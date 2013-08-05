Apple, iOS 7 ile birlikte haritaların geliştirilmesi için kullanıcılardan yardım alacak









iOS 6 ile birlikte Apple'ın en çok başını ağrıtan konuların başında gelen yeni Haritalar hizmetinin iyileştirilmesi için firma çalışmalarını hızlandırmış durumda. Kısa süre önce İstanbul da dahil olmak üzere pek çok önemli kentte harita mühendislerini işe alma süreci başlatan Apple, bu konuda kullanıcılarının da yardımına başvuracak.





iOS 7 ile birlikte yaklaşık 400 milyon iOS kullanıcısı harita hizmetinin geliştirilmesi için işbirliğine davet edilecek. Kullanıcılar haritanın tamamında değil Sık Kullanılan Konumlar özelliğinde Apple'a yardımcı olacak.





Sık Kullanılan Konumlar, iOS 7 ile birlikte gelen ve kullanıcıların sık bulundukları yerleri hatırlayan bir özellik.





Kullanıcılar bu iki özelliği aktif hale getirmek için Apple kimlikleriyle ilişkilendirecekler ve sistem kullanıcıların seçtiği konumlara otomatik olarak sürüş veya yürüyüş güzergahlarını hesaplayacak. Apple kullanıcılara bu kolaylığı sağlarken, anonim olarak onlardan elde ettiği bilgileri harita hizmetinin geliştirilmesi için kullanacak. Örneğin kullanıcıların güzergahı izleyerek son noktaya ulaşma süresi ile sistemin tahmin ettiği süreyi karşılaştıracak ve ne kadar doğru olduğunu tespit edecek.





Apple'ın OS X Mavericks ile birlikte getireceği Haritalar uygulamasına da kullanıcıların hata raporlarını düzenleyecek araçlar dahil edecek.