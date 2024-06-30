Kameralı AirPods için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör AirPods ile kablosuz kulaklık devrimini hayata geçiren Apple, kısa sürede dünyanın en büyük kulaklık üreticisi olmayı başarmıştı. Rahat kullanımı, Apple ekosistemine sunduğu özellikler ve yenilikler sunan güncellemeleri ile bilinen AirPods markası yakında ilginç bir model ile karşımıza çıkabilir.

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Kamera sistemli AirPods 2026 yılında seri üretime geçecek

Geçtiğimiz aylarda Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple’ın kamera sistemine sahip bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Yine Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo ise Gurman’ın iddialarını doğruladı ve bu AirPods modelinin 2026 yılında seri üretime geçeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki Apple, kamera sistemli ilk AirPods ürünlerini 2026 veya 2027 yılında satışa çıkaracak.

Tam Boyutta Gör Kuo’nun kaynaklarına göre Apple’ın yeni AirPods’ta kullanacağı kamera modülleri, Face ID benzeri bir teknoloji kullanacak ve kızılötesi ışınlar ile çalışacak. Apple’ın bu ürünü özellikle Vision Pro ve gelecek Vision modelleri ile entegre etmesi bekleniyor. İddialara göre bu kamera modülleri, AirPods’un uzamsal ses deneyimini iyileştirecek. Ayrıca rapor, AirPods'taki kızılötesi kameranın çevresel görüntü değişikliklerini tespit edebileceğini ve insan-cihaz etkileşimini geliştirmek için yeni hareket kontrollerini destekleyebileceğini belirtiyor. Kuo’ya firmanın yeni AirPods’ta kullanacağı kamera modülleri için Foxconn ile anlaşmış durumda ve Foxconn, yıllık 10 milyon AirPods için kamera üretmeye hazır durumda. Bakalım kamera sistemi sunacak AirPods neler sunacak?

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Kameralı AirPods yakında seri üretime geçecek