Apple, iTunes'un yeni sürümünü yayınladı

Teknoloji dünyasının güçlü isimlerinden Apple, çoklu medya oynatıcısı ve iOS kullanıcılarının olmazsa olmaz yazılımı iTunes'un yeni sürümünü yayınladı.

10.6.1 versiyon numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, aşağıdakiler başta olmak üzere birçok iyileştirme ve yenilikle geliyor;

iTunes’un videoları oynatırken, Izgara görüntüsünde resim boyutunu değiştirirken ve fotoğrafları aygıtlarla eşzamanlarken beklenmedik şekilde kesilmesine neden olan birçok sorunu düzeltir.

Bazı iTunes arayüz öğelerinin VoiceOver ve WindowEyes tarafından yanlış açıklanmasıyla ilgili bir sorunu giderir.

iTunes'un iPod nano'yu veya iPod shuffle'ı eşzamanlarken yanıt vermez duruma gelmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

iTunes arşivinizdeki TV bölümlerini Apple TV'de tararken oluşan bir sıralama sorununu çözer.

Eğer siz de iTunes kullanıcısıysanız, yeni sürümü, Apple'ın Software Update yazılımı üzerinden ya da iTunes'un kendi sayfasından indirebilirsiniz.