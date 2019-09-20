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    Youtube, kanal doğrulama kriterlerini değiştireceğini açıkladı

    Popüler video platformu Youtube, kanallara uygulayacağı yeni doğrulama kriterlerini açıkladı. Gelecek olan yenilikle birlikte bazı kanallar rozetlerini kaybedebilir.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtube platformunda doğrulanmış ya da onaylanmış bir hesaba sahip olmak kullanıcılar açısından son derece önemlidir. Zira doğrulama rozeti, kanal sahibinin arama sonuçlarında çıkmasını ve gelirini yakından ilgilendiren bir durum. Youtube'dan yapılan yeni bir açıklama ise doğrulanmış bir hesaba sahip olmanın zorlaşacağını gösteriyor.

    Birçok hesabın rozeti kaldırılabilir

    Şu anda, video paylaşım platformundaki bir kanal, 100.000'den fazla aboneye sahipse bu durum doğrulama için uygun bir hesap olduğu anlamına geliyor. Ancak Youtube tarafından açıklanan yeni kriterlere göre kullanıcı sayısı artık belirleyici olmayacak. Şirket bir kanalın temsil ettiği kişiye veya sanatçıya ait olup olmadığını anlamak için bir dizi yeni faktöre bakacak. Şirket blogunda yayınlanan yeni kriterler ise şu şekilde belirtiliyor:
    "Özgünlük:  Bu kanal temsil ettiğini iddia ettiği gerçek yaratıcıya, sanatçıya, halka açık şahsa veya şirkete ait mi?
    Öncelik:  Bu kanal tanınmış veya çok aranan bir yaratıcıyı, sanatçıyı, topluluğu veya şirketi temsil ediyor mu? YouTube dışında yaygın olarak tanınmakta ve çevrimiçi ortamda güçlü bir varlığa sahip mi?  Diğer birçok kanala çok benzer bir adı olan popüler bir kanal mı?"

    Şirketin belirlediği bu kritelere uymayan birçok hesabın ise doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı ifade edilmiş. Tüm kanallar için uygulamaya konan bu doğrulama yöntemi için herhangi bir başvuru yapılmasının gerekli olmadığı ve otomatik olarak uygulanacağı belitiliyor. Rozeti alınan kanalların ise itiraz hakkının olduğunu da söylemeden geçmeyelim.


    https://youtube-creators.googleblog.com/2019/09/updates-to-youtubes-verification-program.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 48 dk.
    100 bin aboneye çok yaklaştım, yt yine işleri zorlaşacak gibi.
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    Galatas4ray 23 dk. KaleyDeskop
    Kanalınızdda içerik ne?
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    1ses1 1 sa.
    Kanal sahipleri dertlensin. pc de izlemek sıkıntı değilde mobil platformda reklamdan geçilmiyor. İzlenmiyor resmen. Android oyunlarında daha az reklam var o derece.
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