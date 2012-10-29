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Apple iPad Mini Tanıtım Videosu Türkçe Altyazılı

6 yıl
28,8b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın iPad serisine dahil ettiği ve özellikle önceki modellere oranla daha küçük ekran boyutuyla dikkat çeken iPad Mini'nin Türkçe altyazılı tanıtım videosunu sizler için hazırladık.

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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
yine o meşhur kel
3 Yanıt Yanıtla +53
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Hypnotica 6 yıl
Önceden bu site hakkında Apple'a çok önem veriyor çok yanlı davranıyor diye birisi yazdığında güler geçerdim. Ama artık hak vermeye başlıyorum. Koskoca yeni Windows tanıtılıyor, Office tanıtılıyor ama biz Apple'ın bilmem kaç gün önce yayınlanan videosunun alt yazılısını, Apple'ın harita hizmetlerindeki sıkıntıyı, ipad mini nin lte sinin bilmem neyini, fiyatlandırma ile ilgili Tim Cook'un saçmaladıklarını okuyoruz. Ana sayfada 1 tane Windows haberi var onun da haber olmasının sebebi Tim Cook'un Surface'i eleştirmesi yoksa o da olmayacaktı. Mynet de bile Office 2013'ün yeni neler getirdiği haber yapılıyor.
Sözün özü önceden tek başına yetiyordun teknolojiyi takip etmede ama şimdi yanından bile geçemiyorsun donanımhaber. Apple haberi takip etmek isteyen için ise müthiş bir site.
Not: Android Apple veya hiçbir şeyin fanı değilim. Ama artık Apple'ın bu kadar fazla haberinin yapılmasına anlam veremiyorum. Diğer firmaların haberleri de Apple kadar fazla yapılsa keşke diye düşündüğümden yazma gereği hissettim. Ki sadece ben yazmıyorum bunu bir sürü yorumda bu var artık. Sorunun kaynağını bulmak çokta zor olmasa gerek...
Önceden bu site hakkında Apple'a çok önem veriyor çok yanlı davranıyor diye birisi yazdığında güler geçerdim. Ama artık hak vermeye başlıyorum. Koskoca yeni Win...
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berserker_58 6 yıl
Kindle İle Nexus Çok Sattı Buda Bize Çok Battı Demiyoda Amacımız İpad ile Yapabileceğiniz Müthiş Şeyleri Daha Bi Ufak Tasarıma Sığdırmakdı Dio :D

Öle Bi Anlatmışki Sanki 7-8 inc Segmentinde İlk Tableti Apple Çıkarmış :D

Tamam Güzel Üründe Bu Kadarda Abartmayın Be Abi :D
Kindle İle Nexus Çok Sattı Buda Bize Çok Battı Demiyoda Amacımız İpad ile Yapabileceğiniz Müthiş Şeyleri Daha Bi Ufak Tasarıma Sığdırmakdı Dio :DÖl...
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cheg 6 yıl
yok aga bu apple biz türklerin ayağa kalkmasını isdemiyo... saolasın steve nur içinde yat...saolasın apple...
eline emeğine sağlık gün oksay...
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aquaspiritus 6 yıl
Apple Fanboy'lara kimse laf yetiştiremez bu apayrı bir mesele...Apple şirket olarak çıkardığı her ürünü haklı olarak kullanışlı ve gelişmiş olarak göstermek isteyeceğinden onları eleştirmiyorum ama bazı yorumlar da o kadar haklı görünüyor ki.Ipad baştan beri bilgisayarı internette gezinip sosyal ağlara bağlanan,oyun oynanan bir makine olarak gören tüketicilerin hedef kitlesi olduğu bir üründü.
Açıkcası Apple severler için küçük ihtiyaçları karşılayan,yeterli bir kameraya sahip güzel bir tablettir Ipad.Açıkcası Iphone kullanıcılarının Ipad veya Ipad mini almalarını oldukça gereksiz buluyorum,inanın bana Ipad'in tek farkı Iphone ve Ipod Touch'un büyüğü olması.Şimdiki Ipad Mini ise yalnızca akıllara durgunluk veriyor.
Kimsenin bahanesini anlayamıyorum.Vasat nitelikte bir telefon kullanıp Ipad almak isteyenlere saygılıyım,Iphone'a yüksek rakamlar vermektense 500-600 liraya yurt dışından bir Ipad Mini edinmek mümkün,fakat diğer bahaneler oldukça banel.
Açıkcası Apple baştan beri hayatımızı kolaylaştıran sevdiğimiz markalardan fakat gereksiz (pahalılıkta ve fonksiyonlarda) ürünleri yalnızca para tuzağı.Özellikle bilinçsiz tüketicilere.
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hasyuk 6 yıl
Eleman demişki: "Eğer Ipad'i alıp küçültürseniz her şeyin kaybolduğunu göreceksiniz".
Ama ne yapmışlar, Ipad'i alıp küçültmüşler. Başka ne yapmışlar Allah aşkına.
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bukalemun56 6 yıl
bu adam CHP yi bile iktidara taşır.:))
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my54 6 yıl
Apple diyorki:
Biz öyle bir firmayız ki,
Öncesinde 7 yada 8" lik tabletlerin ne kadar gereksiz olduğunu İ-sheep lere inandırırız. Onlar da bi güzel yerler.
Sonra da çıkar böyle bir tabletin gerekliliğini bir güzel yediririz, bunu da yerler.
İşte biz böyle bir firmayız.
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WB 6 yıl
viper
Bu meret kullanim özelliklerinden feragat edilmeden ne kadar hafifletilirse ve ne kadar kücültülürse o kadar tasinabilir oluyor ve kullanim kolayligi sagliyor. Is bu kadar basit, aynisin kücügünu yapmislar, 300g ve 7,2mm kalinlik, milyonlarca satacaklar, hatta en cok satan tablet olacak. Kagit üzerinde bir sürü özellik: yok bu kadar cekirdek, yok bu kadar grafik birimi. Sonucta bakiyoruz elma geliyor daha az cekirdek ve daha az mhz ile ayni akicilikta, daha az isinan, daha uzun pil ömrü sunan, daha hafif bir cihaz yapiyor. Peki senelerin tecrübesine sahip diger butun teknoloji firmalari neden bunu düsünmüyor veya neden yapmiyor, yapamiyor? Su mevcut tabletimizi inceltelim, pil ömrünü kisaltmadan hafifletelim falan demiyorlar. Bu kadar basit bir seyi neden elma düsünüp önümüze koyuyor her sefer. Neden bir Sony, Samsung, Asus, Microsoft vs böyle bir ürün yapamiyor. Niye Google 2-3 ay ugrasip android in bir tablet sürümünü cikarmiyor.

