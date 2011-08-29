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Apple, iPhone 5 ile metal kasaya dönüş yapabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43,4b
1
60
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Reuters, The Wall Street Journal derken iPhone 5 hakkındaki son iddia bu sefer Uzakdoğu'dan geliyor.

Bilişim dünyasının, özellikle de Uzakdoğu'nun, saygın yayın organlarından Digitimes'ın sektördeki isimlere dayandırdığı haberine göre Apple; 3 nesilin ardından iPhone 5'de yeniden metal arka kasaya dönüş yapacak. Bilişim dünyasındaki beklenti gibi iPhone 5'in mevcut iPhone'lardan daha büyük ancak 4 inçten daha küçük panele sahip olacağını belirten gazete, ekranın çerçevenin daraltılarak büyütülecek olmasından dolayı iPhone'un boyutlarının aynı kalacağını ifade ediyor.

Önümüzdeki ay içerisinde tanıtılıp Ekim ayında satışa sunulması beklenen yeni iPhone'un A5 işlemcisinden gücünü alıp 1080p çözünürlüğünde video kayıt yapabilen 8 megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; tasarımının ne şekilde olacağıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Ancak belirsizliğe sebep olan bilgi yoğunluğunun, iki farklı iPhone'un habercisi olabileceğini belirtmekte de fayda var.


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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
Nightmare70
Aşağımıza A-101 açıldı iphone 4de dev kampanya yazıyordu açılış gününe özel 1699 TL içerieye baktım sadece 1 tane var dedim bunu 100 yıl geçsede satamazsınız burada diye :D

bazı insanlar böyle yerlerde gerçekten ucuz sanıp alabiliyor :D
habere dönücek olursak.Evet ipod touchlardaki gibi metal ve ince olsa güzel olur.ama çizilmeyen bir metal yapmaları lazım.ipodumun arkası otoyol gibi olmuştu zamanında.
Nightmare70Aşağımıza A-101 açıldı iphone 4de dev kampanya yazıyordu açılış gününe özel 1699 TL içerieye baktım sadece 1 tane var dedim bunu 100...
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tgezer 8 yıl
resimdeki tip çok sık görülmeye başladı sitelerde . büyük ihtimal bu şekilde çıkacak kasa .

ekonomi.haberturk.com/...
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serhatsb 8 yıl
hd2 haftada 1-2 kere kilitlenirken iphone 4 yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum toplam 3 kere kilitlendi ve hd2 da pili çıkartıp anca sorunu çözebilirken iphone 4 de açma kapama düğmesinden bu iş halledebiliniyor iphonun tek handikapı fiyatı eğer rakipleri gibi 450-500 dolarlarla piyasaya giren bir cihaz olsaydı kimse diğer markalara yönelmezdi ...
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tgezer 8 yıl
Düştüğünde kırılacak korkusuyla yaşamayacağım bir kasa olursa alırım. Metal sıkıntı olur . Çabuk çizilir.
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muco555555 8 yıl tgezer
tgezer
Düştüğünde kırılacak korkusuyla yaşamayacağım bir kasa olursa alırım. Metal sıkıntı olur . Çabuk çizilir.

metalide cizmeyi basariyosaniz bravo size cam ve plastik yuzey daha cabuk cizilir su an bende wave var arkasinda bir cizik yok malzeme duzgun olursa biseycik olmaz
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whtswrongstupid 8 yıl
Artik kesin bi haber ciksada kartonpiyer olsa alicam
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muco555555 8 yıl
bu kadar beklemeye suskunluga karsi o video ya inanmak istiyo herkes eger bu videodaki gibi olursa telefon anlayisimizi yine iphone allak bullak edip cigir acacak
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maknc 8 yıl

muco555555

bu kadar beklemeye suskunluga karsi o video ya inanmak istiyo herkes eger bu videodaki gibi olursa telefon anlayisimizi yine iphone allak bullak edip cigir acacak


