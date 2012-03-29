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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iTunes'un yeni sürümünü yayınladı

7 yıl
13,7b
1
28
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının güçlü isimlerinden Apple, çoklu medya oynatıcısı ve iOS kullanıcılarının olmazsa olmaz yazılımı iTunes'un yeni sürümünü yayınladı.

10.6.1 versiyon numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, aşağıdakiler başta olmak üzere birçok iyileştirme ve yenilikle geliyor;

  • iTunes’un videoları oynatırken, Izgara görüntüsünde resim boyutunu değiştirirken ve fotoğrafları aygıtlarla eşzamanlarken beklenmedik şekilde kesilmesine neden olan birçok sorunu düzeltir.
  • Bazı iTunes arayüz öğelerinin VoiceOver ve WindowEyes tarafından yanlış açıklanmasıyla ilgili bir sorunu giderir.
  • iTunes'un iPod nano'yu veya iPod shuffle'ı eşzamanlarken yanıt vermez duruma gelmesine neden olan bir sorunu düzeltir.
  • iTunes arşivinizdeki TV bölümlerini Apple TV'de tararken oluşan bir sıralama sorununu çözer.

Eğer siz de iTunes kullanıcısıysanız, yeni sürümü, Apple'ın Software Update yazılımı üzerinden ya da iTunes'un kendi sayfasından indirebilirsiniz.


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slapert 7 yıl en beğenilen
niye böyle gereksiz bir haber yapma gereği duydunuz ki.
Yanıtla +14
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Lordinarius 7 yıl
bu itunes windows da neden kağnı gibi çalışıyor. macOS dada aynımı bu ?
3 Yanıt Yanıtla +7
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JoeyBane 6 yıl
Güncellemiştim ama neye yaradığını bilmiyorudum. Bug'ları düzeltmeleri iyi olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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Bestanden 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey
Güncellemiştim ama neye yaradığını bilmiyorudum. Bug'ları düzeltmeleri iyi olmuş.

Guncelleme geleli ay oldu
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HoLY.oNE 7 yıl
bu kadar kullanissiz,uyumsuz anlasilmaz bir program yapmayi nasil beceriyor apple anlamak zor
Resmen lanet ediyorum her iphonu taktigimda bu programdan yapmak zorunda oldugum icin cogu seyi
2 Yanıt Yanıtla
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Batuist 7 yıl HoLY.oNE
HoLY.oNE

bu kadar kullanissiz,uyumsuz anlasilmaz bir program yapmayi nasil beceriyor apple anlamak zor
Resmen lanet ediyorum her iphonu taktigimda bu programdan yapmak zorunda oldugum icin cogu seyi

ifunbox tavsiye ederim...

i-funbox.com/...

yada

dl.itools.hk/...

kullanmanı tavsiye ederim. yerine göre her iki programında kullanışluı olduğu durumlar var o yüzden her ikisinide indirip kullanmanı tavsiye ederim. itunesu unutur bir daha kullanmazsın... çok çok pratik her ikiside.. tabi bu ikisi sadece kablolu bağlantı yapacaksan eğer.. kablosuzda birçok seçenek mevcut..

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O.Beverly 7 yıl HoLY.oNE
HoLY.oNE

bu kadar kullanissiz,uyumsuz anlasilmaz bir program yapmayi nasil beceriyor apple anlamak zor
Resmen lanet ediyorum her iphonu taktigimda bu programdan yapmak zorunda oldugum icin cogu seyi

Tam aksini düşünüyorum, kişiden kişiye değişir.
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DH Misafiri 7 yıl
itunes mac'de çok iyi çalışıyor. hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar.
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a1g0rithm 7 yıl
4 senedir iPhone'um var.
detaylı olarak iTunes kullanmayı hala bilmiyorum ...
başka bir iPhone takınca nasıl senkronize eder, başka bilgisayardaki itunes benim cihazı nasıl görür.
genius nedir? kimdir?
ev mev yazan butonlar var.
mp3'lerimi nasıl mükemmel hale getirebilirim?
(en yüksek kalite nedir, isim ve etiketleri nasıl yazmak lazım, bu sayede albüm resimleri otomatik şekilde buldurmak ne kadar mümkün)
itunes icloud ile ilintili birşey mi?
itunes hakkında forumda kallavi bir konu lazım aslında.
Yanıtla +2
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Rollini 7 yıl
slapert
niye böyle gereksiz bir haber yapma gereği duydunuz ki.

+1900 tartışacak konu olsun demişlerdir adminler :D zaten açtıgımız zaman varsa güncellemeleri gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Sharparrow 7 yıl Rollini
amex

slapert

niye böyle gereksiz bir haber yapma gereği duydunuz ki.


+1900 tartışacak konu olsun demişlerdir adminler :D zaten açtıgımız zaman varsa güncellemeleri gösteriyor.

aynen öyle siteyi sürekli güncel tutmak adına.. güncelleme olduğu zaman programı açmaya dahi gerek yok güncellemeniz var diyor yüklemek istiyormusunuz diye uyarı çıkıyor..
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E_Aydin35 7 yıl
Çoğu önemli sorun çözülmüş, onun haricinde dikkate değer bir şey saptıyamadım..
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MrPerFormance 7 yıl
Hemen hemen iki güne bir güncelleme çıkıyor. Ama can sıkmıyor windowstaki gibi. Yüklemeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.
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Batuist 7 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler...
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CooL_ROMEO 7 yıl
cagataykoroglu
Itunes un şu güncellemelerinden nefret ediyorum. HEr seferinde programı baştan indirmek gerekiyor ve ota çöpe güncelleme çıkartıyorlar. Ayrıca bunun önemli bir haber gibi anasayfadan verilmesini de anlamış değilim.

64 mb bişi yav .
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Hakân 7 yıl
calıstırmayı cok durduruyordu denıyelım
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Lordinarius 7 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

cagataykoroglu

Itunes un şu güncellemelerinden nefret ediyorum. HEr seferinde programı baştan indirmek gerekiyor ve ota çöpe güncelleme çıkartıyorlar. Ayrıca bunun önemli bir haber gibi anasayfadan verilmesini de anlamış değilim.


64 mb bişi yav .

ttnet akk saolsun 5 mb lık veriyi 1 dk da indirir olduk malesef
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Lordinarius 7 yıl
bu itunes windows da neden kağnı gibi çalışıyor. macOS dada aynımı bu ?
2 Yanıt Yanıtla +7
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slapert 7 yıl
niye böyle gereksiz bir haber yapma gereği duydunuz ki.
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Vipracing 7 yıl Lordinarius
med_cezir197

bu itunes windows da neden kağnı gibi çalışıyor. macOS dada aynımı bu ?

Yok OS X de oldukça iyi sayılır ama malesef Windows ta pek öyle sayılmaz.
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Batuist 7 yıl Lordinarius
med_cezir197

bu itunes windows da neden kağnı gibi çalışıyor. macOS dada aynımı bu ?

bence bunu genellem yapmış olman yanlış. senin bilgisayarında yavaş çalışıyor olması tüm bilgisayarlarda yavaş olduğu anlamına gelmez. örneğin benim PCde son derece akıcı ve problemsiz. Programlara suç atmadan önce kendi öz eleştirinizi yapın önce..
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cagataykoroglu 7 yıl
Itunes un şu güncellemelerinden nefret ediyorum. HEr seferinde programı baştan indirmek gerekiyor ve ota çöpe güncelleme çıkartıyorlar. Ayrıca bunun önemli bir haber gibi anasayfadan verilmesini de anlamış değilim.
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