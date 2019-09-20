Youtube, kanal doğrulama kriterlerini değiştireceğini açıkladı

Youtube platformunda doğrulanmış ya da onaylanmış bir hesaba sahip olmak kullanıcılar açısından son derece önemlidir. Zira doğrulama rozeti, kanal sahibinin arama sonuçlarında çıkmasını ve gelirini yakından ilgilendiren bir durum. Youtube'dan yapılan yeni bir açıklama ise doğrulanmış bir hesaba sahip olmanın zorlaşacağını gösteriyor.

Birçok hesabın rozeti kaldırılabilir

Şu anda, video paylaşım platformundaki bir kanal, 100.000'den fazla aboneye sahipse bu durum doğrulama için uygun bir hesap olduğu anlamına geliyor. Ancak Youtube tarafından açıklanan yeni kriterlere göre kullanıcı sayısı artık belirleyici olmayacak. Şirket bir kanalın temsil ettiği kişiye veya sanatçıya ait olup olmadığını anlamak için bir dizi yeni faktöre bakacak. Şirket blogunda yayınlanan yeni kriterler ise şu şekilde belirtiliyor:

"Özgünlük: Bu kanal temsil ettiğini iddia ettiği gerçek yaratıcıya, sanatçıya, halka açık şahsa veya şirkete ait mi?

https://youtube-creators.googleblog.com/2019/09/updates-to-youtubes-verification-program.html

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Bu kanal tanınmış veya çok aranan birveyatemsil ediyor mu? YouTube dışında yaygın olarak tanınmakta veortamda güçlü bir varlığa sahip mi? Diğer birçok kanala çokbir adı olan popüler bir kanal mı?"Şirketin belirlediği bubirçok hesabın ise doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı ifade edilmiş. Tüm kanallar için uygulamaya konan bu doğrulama yöntemi için herhangi biryapılmasının gerekli olmadığı ve otomatik olarak uygulanacağı belitiliyor. Rozeti alınan kanalların iseolduğunu da söylemeden geçmeyelim.