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    Anlık Bildirim

    Kameralı AirPods için tarih verildi

    Dünyanın en büyük kulaklık üreticisi olan Apple, yakında ilginç bir AirPods satışa sunacak. Bir süredir sızıntılara konu olan kamera sistemli AirPods kulaklıkları için tarih verildi.
    Apple AirPods Pro Tam Boyutta Gör
    AirPods ile kablosuz kulaklık devrimini hayata geçiren Apple, kısa sürede dünyanın en büyük kulaklık üreticisi olmayı başarmıştı. Rahat kullanımı, Apple ekosistemine sunduğu özellikler ve yenilikler sunan güncellemeleri ile bilinen AirPods markası yakında ilginç bir model ile karşımıza çıkabilir.

    Kamera sistemli AirPods 2026 yılında seri üretime geçecek

    Geçtiğimiz aylarda Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple’ın kamera sistemine sahip bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Yine Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo ise Gurman’ın iddialarını doğruladı ve bu AirPods modelinin 2026 yılında seri üretime geçeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki Apple, kamera sistemli ilk AirPods ürünlerini 2026 veya 2027 yılında satışa çıkaracak.

    AirPods Pro - Uzamsal Ses Tam Boyutta Gör
    Kuo’nun kaynaklarına göre Apple’ın yeni AirPods’ta kullanacağı kamera modülleri, Face ID benzeri bir teknoloji kullanacak ve kızılötesi ışınlar ile çalışacak. Apple’ın bu ürünü özellikle Vision Pro ve gelecek Vision modelleri ile entegre etmesi bekleniyor. İddialara göre bu kamera modülleri, AirPods’un uzamsal ses deneyimini iyileştirecek. Ayrıca rapor, AirPods'taki kızılötesi kameranın çevresel görüntü değişikliklerini tespit edebileceğini ve insan-cihaz etkileşimini geliştirmek için yeni hareket kontrollerini destekleyebileceğini belirtiyor. Kuo’ya firmanın yeni AirPods’ta kullanacağı kamera modülleri için Foxconn ile anlaşmış durumda ve Foxconn, yıllık 10 milyon AirPods için kamera üretmeye hazır durumda. Bakalım kamera sistemi sunacak AirPods neler sunacak?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 6 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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