İmkansız o şekilde olması facede gezen fake videoya herkes inanıyor kafayı yiyeceğim..
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muco555555 8 yıl
arka kasa wave lerdeki gibi kaliteli olmali metali ve kesinlikle piline kullanici ulasabilmeli ve hafiza kart girisi mutlaka olmali ayrica 4 inc bir ekranda eklerse apple tum iphone larin satisindan fazla satar basta ben gider alirim bekliyorum bende i4 den ozellik ve goruntu olarak iyiyse en alinasi telefon derim ancak su kamera olayin dada bisey yapmali cok kaliteli bir malzeme ile yapmali tabi mutlaka biseyi eksik yapar ya neyse
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cemsch 8 yıl
iPhone ne zaman çıkacak belli değil. Hatta çoktan tanıtılmış olması gerekiyordu, o bile yapılmadı. Hal böyleyken yeni telefon alacaklar beklemekten sıkılıp gs2 gibi telefon alıp geçiyor.. E adam haklı, senin keyfini mi bekleyecek (Apple tabii her zamanki umursamazlık politikasında havası estiriyor).

Metal kasayı bende çok istiyorum. iPhone 4 kullanmama rağmen metal kasa çıkarsa alıp almamak için oturur düşünürüm..
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ea430 8 yıl
iPhone 5 Ait İdda Edilen Bir Video Yayınlandı İşte
Video Link'i: facebook.com/...
Not Sayfa Apple iPhone 5 Türkiye Sayfasıdır.
Paylaşan Sayfa Link'i: facebook.com/...
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ZZ RAT 8 yıl

ea430

iPhone 5 Ait İdda Edilen Bir Video Yayınlandı İşte
Video Link'i: facebook.com/...

Not Sayfa Apple iPhone 5 Türkiye Sayfasıdır.
Paylaşan Sayfa Link'i: facebook.com/...


tamamen sallama, bunun tartismasi cok yapildi, inanmayin byle seylere...
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webislander 8 yıl ea430
ea430

iPhone 5 Ait İdda Edilen Bir Video Yayınlandı İşte
Video Link'i: facebook.com/...

Not Sayfa Apple iPhone 5 Türkiye Sayfasıdır.
Paylaşan Sayfa Link'i: facebook.com/...


Allah aşkına bu video'ya inanıyor musunuz?
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pEgaTR 8 yıl
frkndgr
pEgaTRİphone ların tasarımlarına (çoğul olarak ) laf atan birine bize git aynaya bak demek kalır sadece . Bir yorum yaparken en azından bir kere düşünün yahu, beyin herkeste var ama düşünmeyen cinsleride oluyor malesef . Onlar içinde bişey söyleniyorya , anlayabilen anlar heralde ! ( gerçi sözümün muatab larının anlayabileceğini sanmıyorum ya neyse )
Muhtemelen tasarımın güzelliğini kimse bilimsel olarak kanıtlayamaz. O yüzden beğenip beğenmemenin akılla, mantıkla bir alakası olmamalı. Yani beğendiysem güzeldir, beğenmediysem isterse dünya nüfusunun tamamı beğensin ve bana bu güzel desin yine de benim için güzel olamaz. Umarım anlaşılmışımdır.

Zevkler Renkler olayına katılırım tabiki , ama sadece bir modelden değil efsane olmuş , akıllı telefonu akıllara zihinlere kazımış ürünlerden bahsediyoruz. Şuanda piyasada ki neredeyse tüm akıllı telefonlar neredeyse birbirlerinin kopyası gibi , Apple ın bu konuda tasarım olarak öncü olduğu bir gerçek , bunu görmezden gelemek gerek diye düşünüyorum .
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neverktulu 8 yıl
Fiyatı 3000 TL olursa hiç şaşırmam.
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Elessar Eredhian 8 yıl
pEgaTR
İphone ların tasarımlarına (çoğul olarak ) laf atan birine bize git aynaya bak demek kalır sadece . Bir yorum yaparken en azından bir kere düşünün yahu, beyin herkeste var ama düşünmeyen cinsleride oluyor malesef . Onlar içinde bişey söyleniyorya , anlayabilen anlar heralde ! ( gerçi sözümün muatab larının anlayabileceğini sanmıyorum ya neyse )

Muhtemelen tasarımın güzelliğini kimse bilimsel olarak kanıtlayamaz. O yüzden beğenip beğenmemenin akılla, mantıkla bir alakası olmamalı. Yani beğendiysem güzeldir, beğenmediysem isterse dünya nüfusunun tamamı beğensin ve bana bu güzel desin yine de benim için güzel olamaz. Umarım anlaşılmışımdır.
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donanımcı123 8 yıl
Pahalı olsunda gerisi önemli değil, alacak bilinçsiz müşteri çok.
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