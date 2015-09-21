Apple iPad Mini 4'ün ekranı detaylandı





Apple'ın 9 Eylül tarihinde üzerinde detaylı şekilde durmadan duyurduğu yeni ufak boyutlu tablet modeli iPad Mini 4, DisplayMate'in incelemesine göre yerine geldiği iPad Mini 3 'den çok daha iyi bir ekrana sahip.





Bazı diğer testlerin de kanıtladığı kadarıyla iPad Mini 4 özellikle ekran kalitesi açısından fark yaratmayı başarıyor. iPad Air 2, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile benzer bir performans taşıyan cihaz, diğer iPad'lerden farklı olarak %62 yerine tam %101 renk kapsama seviyesi ortaya koyuyor. Bu sayede daha fazla ton gösterebilen ve daha doygun renkler sunabilen Mini 4, aynı zamanda %2 yansıma ölçümüyle de gerçek ışık koşulları altında yerine geldiği modele oranla daha okunaklı bir seçenek oluşturuyor.

Ortam ışığı altında iPad Mini 3 ve diğer birçok tablet modeline oranla 2.5 ya da 3.5 kat daha fazla kontrast verebildiği belirtilen iPad Mini 4, ülkemizde 1349 TL'den başlayan fiyat etiketileriyle satılıyor. Daha detaylı bilgilerin ise Kasım ayında satışa sunulacak olan iPad Pro ile beraber açıklanacağı söyleniyor.

http://www.macrumors.com/2015/09/21/ipad-mini-4-displaymate-analysis/