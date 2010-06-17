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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPhone 4 ve iOS 4'e az kala iTunes 9.2'i yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,9b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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21 Haziran'da iOS 4'ü son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Apple, iTunes 9.2'i yayınlayarak iOS 4, iPhone 4 ve iBooks için gerçekleştirmesi gereken son aşamayı da gerçekleştirdi. Artık iTunes 9.2 ile kullanıcılar 21 Haziran'da iOS 4'ü iPhone ve iPod Touch'larına yükleyebilir ya da 24 Haziran'dan itibaren iPhone 4'ü eş zamanlayabilirler.

Genel olarak iTunes 9.2'nin içerdiği hata düzeltmeleri, iyileştirmeleri ve yenilikler şöyle;

  • Arşivde gezinirken albüm kapaklarının daha hızlı görüntülenmesi için iyileştirme
  • iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'ların eş zamanlanması sırasında daha hızlı geri yüklenmesi
  • iTunes üzerinden iOS 4'ün ana ekranındaki klasör ile uygulamaların düzenlenebilmesi
  • PDF dosyalarının kitap gibi düzenlenmesi ve eş zamanlanması
  • iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'larda iBooks 1.1 ile kitapların eş zamanlanması
  • iPhone 4'ün eş zamanlanması

Kullanıcılar, iTunes 9.2'i Software Update yazılımı üzerinden ya da Apple'ın ilgili destek sayfasından elle yükleyebilirler.


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DH Misafiri 9 yıl
ios4 ün bize sunduğu bütün özellikleri yükleme esnasında bize veriyor bende bunları tam bi metin olarak sizinle paylaşmak istedim. saygılar..
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DH Misafiri 9 yıl
ios4 ün bize sunduğu bütün özellikleri yükleme esnasında bize veriyor bende bunları tam bi metin olarak sizinle paylaşmak istedim. saygılar..
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DH Misafiri 9 yıl
ios4 ün bize sunduğu bütün özellikleri yükleme esnasında bize veriyor bende bunları tam bi metin olarak sizinle paylaşmak istedim. saygılar..
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DH Misafiri 9 yıl
Yayınlanmıştır, hayırlı olsun
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DH Misafiri 9 yıl
bekle bekle bitürlü çıkmadı neydi bu böyle :S saatinide söyleselerdide ona göre bekleseydk yav!:S
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Chidori 9 yıl

DH Misafiri

bekle bekle bitürlü çıkmadı neydi bu böyle :S saatinide söyleselerdide ona göre bekleseydk yav!:S

18 gibi bekleniyor
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DH Misafiri 9 yıl
neden yüklenmiyo iphone 4 os
bugün değil miydi illa akşamı mı bekliycez
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O.Beverly 9 yıl
Shady
Kullanıcılar, iTunes 9.2'i Software Update yazılımı üzerinden ya da Apple'ın ilgili destek sayfasından elle yükleyebilirler.


Yok ben ayağımla yükleyeceğim
Biraz Google Translation vari olmuş neyse...

Özellikle albüm kapakları seçeneğinde gezinirken ilk etapta bir takılma söz konusu oluyordu,bu ufak şey bile sinirimi bozuyordu.Bir nebze olsun iyileştirme olması güzel bir haber.Sanırım iOS4 9.2 olmadan yüklenemiyor.Mecbur indiricez,umarım iTunes Skin lerim yeni versiyonla uyumlu olur.
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engin9103 9 yıl

O.Beverly

Shady
Kullanıcılar, iTunes 9.2'i Software Update yazılımı üzerinden ya da Apple'ın ilgili destek sayfasından elle yükleyebilirler.


Yok ben ayağımla yükleyeceğim
Biraz Google Translation vari olmuş neyse...




manuel kastedilmiş olmasın sakın
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DH Misafiri 9 yıl
pdf olayine cok sevindim, 24 hazirani iple cekiyorum, yeni iphonuma kavusmaya az kaldi
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Fashionality 9 yıl
şu 4.0 artık yayınlansa da yüklesek telefonlara
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