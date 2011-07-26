Apple, iPad 2 için "her zaman biz" konulu yeni reklamını yayınladı

Haber Editörü
Son haftalar yeni iOS cihazlarının dedikodularına yoğunlaşmışken Apple popüler tableti iPad 2 için yeni reklamını yayınladı.
Reklamın başlığı “Her Zaman Biz” ve iPad’i diğer tabletlerden ayıran mükemmel özelliklerini ön plana çıkarıyor.
Reklam Photos uygulaması ile fotoğraflarını inceleyen bir kullanıcı ile başlıyor. Daha sonra iBooks ile kitap okuyan bir kullanıcı, Photo Cookbook ile yemek pişiren bir kullanıcı, MLB uygulaması ile en sevdiği beyzbol maçını izleyen bir kullanıcı, Fuze HD ile çevrimiçi konferans kuran bir kullanıcı ve iMovie ile film düzenleyen bir kullanıcı sırasıyla ekrana geliyor.
En sonda ise Alphabet Fun ile Apple’ın indirme rekoru kıran yeni işletim sistemi OS X Lion için küçük bir gönderme yer alıyor.
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Seneye martta çıkar. Apple senede bir çıkarır, başka markalar gibi 3-4 ayda bir yeni model çıkartıp diğerini çöp yapmaz.
Stok bitirmek mi adam yetistiremiyor zaten :)
Hehehe Techzone kardeş dediğim gibi şimdiden Apple fan lığına başlamışsın Birkaç gün sonra Hay ben bu Takozzz Cihazınnn diyerek Iphone a geçiş yapman yakındır ki daha retina ekran kullanmadın bile
Onlar sadece cihazlarının kalitesini gösteriyor