Apple, iPhone 5 ile metal kasaya dönüş yapabilir

Reuters, The Wall Street Journal derken iPhone 5 hakkındaki son iddia bu sefer Uzakdoğu'dan geliyor.

Bilişim dünyasının, özellikle de Uzakdoğu'nun, saygın yayın organlarından Digitimes'ın sektördeki isimlere dayandırdığı haberine göre Apple; 3 nesilin ardından iPhone 5'de yeniden metal arka kasaya dönüş yapacak. Bilişim dünyasındaki beklenti gibi iPhone 5'in mevcut iPhone'lardan daha büyük ancak 4 inçten daha küçük panele sahip olacağını belirten gazete, ekranın çerçevenin daraltılarak büyütülecek olmasından dolayı iPhone'un boyutlarının aynı kalacağını ifade ediyor.

Önümüzdeki ay içerisinde tanıtılıp Ekim ayında satışa sunulması beklenen yeni iPhone'un A5 işlemcisinden gücünü alıp 1080p çözünürlüğünde video kayıt yapabilen 8 megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; tasarımının ne şekilde olacağıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Ancak belirsizliğe sebep olan bilgi yoğunluğunun, iki farklı iPhone'un habercisi olabileceğini belirtmekte de fayda var.