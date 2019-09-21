Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de yayınlayacak

    Apple geçtiğimiz günlerde iOS 13'ü piyasaya sürmüştü. Ancak işletim sistemindeki hatalar iOS 13.1 ve iPadOS sürümlerinin beklenenden bir hafta önce yayınlanmasına neden olacak.
    5 sa.
    1,2b
    8
    7
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Teknoloji devi Apple'ın iOS 13 sürümünü kullanıcılarına sunmasının üzerinden henüz birkaç gün geçti ancak işletim sisteminin, 24 Eylül tarihinde önemli bir revizyon daha alacağı belirtildi.

    Apple hızlı davrandı

    Apple, Engadget sitesine yaptığı açıklamalarda iPadOS ve iOS 13.1 sürümlerinin planlanandan yaklaşık bir hafta önce yani 30 Eyül yerine 24 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı. Şirket neden bu kadar hızlı davrandığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak bunun nedeninin yazılım kararlılığından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
    Zira birçok iOS 13 kullanıcısı işletim sisteminin getirdiği hatalardan şikayetçi durumdalar. Apple'da bu şikayetleri daha fazla almamak ve iOS 13'teki sorunları bir an önce gidermek için bu önemli güncellemeyi bir hafta erkene çekmiş durumda. Yayınlanacak güncellemeler ile birlikte cihazlara birkaç yeni özelliğin geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.


    https://www.engadget.com/2019/09/19/apple-ipados-and-ios-13-1-september-24/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 dk.
    Şu iPadOs'a çoklu kullanıcı desteği getirdiklerinde Mac satışlarının etkileneceğinden mi korkuyorlar nedir?! Getirin da şu özelliği!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    742617000027 1 sa.
    Bugün telefon görüşmesi yaparken çağrıyı sonlandırmaya tıkladığımda ekranı kapatıyor ama konuşmayı sonlandırmıyordu şunu düzeltseler yeter liseli ergen aşıklar gibi önce sen kapat durumuna düştüm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Deswaaa 2 sa.
    İos 13 geçtim arcade 1 aylık ücretsiz deneme veriyor ama ödeme yöntemi ekleyemiyoruz bizim gibi bu sorunu yaşayanlar varmı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 2 sa.
    Pil yüzdesi için bir güncelleme yapsalar keşke. Çentik yüzünden pil yüzdesi gözükmüyor malum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CaSsErDoDo 2 sa.
    Saate de el atmaları gerekiyor. 6. sürüm hız konusunda öncekilere göre oldukça kötü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çetooooo 4 sa.
    Bu Yayınlanan iPadOs Sürümü 13 mü Olacak 13.1mi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yaki83 5 sa.
    İpad os ile ipadde neler degisiyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. Ağır çekim selfie ‘Slofie’ Apple tarafından patentleniyor 1 sa. Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi 2 sa. AMD Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 sızdı| Performans testleri 2 sa. AMD’den bir iyi bir kötü haber var 3 sa. Google yenilenebilir enrejiye rekor yatırım yapacak 3 sa. Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu 4 sa. Direksiyonu bırakıp 128 km/s hızla Rubik küpü çözen sürücüye ceza 5 sa. 64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s bu ay çıkabilir 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de yayınlayacak Sonraki Huawei, ABD yasağına rağmen 20 milyon Mate 30 satışı bekliyor 7 sa. İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı 8 sa. Motorsport Manager Mobile 2 kısa süreliğine ücretsiz 8 sa. 2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde? 8 sa. Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor 9 sa. Fortnite ve PUBG meraklıları: iOS 13 güncellemesinden uzak durun! 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy A10, BİM marketlerde HP sırt çantası var 10 sa. Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu 12 sa. Minecraft’a karakter tasarlama seçeneği geliyor 12 sa. Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor 23 sa. Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak 1 gün 2si1 | Teknofest sizi bekliyor 1 gün AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu 1 gün Nokia cep telefonu Android 8.1 ve Google Asistan ile görüntülendi 1 gün Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu 1 gün AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı 1 gün Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek 1 gün iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı 1 gün BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi 1 gün Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirke...
    DonanımHaber
    iOS 13’ün gizli yenilikleri
    DonanımHaber
    200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Nurettin Yıldız: Kadınların 90 km'den fazla araç kullanmaları ...
    DH Forum
    18 Eylül N11.COM Rezaleti /Lütfen Yukarı Taşıyalım / Diğer Al...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim