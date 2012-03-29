Apple, iTunes'un yeni sürümünü yayınladı

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının güçlü isimlerinden Apple, çoklu medya oynatıcısı ve iOS kullanıcılarının olmazsa olmaz yazılımı iTunes'un yeni sürümünü yayınladı.
10.6.1 versiyon numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, aşağıdakiler başta olmak üzere birçok iyileştirme ve yenilikle geliyor;
- iTunes’un videoları oynatırken, Izgara görüntüsünde resim boyutunu değiştirirken ve fotoğrafları aygıtlarla eşzamanlarken beklenmedik şekilde kesilmesine neden olan birçok sorunu düzeltir.
- Bazı iTunes arayüz öğelerinin VoiceOver ve WindowEyes tarafından yanlış açıklanmasıyla ilgili bir sorunu giderir.
- iTunes'un iPod nano'yu veya iPod shuffle'ı eşzamanlarken yanıt vermez duruma gelmesine neden olan bir sorunu düzeltir.
- iTunes arşivinizdeki TV bölümlerini Apple TV'de tararken oluşan bir sıralama sorununu çözer.
Eğer siz de iTunes kullanıcısıysanız, yeni sürümü, Apple'ın Software Update yazılımı üzerinden ya da iTunes'un kendi sayfasından indirebilirsiniz.
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Guncelleme geleli ay oldu
Resmen lanet ediyorum her iphonu taktigimda bu programdan yapmak zorunda oldugum icin cogu seyi
ifunbox tavsiye ederim...
i-funbox.com/...
yada
dl.itools.hk/...
kullanmanı tavsiye ederim. yerine göre her iki programında kullanışluı olduğu durumlar var o yüzden her ikisinide indirip kullanmanı tavsiye ederim. itunesu unutur bir daha kullanmazsın... çok çok pratik her ikiside.. tabi bu ikisi sadece kablolu bağlantı yapacaksan eğer.. kablosuzda birçok seçenek mevcut..
Tam aksini düşünüyorum, kişiden kişiye değişir.
detaylı olarak iTunes kullanmayı hala bilmiyorum ...
başka bir iPhone takınca nasıl senkronize eder, başka bilgisayardaki itunes benim cihazı nasıl görür.
genius nedir? kimdir?
ev mev yazan butonlar var.
mp3'lerimi nasıl mükemmel hale getirebilirim?
(en yüksek kalite nedir, isim ve etiketleri nasıl yazmak lazım, bu sayede albüm resimleri otomatik şekilde buldurmak ne kadar mümkün)
itunes icloud ile ilintili birşey mi?
itunes hakkında forumda kallavi bir konu lazım aslında.
+1900 tartışacak konu olsun demişlerdir adminler :D zaten açtıgımız zaman varsa güncellemeleri gösteriyor.
aynen öyle siteyi sürekli güncel tutmak adına.. güncelleme olduğu zaman programı açmaya dahi gerek yok güncellemeniz var diyor yüklemek istiyormusunuz diye uyarı çıkıyor..
64 mb bişi yav .
ttnet akk saolsun 5 mb lık veriyi 1 dk da indirir olduk malesef
Yok OS X de oldukça iyi sayılır ama malesef Windows ta pek öyle sayılmaz.
bence bunu genellem yapmış olman yanlış. senin bilgisayarında yavaş çalışıyor olması tüm bilgisayarlarda yavaş olduğu anlamına gelmez. örneğin benim PCde son derece akıcı ve problemsiz. Programlara suç atmadan önce kendi öz eleştirinizi yapın önce..
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