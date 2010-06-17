Apple, iPhone 4 ve iOS 4'e az kala iTunes 9.2'i yayınladı

Haber Editörü
21 Haziran'da iOS 4'ü son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Apple, iTunes 9.2'i yayınlayarak iOS 4, iPhone 4 ve iBooks için gerçekleştirmesi gereken son aşamayı da gerçekleştirdi. Artık iTunes 9.2 ile kullanıcılar 21 Haziran'da iOS 4'ü iPhone ve iPod Touch'larına yükleyebilir ya da 24 Haziran'dan itibaren iPhone 4'ü eş zamanlayabilirler.
Genel olarak iTunes 9.2'nin içerdiği hata düzeltmeleri, iyileştirmeleri ve yenilikler şöyle;
- Arşivde gezinirken albüm kapaklarının daha hızlı görüntülenmesi için iyileştirme
- iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'ların eş zamanlanması sırasında daha hızlı geri yüklenmesi
- iTunes üzerinden iOS 4'ün ana ekranındaki klasör ile uygulamaların düzenlenebilmesi
- PDF dosyalarının kitap gibi düzenlenmesi ve eş zamanlanması
- iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'larda iBooks 1.1 ile kitapların eş zamanlanması
- iPhone 4'ün eş zamanlanması
Kullanıcılar, iTunes 9.2'i Software Update yazılımı üzerinden ya da Apple'ın ilgili destek sayfasından elle yükleyebilirler.
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18 gibi bekleniyor
bugün değil miydi illa akşamı mı bekliycez
Yok ben ayağımla yükleyeceğim Biraz Google Translation vari olmuş neyse...
Özellikle albüm kapakları seçeneğinde gezinirken ilk etapta bir takılma söz konusu oluyordu,bu ufak şey bile sinirimi bozuyordu.Bir nebze olsun iyileştirme olması güzel bir haber.Sanırım iOS4 9.2 olmadan yüklenemiyor.Mecbur indiricez,umarım iTunes Skin lerim yeni versiyonla uyumlu olur.
manuel kastedilmiş olmasın sakın