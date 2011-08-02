Apple, iCloud.com'un beta sürümünü kullanıma sundu

Apple, iOS 5 ile tanıtımını gerçekleştirdiği yeni bulut servisi iCloud'un internet sürümünün betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.

iTools, .Mac ve MobileMe'den sonra Apple'ın 4.bulut servisi olan iCloud, özellikleri ile iOS ve Mac kullanıcılarına daha gelişmiş bulut bilişim deneyimi sunuyor. Mail, Takvim ve Rehber içeriklerinin yanı sıra iCloud sayesinde, kullanıcılar satın aldıkları uygulamalara ve iWork dökümanlarına diğer iOS cihazları üzerinden anında ulaşabilecekler. iCloud'un özelliklerini sıralamak gerekirse;

Bilgisayar üzerinden satın alınan herhangi bir uygulama; iPhone, iPad ya da iPod Touch, bilgisayar ile eşzamanlanmamış olsa bile, anında iCloud ile o cihazlara yükleniyor.

iPhone ile çekilen bir fotoğraf, iCloud'da depolanıyor ve anında Mac ile iOS'li diğer cihazlara gönderiliyor. Bu sayede fotoğrafların eş zamanlanması için kablo gereksinimi ortadan kalkıyor.

iPad üzerindeki iWork uygulamalarında hazırlanan herhangi bir döküman, aynı şekilde kullanıcının iCloud hesabındaki diğer cihazlara anında gönderiliyor. Kullanıcı isterse iPhone ile hazırlamaya başladığı bir sunumu, iPad üzerinden sürdürebiliyor.

iPhone'da iBook Store üzerinden alınan bir kitap, anında iCloud ile iPad'e de yükleniyor.

iOS'li cihazın yedekleme dosyası bulut bilişim sayesinde direk iCloud üzerinde saklanıyor. Kullanıcılar bu sayede herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan nerede olursa olsunlar yedekleme ya da geriye dönüş yapabiliyorlar.

iCloud.com'un geliştiricilere sunulan beta sürümünde MobileMe'de olduğu gibi Takvim, Mail, Rehber, iPhone'umu bul servislerine ulaşılabilirken; farklı olarak iWork dosyalarına da tarayıcı üzerinden ulaşmak mümkün. Beta sürümünün hayata geçmesi ile iCloud'un ücretsiz 5GB'lık depolama alanına ek olarak kullanıcıların tercih edebileceği ek depolama alanlarının fiyatlandırmasıyla ilgili belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. Apple'ın Amerika ve İngiltere bazında belirlediği fiyatlar şöyle;

10GB; 20 Dolar (Amerika), 14 Sterlin (İngiltere)

20GB; 40 Dolar (Amerika), 28 Sterlin (İngiltere)

50GB; 100 Dolar (Amerika); 70 Sterlin (İngiltere)

Son olarak Apple'ın iCloud.com'un betasını geliştiricilere sunmasının yanı sıra iWork uygulamalarının da iCloud destekli beta sürümlerini geliştiriciler için yayınladığını belirtelim.

Mobile Me kullanıcılarının iCloud'u kullanmaya başlayabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey, içeriklerini iCloud'a aktarmak.

iCloud.com'un Rehber uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)

iCloud.com'un Mail uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)

iCloud.com'un Takvim uygulaması (Büyütmek için tıklayınız)