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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPad 2 için "her zaman biz" konulu yeni reklamını yayınladı

7 yıl
3,6b
1
18
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son haftalar yeni iOS cihazlarının dedikodularına yoğunlaşmışken Apple popüler tableti iPad 2 için yeni reklamını yayınladı. 

Reklamın başlığı “Her Zaman Biz” ve iPad’i diğer tabletlerden ayıran mükemmel özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Reklam Photos uygulaması ile fotoğraflarını inceleyen bir kullanıcı ile başlıyor. Daha sonra iBooks ile kitap okuyan bir kullanıcı, Photo Cookbook ile yemek pişiren bir kullanıcı, MLB uygulaması ile en sevdiği beyzbol maçını izleyen bir kullanıcı, Fuze HD ile çevrimiçi konferans kuran bir kullanıcı ve iMovie ile film düzenleyen bir kullanıcı sırasıyla ekrana geliyor.

En sonda ise Alphabet Fun ile Apple’ın indirme rekoru kıran yeni işletim sistemi OS X Lion için küçük bir gönderme yer alıyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
ipad para yetmezken ipad2 para yeter anlamıyorum doğrusu benimde bir ipad 2 olsum :D
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DH Misafiri 7 yıl
Mükemmel olmuş.Samsung otursun reklam konusunda da biraz Apple'dan ders alsın her konuda zaten bunu fazlasıyla yapıyor.
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Zenci Solaryumcu 7 yıl
iPad 3 yakinda cikar o zaman. Stoklari bitirip yenisini cikaracaklar
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myfranco 7 yıl

Theogonia

iPad 3 yakinda cikar o zaman. Stoklari bitirip yenisini cikaracaklar


Seneye martta çıkar. Apple senede bir çıkarır, başka markalar gibi 3-4 ayda bir yeni model çıkartıp diğerini çöp yapmaz.
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gduman 7 yıl Zenci Solaryumcu
Theogonia
iPad 3 yakinda cikar o zaman. Stoklari bitirip yenisini cikaracaklar

Stok bitirmek mi adam yetistiremiyor zaten :)
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istanbul2007 7 yıl
Kisa filmdeki reklamdan daha etkili olmus sizin reklaminiz
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Guest-5980C441C 7 yıl
Hocam ekran kucuk geliyorsa iPad alin.
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AlkanExclusive 7 yıl
iOS 5 ile birlikte kısıtlamaların cogu gidiyor.. Bu tek kelime ile harikulade.. iPad 2 satın aldım ve 3. güne giriyorum.. Eskiden iOS un hiçbir esprisi yoktu bence.. Ama iOS 4 ile ciddi bir sekilde atağa kalktılar ve çoğu insanın isteklerini iOS 5 ile yerine getirdiler.. Biraz android'den kırpılmış olsa da olması gereken seyler buydu zaten.. Ve bu atakları ile Android'in en azından yükselişini yavaslatacaklar.. iPhone yeni kazandığı bu özellikleri ile kesinlikle kafama yatmış durumda.. Tek sorun küçük ekranı.. Eğer bir sonraki jenerasyon iPhone en az 4" ve üstü olursa almamam için hiçbir sebebim kalmaz.. Hattaarada sırada MAC'e de geçiş yapsam mı diye düşünmüyor değilim...
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gbriel 7 yıl AlkanExclusive
TechZone

iOS 5 ile birlikte kısıtlamaların cogu gidiyor.. Bu tek kelime ile harikulade.. iPad 2 satın aldım ve 3. güne giriyorum.. Eskiden iOS un hiçbir esprisi yoktu bence.. Ama iOS 4 ile ciddi bir sekilde atağa kalktılar ve çoğu insanın isteklerini iOS 5 ile yerine getirdiler.. Biraz android'den kırpılmış olsa da olması gereken seyler buydu zaten.. Ve bu atakları ile Android'in en azından yükselişini yavaslatacaklar.. iPhone yeni kazandığı bu özellikleri ile kesinlikle kafama yatmış durumda.. Tek sorun küçük ekranı.. Eğer bir sonraki jenerasyon iPhone en az 4" ve üstü olursa almamam için hiçbir sebebim kalmaz.. Hattaarada sırada MAC'e de geçiş yapsam mı diye düşünmüyor değilim...


Hehehe
Techzone kardeş dediğim gibi şimdiden Apple fan lığına başlamışsın
Birkaç gün sonra Hay ben bu Takozzz Cihazınnn diyerek Iphone a geçiş yapman yakındır ki daha retina ekran kullanmadın bile
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Callum 7 yıl
Bu adamlar reklam yapmasını çok iyi biliyolar.
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ChemicalEng 7 yıl Callum
CaLLuM

Bu adamlar reklam yapmasını çok iyi biliyolar.


Onlar sadece cihazlarının kalitesini gösteriyor
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