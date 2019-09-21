Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de yayınlayacak

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Apple'ın iOS 13 sürümünü kullanıcılarına sunmasının üzerinden henüz birkaç gün geçti ancak işletim sisteminin, 24 Eylül tarihinde önemli bir revizyon daha alacağı belirtildi.
Apple hızlı davrandı
Apple, Engadget sitesine yaptığı açıklamalarda iPadOS ve iOS 13.1 sürümlerinin planlanandan yaklaşık bir hafta önce yani 30 Eyül yerine 24 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı. Şirket neden bu kadar hızlı davrandığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak bunun nedeninin yazılım kararlılığından kaynaklı olduğu düşünülüyor.Zira birçok iOS 13 kullanıcısı işletim sisteminin getirdiği hatalardan şikayetçi durumdalar. Apple'da bu şikayetleri daha fazla almamak ve iOS 13'teki sorunları bir an önce gidermek için bu önemli güncellemeyi bir hafta erkene çekmiş durumda. Yayınlanacak güncellemeler ile birlikte cihazlara birkaç yeni özelliğin geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.engadget.com/2019/09/19/apple-ipados-and-ios-13-1-september-24/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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