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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iCloud.com'un beta sürümünü kullanıma sundu

7 yıl
4,7b
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18
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iCloud.com'un beta sürümünü kullanıma sundu
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Apple, iOS 5 ile tanıtımını gerçekleştirdiği yeni bulut servisi iCloud'un internet sürümünün betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.

iTools, .Mac ve MobileMe'den sonra Apple'ın 4.bulut servisi olan iCloud, özellikleri ile iOS ve Mac kullanıcılarına daha gelişmiş bulut bilişim deneyimi sunuyor. Mail, Takvim ve Rehber içeriklerinin yanı sıra iCloud sayesinde, kullanıcılar satın aldıkları uygulamalara ve iWork dökümanlarına diğer iOS cihazları üzerinden anında ulaşabilecekler. iCloud'un özelliklerini sıralamak gerekirse;

  • Bilgisayar üzerinden satın alınan herhangi bir uygulama; iPhone, iPad ya da iPod Touch, bilgisayar ile eşzamanlanmamış olsa bile, anında iCloud ile o cihazlara yükleniyor.
  • iPhone ile çekilen bir fotoğraf, iCloud'da depolanıyor ve anında Mac ile iOS'li diğer cihazlara gönderiliyor. Bu sayede fotoğrafların eş zamanlanması için kablo gereksinimi ortadan kalkıyor.
  • iPad üzerindeki iWork uygulamalarında hazırlanan herhangi bir döküman, aynı şekilde kullanıcının iCloud hesabındaki diğer cihazlara anında gönderiliyor. Kullanıcı isterse iPhone ile hazırlamaya başladığı bir sunumu, iPad üzerinden sürdürebiliyor.
  • iPhone'da iBook Store üzerinden alınan bir kitap, anında iCloud ile iPad'e de yükleniyor.
  • iOS'li cihazın yedekleme dosyası bulut bilişim sayesinde direk iCloud üzerinde saklanıyor. Kullanıcılar bu sayede herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan nerede olursa olsunlar yedekleme ya da geriye dönüş yapabiliyorlar.

iCloud.com'un geliştiricilere sunulan beta sürümünde MobileMe'de olduğu gibi Takvim, Mail, Rehber, iPhone'umu bul servislerine ulaşılabilirken; farklı olarak iWork dosyalarına da tarayıcı üzerinden ulaşmak mümkün. Beta sürümünün hayata geçmesi ile iCloud'un ücretsiz 5GB'lık depolama alanına ek olarak kullanıcıların tercih edebileceği ek depolama alanlarının fiyatlandırmasıyla ilgili belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. Apple'ın Amerika ve İngiltere bazında belirlediği fiyatlar şöyle;

  • 10GB; 20 Dolar (Amerika), 14 Sterlin (İngiltere)
  • 20GB; 40 Dolar (Amerika), 28 Sterlin (İngiltere)
  • 50GB; 100 Dolar (Amerika); 70 Sterlin (İngiltere)

Son olarak Apple'ın iCloud.com'un betasını geliştiricilere sunmasının yanı sıra iWork uygulamalarının da iCloud destekli beta sürümlerini geliştiriciler için yayınladığını belirtelim.

Apple, iCloud.com'un beta sürümünü kullanıma sundu
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Mobile Me kullanıcılarının iCloud'u kullanmaya başlayabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey, içeriklerini iCloud'a aktarmak.

iCloud.com'un Rehber uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)

iCloud.com'un Mail uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)

iCloud.com'un Takvim uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)


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losthell 7 yıl
Hocam yedekleme sadece wifi ile yapilmakta fakat eposta, kisiler, takvim, hatirlatici, yer imleri bunlar 3g uzerindende guncelleniyor zaten yazi icerikli olduklari icin bunlarda birkac kb'lik yenilikler oluyor en yavas vodafone cepnet paketiyle bile saniyeler suruyor.
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johonwayni 7 yıl
Sistemi nedense ben kullanamiyorum çünkü sisteme login işlemini gercekleştiremiyorum. Hata ise "sadece geliştiriciler giriş yapabilir" metni geliyor.
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powersky 7 yıl
gayet iyi olmuş mail trafiğini yavaş yavaş buraya aktamaya başlamak lazım


Not; giriş yapamayanlar hotmail,windowslive hesabınızla girmeyin me.com'lu hesabınızla girmeniz lazım .
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Bl00dyHell 7 yıl
Firmalar yavaş yavaş bulut sistemler için harekete geçmeye başladılar.
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losthell 7 yıl
Olağanüstü bir sistem, geliştirici değilim fakat siteyi kullanabiliyorum ayrıca macbookpro'yada icloud beta yazılımını yükledim. Foto çekiyorsunuz anında mac'tede görebiliyorsunuz, itunestan app,müzik,kitap indiriyorsunuz iphone'da uyuma durumundayken arkadan indiriyor. Artık itunes ile rehber,not,takvim hiçbirini senkronlamanıza gerek yok itunes ile sadece korsan kullananlar için müzik ve app'leri senkronlasanız yeterli diğerleri bulutta saklanıyor ve senkrona gerek olmadan rehber,takvim,not macbookta gözüküyor. Beni en çok etkileyende web'te çok gezinirim ve yer imleri benim için çok önemlidir macbookproda veya iphone'da bir yer imi eklediğim anda diğerindede oluşması ve ihtiyacımı gördükten sonra sildiğimde diğerindende silinmesi çok kullanışlı olmuş. Fanboy tarzı konuşmak istemiyorum ama Apple akıyor be kardeşim hani tutmak imkansız cidden.
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