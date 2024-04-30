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    Avrupa Komisyonu şimdi de iPadOS platformuna el atıyor

    Aylık 500 milyon aktif kullanıcı ve 10 bin civarında kurumsal kullanıcısı bulunan iPadOS işletim sistemi, Avrupa Komisyonu tarafından sıkı kontrol altına alınıyor. 
    iPadOS Tam Boyutta Gör
    Apple yazılım ekosisteminin tekeliyet oluşturup oluşturmadığını yıllardır soruşturan Avrupa Komisyonu, Dijital Pazar Kanunu kapsamında bu yılın başında iOS platformu ile ilgili kritik bir karar almıştı.

    iPadOS tekel oluşturamayacak

    Kanun kapsamında aylık aktif kullanıcısı 45 milyonu ve yıllık kurumsal kullanıcısı 10 bini geçen platformlar belirli kurallara uymak zorunda. Üçüncü taraf tarayıcılara, üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin vermek bunlar arasında.

    Kanun hükmü gereğince iOS platformu yukarıdaki kurallara uyma sözü vermişti. Her ne kadar Apple bazı senaryolarda ayak sürüse de yıllık gelirin yüzde 10’u kadar tazminat cezası ihtimali nedeniyle eninde sonunda politikalarını değiştirmek zorunda kaldı.

    Avrupa Komisyonu yaklaşık 8 aydır iPadOS platformunu da inceliyordu ve kanun kapsamına alınmasına karar verdi. iPadOS platformunun aylık 500 milyon aktif kullanıcı ve 10 bin civarında kurumsal kullanıcısı bulunuyor.

    Avrupa Birliği sınırları içerisinde bundan sonra iPadOS platformu da yukarıda sayılan üçüncü taraf sistemlere izni vermek zorunda. Böylece iPhone ve iPad ailesi tamamen bu kapsama girmiş oldu. Geliştiricilerin artık ayrı ayrı politika belirlemesine gerek kalmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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