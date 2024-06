Prince of Persia: The Lost Crown, macOS ve iOS platformlarına gelebilir

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mac cihazları için kendi ürettiği M serisi işlemcilere geçmesinin ardından Apple, platformlarını oyuncular için daha çekici bir yer haline getirmeye başladı. Bu doğrultuda firma; Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding, Stray ve Assassin’s Creed Mirage gibi yapımları macOS, iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirdi. İddialara göre firma, Ubisoft ortaklığında bir yapımı daha kendi ekosistemine getirecek.

Daha önce iOS sızıntıları ile gündeme gelen Dame Tech, geçtiğimiz yılın başarılı yapımlarından olan Prince of Persia: The Lost Crown’ın yakında macOS platformuna geleceğini belirtti. Dame Tech, yapımın iOS ve iPadOS platformlarına gelmesinin de mümkün olduğunu belirtti. İddialara göre Ubisoft, The Lost Crown’ın macOS versiyonunu 10 Haziran’da düzenlenecek Ubisoft Forward etkinliğinde duyuracak.

Hatırlayacak olursanız Prince of Persia: The Lost Crown, Nintendo Switch’i göz önüne alarak tasarlanmış bir yapımdı. Bu nedenle oyunun iPhone 14 Pro ve iPhone 15 serisinde desteklenmesi oldukça muhtemel görünüyor. Son yıllarda geliştiricilerin desteğini toplayan Apple, bakalım hangi oyunları kendi platformlarına getirecek.



