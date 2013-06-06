Apple, iTunes 11.0.4 güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Dün yayınlanan OSX Mountain Lion 10.8.4 yanında iTunes 11.0.4 güncellemesini de yayınlanan Apple, bu güncelleme ile aşağıdaki yenilikleri kullanıcılara sunmaya başladı.
- Yeni Mini Çalar: Mini Çalar artık albüm resminizi gösteren harika bir yeni görüntü içerir. Buna ek olarak bir ilerleme çubuğu doğrundan Mini Çalar'a dahil edilmiştir.
- Geliştirilmiş Parçalar Görüntüsü: Artık albüm resmilerinizi parçalar görüntüsünde de görebilirsiniz.
- Birden Fazla Diske Sahip Albümler: Birden fazla diske sahip albümler artık tek bir albüm olarak görünür.
- Bu güncelleme ayrıca kablolu ve kablosuz eş zamanlama arasında geçiş yaptığınızda iTunes'un kesilmesine neden olan bir sorunu düzeltir ve iTunes Store'da tekrar tekrar oturum açmanızı gerektiren bir sorunu giderir.
Apple tarafından Windows ve Mac platformları için yayınlanan iTunes 11.0.4 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
http://support.apple.com/downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en dikkat çekeni bu olmuş eve geçince deneriz
türkçe albümlerde genelde ttnet müzik hem çok ucuz hem de çok faydalı başka bir kaynak.