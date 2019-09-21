Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de yayınlayacak

Teknoloji devi Apple'ın iOS 13 sürümünü kullanıcılarına sunmasının üzerinden henüz birkaç gün geçti ancak işletim sisteminin, 24 Eylül tarihinde önemli bir revizyon daha alacağı belirtildi.

Apple hızlı davrandı

Apple, Engadget sitesine yaptığı açıklamalarda iPadOS ve iOS 13.1 sürümlerinin planlanandan yaklaşık bir hafta önce yani 30 Eyül yerine 24 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı. Şirket neden bu kadar hızlı davrandığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak bunun nedeninin yazılım kararlılığından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2019/09/19/apple-ipados-and-ios-13-1-september-24/

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Zira birçokişletim sisteminin getirdiğişikayetçi durumdalar. Apple'da bu şikayetleri daha fazla almamak ve iOS 13'teki sorunları bir an önceiçin bu önemli güncellemeyi bir hafta erkene çekmiş durumda. Yayınlanacak güncellemeler ile birlikte cihazlara birkaçgeleceğini de belirtmeden geçmeyelim.