştirilmiş. Örneğin kulak üstü kulaklıklar, ses çıkış noktalarının 90 derece döndürülmesinin ardından havaya kaldırılmasıyla hoparlöre dönüşüyorlar ve daha fazla ses çıkartıyorlar.

Apple’ın patentine konu olan yeni teknoloji, EarPods ve iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürülen AirPods gibi kulak içi kulaklıkları da kapsıyor. Kulak üstü kulaklıklardan farklı şekilde çalışan sensörlere sahip olan kulak içi kulaklıklar, daha düşük seviyelerde ses çıkaran hoparlörlere dönüştürülebiliyor.

Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı
 

Aldığı patentlerin büyük bir çoğunluğunu kullanmayan Apple’ın, bu teknolojiyi kullanan kulaklıkları satışa sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Şirket, 12.9 inç ve 9.7 inç boyutlu iPad Pro modellerinde ve iPhone 7’de buna benzer bir özelliğe yer vermişti. Cihazlar yatay ekrana geçiş yaptıklarında otomatik olarak seslerini yükseltebiliyorlar. Buna rağmen patentte bulunan teknolojiyi üretmek, benzeri bulunmadığı için Apple için riskli bir yatırım olabilir.

Patentte yer alan çizimler, Apple’ın bu teknolojiyi kullanması durumunda şu an sahip olduğu tasarımları değiştirmeyeceğini gösteriyor.


http://appleinsider.com/articles/17/02/07/apple-granted-patent-for-dual-mode-headphone-that-doubles-as-a-speaker Yorum Yaz
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Extreme Victory 2 yıl en beğenilen Xtrud
Senin düşünebildiğini patenti verenler düşünemiyor öyle mi?
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Xloud 2 yıl Extreme Victory
Extreme Victory
Senin düşünebildiğini patenti verenler düşünemiyor öyle mi?

Kenarları oval telefon patentine onay veren kurumdan bahsediyorsun farkındasın değil mi
Extreme VictorySenin düşünebildiğini patenti verenler düşünemiyor öyle mi?Kenarları oval telefon patentine onay veren kurum...
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Physicist_Emre 2 yıl
Forumda apple'a karşı çok kin birikmiş, adamların patentine bile laf atılıyor ilginç.
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Extreme Victory 2 yıl Physicist_Emre
o brikim uzun süredir var üstad.
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sdc55 2 yıl
on numara bir uygulama
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axesis 2 yıl
Bence şarj edebilen kulaklık almalı kulaklık girişini kaldırdı ya :)
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axesis 2 yıl
bence kulaklığa dönüşebilen hoporlörüde alsaydı :) yada şarj girişini kulaklıktan verseydi mesela :)
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Patren 2 yıl
apple yakinda razer ve logitech patent davasi acmaya baslar kulakligin sekli yuvarlar diye
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Captain_Ivy 2 yıl
Ben zaten hoparlör olarak da kullanıyordum şu en son resmin üstteki kulaklığını. Canavar gibi ses veriyodu sessiz ortamda..
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Guest-F8946C419 2 yıl
Hayatında hiç patent, tescil görmemiş kişilerin gelip burada şov yapmasına bayılıyorum.
Sen ne biliyorsun diyenler olabilir. Tescilli marka sahibiyim. Bizzat tescil yaptım ;)
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Xtrud 2 yıl
Piyasada var olan ürünün pantentinin verilmeside çok tatlı... AKG, Sony falan dava açsın üretime geçerse bu patent...
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Extreme Victory 2 yıl Xtrud
Senin düşünebildiğini patenti verenler düşünemiyor öyle mi?
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