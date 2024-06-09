Prince of Persia: The Lost Crown, macOS ve iOS platformlarına gelebilir

iPhone 15 Pro serisine de gelebilir
Daha önce iOS sızıntıları ile gündeme gelen Dame Tech, geçtiğimiz yılın başarılı yapımlarından olan Prince of Persia: The Lost Crown’ın yakında macOS platformuna geleceğini belirtti. Dame Tech, yapımın iOS ve iPadOS platformlarına gelmesinin de mümkün olduğunu belirtti. İddialara göre Ubisoft, The Lost Crown’ın macOS versiyonunu 10 Haziran’da düzenlenecek Ubisoft Forward etkinliğinde duyuracak.
Hatırlayacak olursanız Prince of Persia: The Lost Crown, Nintendo Switch’i göz önüne alarak tasarlanmış bir yapımdı. Bu nedenle oyunun iPhone 14 Pro ve iPhone 15 serisinde desteklenmesi oldukça muhtemel görünüyor. Son yıllarda geliştiricilerin desteğini toplayan Apple, bakalım hangi oyunları kendi platformlarına getirecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.