Apple, iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atabilir

Her sene izlediği takvimin bu sene dışına çıkan ve Haziran ayında 5.Nesil iPhone'u, muhtemelen Verizon iPhone 4'ün yılın başında satışa sunulmuş olmasından dolayı, tanıtmayan Apple, teknoloji dünyasındaki beklentinin aksine 5.Nesil iPhone'da radikal değişikliklern altına imza atabilir.

Kaynaklarıyla şimdiye kadar birçok cihaz hakkında çıkmadan önce doğru bilgiler sunan BGR'a göre, 5.Nesil iPhone beklendiği gibi iPhone 4 ile büyük benzerlik taşıyan bir cihaz olmayacak. BGR'ın güvenilir kaynakları, yeni iPhone'un yepyeni bir kasaya sahip olacağını vurgularken; tasarımla ilgili daha fazla detay vermiyorlar. Kasa değişikliğiyle ilgili olarak bir diğer iddia da Nisan ayında Thisismynext.com sitesi tarafından dile getirilmiş ve iPhone 5'in göz yaşı damlası kesitinde bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti.

Cihazın lansman tarihi/satışa sunulma tarihiyle ilgili olaraksa BGR'ın kaynakları, Apple'ın beklenenin aksine tanıtımı Ağustos ayı içersinde yapabileceğini belirtiyor. Teknoloji dünyasındaki beklenti, bilindiği üzere, tanıtımın Eylül ayındaki geleneksel iPod etkinliğinde yapılacağı yönünde. Diğer taraftan, iPhone 5'in iPad 2'de de kullanılan A5 yongasına, 8 megapiksellik kameraya ve kenardan kenara (edge-to-edge) ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.