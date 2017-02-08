Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı

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iPhone 7’deki kulaklık girişini kaldırmasıyla birçok kişiden tepki gören Apple, oldukça sıra dışı içerikli bir patent aldı. U.S Patent and Trademark Office’den edinilen bilgilere göre Amerika merkezli şirket, kulaklıkların hoparlör olarak kullanılabilmesini mümkün kılan bir sensör teknolojisi geliştirdi.

Salı günü kayıt altına alınan patentin içeriğinde belirtilene göre, farklı yönlere dönebilen ve hatta katlanabilen kulaklıkların ses çıkışları, cihazın içerisinde bulunan sensör tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Sensör, kulaklıkların pozisyonunun değiştirilmesiyle birlikte ses miktarını artırıyor ve böylece kulaklıklar hoparlöre dönüşüyor.

Patentte yer alan teknoloji, birkaç kulaklık türü için farklı şekillerde özelleştirilmiş. Örneğin kulak üstü kulaklıklar, ses çıkış noktalarının 90 derece döndürülmesinin ardından havaya kaldırılmasıyla hoparlöre dönüşüyorlar ve daha fazla ses çıkartıyorlar.

Apple’ın patentine konu olan yeni teknoloji, EarPods ve iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürülen AirPods gibi kulak içi kulaklıkları da kapsıyor. Kulak üstü kulaklıklardan farklı şekilde çalışan sensörlere sahip olan kulak içi kulaklıklar, daha düşük seviyelerde ses çıkaran hoparlörlere dönüştürülebiliyor.

Aldığı patentlerin büyük bir çoğunluğunu kullanmayan Apple’ın, bu teknolojiyi kullanan kulaklıkları satışa sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Şirket, 12.9 inç ve 9.7 inç boyutlu iPad Pro modellerinde ve iPhone 7’de buna benzer bir özelliğe yer vermişti. Cihazlar yatay ekrana geçiş yaptıklarında otomatik olarak seslerini yükseltebiliyorlar. Buna rağmen patentte bulunan teknolojiyi üretmek, benzeri bulunmadığı için Apple için riskli bir yatırım olabilir.

Patentte yer alan çizimler, Apple’ın bu teknolojiyi kullanması durumunda şu an sahip olduğu tasarımları değiştirmeyeceğini gösteriyor.

http://appleinsider.com/articles/17/02/07/apple-granted-patent-for-dual-mode-headphone-that-doubles-as-a-speaker