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Apple, iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
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38
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atabilir
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Her sene izlediği takvimin bu sene dışına çıkan ve Haziran ayında 5.Nesil iPhone'u, muhtemelen Verizon iPhone 4'ün yılın başında satışa sunulmuş olmasından dolayı, tanıtmayan Apple, teknoloji dünyasındaki beklentinin aksine 5.Nesil iPhone'da radikal değişikliklern altına imza atabilir.

Kaynaklarıyla şimdiye kadar birçok cihaz hakkında çıkmadan önce doğru bilgiler sunan BGR'a göre, 5.Nesil iPhone beklendiği gibi iPhone 4 ile büyük benzerlik taşıyan bir cihaz olmayacak. BGR'ın güvenilir kaynakları, yeni iPhone'un yepyeni bir kasaya sahip olacağını vurgularken; tasarımla ilgili daha fazla detay vermiyorlar. Kasa değişikliğiyle ilgili olarak bir diğer iddia da Nisan ayında Thisismynext.com sitesi tarafından dile getirilmiş ve iPhone 5'in göz yaşı damlası kesitinde bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti.

Cihazın lansman tarihi/satışa sunulma tarihiyle ilgili olaraksa BGR'ın kaynakları, Apple'ın beklenenin aksine tanıtımı Ağustos ayı içersinde yapabileceğini belirtiyor. Teknoloji dünyasındaki beklenti, bilindiği üzere, tanıtımın Eylül ayındaki geleneksel iPod etkinliğinde yapılacağı yönünde. Diğer taraftan, iPhone 5'in iPad 2'de de kullanılan A5 yongasına, 8 megapiksellik kameraya ve kenardan kenara (edge-to-edge) ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple, iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atabilir
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Psycna 8 yıl en beğenilen
2. resimde ipod touch 4'un altini inceltmisler, yandan iphone 5 diye koymuslar. resmi yapanlar paint terk.
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Rhaegar 8 yıl
Kasa yeni zaten degistirceklerini sanmiorm fakat bu tutus bicimleri cekmeme muhabbetinden sonra eminde olamiyorum.
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bcans 8 yıl
min. 3.7 ekran yapmaları lazım rakiplerinin çok altında kalıo 3.5 ekran
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erkan0075 8 yıl
Bence de radikal değişikliğe gitsinler. Mesela telefon özelliğini geliştirmek gibi. Bataray ömrünü tutarlı hale getirmek gibi.
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ogameci 8 yıl

erkan0075

Bence de radikal değişikliğe gitsinler. Mesela telefon özelliğini geliştirmek gibi. Bataray ömrünü tutarlı hale getirmek gibi.



aynen

enerjiye bu kadar önem vermiyorlar

hep tasarım
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Kuray 8 yıl
Major un radikal anlamina geldigini ogrenmis olduk
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Tasarim boyle olursa yandık,gitmeyen sarj hic gitmez artik
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babayorgun06 8 yıl
samsung galaxys2 yi gececeklerini sanmiyorum 8 mp camera 2x1 ghz islemci 768mb ram ama hafiza buyuturler 128 olursa hic sasirmam ekranda 3.8 yada 4.0 olur oda belki.ama batarya kesin iyi olur bence 1700 1800 mh olur bence...
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DreamingLight 8 yıl
resim tam paint terk. apple gibi tasarım harikası bir firma böyle bir telefon üretmez.
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Rainbow6 8 yıl
Aslinda bu resimler defalarca gosterildi ama su anki guzelim iphone4 tasarimini birakip yumurta gibi bi telefon tekrardan uretir mi apple bilinmez ... cunku apple ne zaman kendi tasarimlari diger firmalar tarafindan kopyalansa direk degisiklige gidiyor su anda da bi cok rakibi yumurta tasariminda olduguna gore onlara benzer bi telefon uretmesi bana mantikli gelmedi . diger tarafta da cinli ureticilerin yaptigi kopyalar var ayni iphone4 gibi bunlarida ekarte etmek isteyecektir ... yanniz ben su cikis tarihine taktim apple boyle gec kalirsa cikaracagi telefonda donanim olarak milletin daha fazla beklentisi olacaktir zira rakipleri hem piyasaya surduler telefonlarini hemde donanim olarak oldukca ustunler ipad 2 donanimi bu cihazi kurtarmayabilir diger rakiplerine bakarak ben nerdeyse emindim temmuz ayi basi cikarir diye iphone4 du bile iade ettim bu yuzden dolayi ama yanildim ...yinede pisman degilim ayni fiyata yenisini bekliycem umdugum gibi olmassa rakiplere bakacam :)
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hanjin 8 yıl
Milleti o kdr körleştirdiler ki radikal değişiklik olarak tasarımdan bahsediyolar yazık...
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bcans 8 yıl
bence apple 3.7,3.8 inc den büyük ekran yapmaz
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T0L6@ 8 yıl
Zaten işlemcinin A5, kameranın 8 MP olacağı şimdiden belli gibi. Kasa olarak ise ip4 ten çok farklı olacağını zannetmiyorum. Belki ekran biraz daha genişleyerek 3.7'' civarında olabilir. Çünkü bu "köşeden köşeye ekran" söylentileri ciddi olarak uzun zamandır devam ediyor.
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osmanefeozkan 8 yıl
usta iphone köşeden köşeye ekran yapıcaksa ben söyleyim o tasarımcıyı hemen işten atsınlar
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candurucan 8 yıl
ya bi kere apple stratejisine aykiri bu degisimler adamlar ayni kasayi normal 3g ve 3gs diye kac sene satti telefon cikali 1 sene oldu direk kasa degistirirlermi cakicak A5 islemciyi ayni kasaya cikarticak daha hizli diye.
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snbrk 8 yıl
bence kamera 8 mp gibisinden olacak, ekran aynı boyutta kalacak zannediyorum bir de a5 çip koycaklar al sana iphone 5 diye. bence iphone 5 devrim yaratmayacak, devrim iphone 6 da olacak
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Saydam 8 yıl
İnanilmaZ ince mi 3d ekran mi siz ne sayikliyorsunuz. Telefon bu halinden daha ince olursa nasıl ergonamik olarak kullanacaksınız hiç aklınız aliyormu. Bence telefon ağırlık ve ebat olarak su an çok iyi durum da umarım bu uyumu bozmazlar
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akmac 8 yıl
Tasarımın değişeceğini zannetmiyorum. Home tuşunu kaldırıp kenardan kenara ekranla büyütebilirler ekranı, patent alımları da bunu gösteriyor gibi.
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