Apple iPhone 5C Türkçe altyazılı tanıtım videosu

isyankar_emre Marge Simpson hadi la ordan görende elmas kasa kullanmışlar gibi anlatıyolar bir apple kullanıcısı olarak appleın en kıytırık şeyleri bile böle anlatması beni deli ediyor bide bildiğim 5 liraya satılan slikon kılıflara çok yumuşak ve hassas bir his veriyor diyo Ee Apple bu reklam politikasını en mükemmel şekilde kullanan bir firma, üzerindeki elma simgesi olan her nesne için yapabilir bunu.. :)
Marge Simpson hadi la ordan görende elmas kasa kullanmışlar gibi anlatıyolar bir apple kullanıcısı olarak appleın en kıytırık şeyleri bile böle anlatması beni deli ediyor bide bildiğim 5 liraya satılan slikon kılıflara çok yumuşak ve hassas bir his veriyor diyo
Miyamoto Musashi i phone artık renkli renkli cihazlar çıkarıyorsa i phone doğru yolda değildir.
Apple'in reklama ayirdigi butce Samsung un 5te 1i bile degil. Ki Apple Samsung Electronics ten cok daha buyuk bir firma.
Oysaki Steve Jobs varken öyle miydi...