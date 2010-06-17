Apple, iPhone 4 ve iOS 4'e az kala iTunes 9.2'i yayınladı

21 Haziran'da iOS 4'ü son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Apple, iTunes 9.2'i yayınlayarak iOS 4, iPhone 4 ve iBooks için gerçekleştirmesi gereken son aşamayı da gerçekleştirdi. Artık iTunes 9.2 ile kullanıcılar 21 Haziran'da iOS 4'ü iPhone ve iPod Touch'larına yükleyebilir ya da 24 Haziran'dan itibaren iPhone 4'ü eş zamanlayabilirler.

Genel olarak iTunes 9.2'nin içerdiği hata düzeltmeleri, iyileştirmeleri ve yenilikler şöyle;

Arşivde gezinirken albüm kapaklarının daha hızlı görüntülenmesi için iyileştirme

iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'ların eş zamanlanması sırasında daha hızlı geri yüklenmesi

iTunes üzerinden iOS 4'ün ana ekranındaki klasör ile uygulamaların düzenlenebilmesi

PDF dosyalarının kitap gibi düzenlenmesi ve eş zamanlanması

iOS 4'ün yüklü olduğu iPhone ve iPod Touch'larda iBooks 1.1 ile kitapların eş zamanlanması

iPhone 4'ün eş zamanlanması

Kullanıcılar, iTunes 9.2'i Software Update yazılımı üzerinden ya da Apple'ın ilgili destek sayfasından elle yükleyebilirler.