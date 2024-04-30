Avrupa Komisyonu şimdi de iPadOS platformuna el atıyor

Tam Boyutta Gör Apple yazılım ekosisteminin tekeliyet oluşturup oluşturmadığını yıllardır soruşturan Avrupa Komisyonu, Dijital Pazar Kanunu kapsamında bu yılın başında iOS platformu ile ilgili kritik bir karar almıştı.

iPadOS tekel oluşturamayacak

Kanun kapsamında aylık aktif kullanıcısı 45 milyonu ve yıllık kurumsal kullanıcısı 10 bini geçen platformlar belirli kurallara uymak zorunda. Üçüncü taraf tarayıcılara, üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin vermek bunlar arasında.

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Kanun hükmü gereğince iOS platformu yukarıdaki kurallara uyma sözü vermişti. Her ne kadar Apple bazı senaryolarda ayak sürüse de yıllık gelirin yüzde 10’u kadar tazminat cezası ihtimali nedeniyle eninde sonunda politikalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Avrupa Komisyonu yaklaşık 8 aydır iPadOS platformunu da inceliyordu ve kanun kapsamına alınmasına karar verdi. iPadOS platformunun aylık 500 milyon aktif kullanıcı ve 10 bin civarında kurumsal kullanıcısı bulunuyor.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde bundan sonra iPadOS platformu da yukarıda sayılan üçüncü taraf sistemlere izni vermek zorunda. Böylece iPhone ve iPad ailesi tamamen bu kapsama girmiş oldu. Geliştiricilerin artık ayrı ayrı politika belirlemesine gerek kalmadı.

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iPadOS için kritik karar