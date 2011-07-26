Apple, iPad 2 için "her zaman biz" konulu yeni reklamını yayınladı





Son haftalar yeni iOS cihazlarının dedikodularına yoğunlaşmışken Apple popüler tableti iPad 2 için yeni reklamını yayınladı.





Reklamın başlığı “Her Zaman Biz” ve iPad’i diğer tabletlerden ayıran mükemmel özelliklerini ön plana çıkarıyor.





Reklam Photos uygulaması ile fotoğraflarını inceleyen bir kullanıcı ile başlıyor. Daha sonra iBooks ile kitap okuyan bir kullanıcı, Photo Cookbook ile yemek pişiren bir kullanıcı, MLB uygulaması ile en sevdiği beyzbol maçını izleyen bir kullanıcı, Fuze HD ile çevrimiçi konferans kuran bir kullanıcı ve iMovie ile film düzenleyen bir kullanıcı sırasıyla ekrana geliyor.





En sonda ise Alphabet Fun ile Apple’ın indirme rekoru kıran yeni işletim sistemi OS X Lion için küçük bir gönderme yer alıyor.