cevap oldukça basit;
her bir detayın oldukça uzun süren ve ciddi yatırım gerektiren aşamaları söz konusu, unutmayın şeytan detaylardadır ;)
şimdi firmalar her bir şeyi kendileri yaparsa her biri milyar dolarlık yatırımlar yapmak durumunda kalacak. Artık karlılık öyle bir hal aldı ki böyle bir yatırıma kimse yanaşmak istemiyor, kolayına kaçıyorlar, şöyleki:
Google zaten yazılım şirketi, gerekli yatırımı var, samsung asus vs. e bunlarında donanım alt yapıları mevcut, herkes birbiri için bir şeyler üretip ortaya çıkan ürünle para kazanmak kolay ve mantıklı bir adım gibi görünüyor, eh bunu da başarıyorlar.
Peki apple tek başına tümünü nasıl başarıyor? aslına bakarsanız biraz şans, biraz da steve jobs :)
Donanım fason, yazılım ve tasarım size ait, bundan güzeli var mı? Apple geçmişten gelen birikim ve tecrübelerini böyle bir cihazda birleştirdi ve ortaya harika bir sonuç çıktı. Steve'in sıradışı fikirleri ise işi mükemmeliyete taşıdı..
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Rouvax 6 yıl
İyi ozaman diğer ipad modellerini piyasadan kaldırsınlar. üretmeyi bıraksınlar. Madem en iyisi bu.
Aynı sunum tarzından sıkılmadılar. işin kötü yanı millet taklitte ediyo.
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hooijdonk1120 6 yıl
şu kel adama kıl oluyorum.
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Jomolocco 6 yıl
apple kullanıyorum ama sitede sürekli apple haberi görmekten bende bıktım
bir office 2013 ün özellikleri inceleseniz yada windows 8 in kampanyaları özellikleri ile ilgili röpörtaj yapsanız ismini vermedigim site de bile buna benzer seyler yapıyorlar.
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bugracaz 6 yıl
Apple'ı kötüleyen arkadaşlar hala neyin derdinde ülkemizde mp3 çalarlara dahi hala ipod denirken notebook şeklinde olan tablet pcler dışında ilk tableti etkili şekilde duyuran ve diğer firmalara öncülük ederek fikir veren ilk firma olma ünvanını taşıyan , sizlerin bu portatif ürünleri kullanmanıza olanak sağlayan apple'a hala neden bu kadar takıyorsunuz adamlar ne yapsa bazı arkadaşlarımıza eleştiri konusu oluyor , tamam eleştirin fakat ürün olarak eleştirin diğer ürünlerle kıyaslayın hangi tablet apple ve samsung kadar dayanıklı ve sorunsuz uzun müddet kalabiliyor firmaları baz almadan ürettikleri ürünlerin eleştirilerini yaparsanız burada başka kullanıcılar içinde daha faydalı olacaktır.
Ürün ile ilgili bence gayet başarılı ve taşınabilir bir ürün olmuş ince olması da avantajı.
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