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Apple iPhone 5C Türkçe altyazılı tanıtım videosu

6 yıl
17,3b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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iPhone 5'in yerini alan ama plastik kasası ile dikkat çeken iPhone 5C Apple'ın yıllardır çıkardığı ilk başka bir telefon serisi.
 

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1Kedi7Beni 6 yıl en beğenilen
Çöp
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Konungariket Sverige 6 yıl
hadi la ordan görende elmas kasa kullanmışlar gibi anlatıyolar bir apple kullanıcısı olarak apple'ın en kıytırık şeyleri bile böle anlatması beni deli ediyor bide bildiğim 5 liraya satılan slikon kılıflara çok yumuşak ve hassas bir his veriyor diyo

hadi la ordan görende elmas kasa kullanmışlar gibi anlatıyolar bir apple kullanıcısı olarak apple'ın en kıytırık şeyleri bile böle anlatması beni deli ediyor b...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
youtube.com/... tanıtım böyle olur
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1 Avatar
AlphaCentauri 6 yıl
isyankar_emre
Marge Simpson hadi la ordan görende elmas kasa kullanmışlar gibi anlatıyolar bir apple kullanıcısı olarak appleın en kıytırık şeyleri bile böle anlatması beni deli ediyor bide bildiğim 5 liraya satılan slikon kılıflara çok yumuşak ve hassas bir his veriyor diyo

Ee Apple bu reklam politikasını en mükemmel şekilde kullanan bir firma, üzerindeki elma simgesi olan her nesne için yapabilir bunu.. :)

Apple'in reklama ayirdigi butce Samsung un 5te 1i bile degil. Ki Apple Samsung Electronics ten cok daha buyuk bir firma.
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_iAmPro_ 6 yıl
Miyamoto Musashi
i phone artık renkli renkli cihazlar çıkarıyorsa i phone doğru yolda değildir.

Oysaki Steve Jobs varken öyle miydi...
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dockhanger 6 yıl
vize göre iphon demek kazık demektir
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aniceman 6 yıl
apple tanıtımlarındaki ses tonları ile bana ada filmini hatırlatıyor. uslu durursanız adaya gideceksiniz...
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Miyamoto Musashi 6 yıl
i phone artık renkli renkli cihazlar çıkarıyorsa i phone doğru yolda değildir.
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congenial_boy 6 yıl
1000-1200 tl arası olsa almaya değer de 2000 tl para ödemek bu telefona enayilikten başka birşey değil.
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W.Fichtner 6 yıl
sonuçta plastik
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okan_cehapelioglu 6 yıl
şu apple reklamlarında kel adam her ürünü sattırır
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Jül Sezar 6 yıl
Millet samsungun galaxy pocket sattigini unutmus gibi ya da galaxy s4
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doctor5945 6 yıl
apple ın ucuzdan kastı 5s ten ucuz millet 1000 tl sandı 3gs modelının 8gb lık versıyonuna 800tl istiyorlar hala düşün artık gerisini
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