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Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu

Swift dilini kullanarak öğrencilere programlama müfredatı hazırlamayı amaçlayan Everyone Can Code girişimi büyümeye devam ediyor. Ülkemizden 11 okul programı müfredatlarına ekledi.
5 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu

Geleceğin en önemli mesleklerinden birisi olarak gösterilen kodlama veya yazılımcılık artık ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda. Pek çok eğitim kurumu kodlama eğitimi için ilkokul birinci sınıf hatta ana sınıfından başlanması gerektiğine inanıyor.

Everyone Can Code nedir?

Apple da uzun süredir herkesin kodlamayı öğrenmesini amaçlayan Everyone Can Code eğitim programını yürütüyor. Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code programını benimsemiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Google One depolama platformu ülkemize de geliyor"

Everyone Can Code programı Apple’ın Swift uygulama dilini temel alıyor ve bir eğitim yılı içerisine yayılıyor. Program kapsamında Apple mühendisleri ve eğitmenleri tarafından her düzeyden öğrenciye kod yazma ve uygulama tasarlama eğitimi vermek amacıyla materyaller hazırlanıyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde Swift ile eğitim veren 300 okul arasında ülkemizden de 11 okul yer alıyor. Bunlar; Hisar Okulları, IELEV Okulları, Saint Joseph Lisesi, ENKA Adapazarı ve İstanbul Okulları, Amerikan Robert Koleji, Bahçeşehir Okulları, SEV İlköğretim Kurumları; Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji.

Bu okullarda ilkokuldan başlayarak lise düzeyine kadar kodlama eğitimleri müfredata eklenmiş durumda. Swift, XCode ve Swift Playgrounds platformlarını temel alan eğitimlerin yanı sıra farklı atölye çalışmaları da yapılıyor.

 

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MaSSive 5 ay en beğenilen
Var olan yetişmiş olanları alıp götürdükleri yetmemiş gibi, potansiyel beyinleri de bir bir seçip götürecekler desene. Biz kullanamıyoruz bari adamların işine yarasın.
Yakın çevremde çok örnekleri var. En başta kardeşim,Açık kaynak kodlu linux dan tut, Apple adına swift e kadar hemen hemen bütün programlama diline hakim, bu okullarda ders vermiş adamı,Ülke şartlarına göre hatırı sayılır para kazansa da, yurt dışında Hollanda nın bir üniversitesine bağlı bir firma linked den yaptığı başvuru ve mülakat, testler den sonra, bir ay gibi kısa sürede eşine ve çocuğuna vize çıkarıp bünyesine katmıştır.
Yine bir tanıdığımızın kızını, Google İspanya da bünyesine katmış, geçen sene gitti.
Var olan yetişmiş olanları alıp götürdükleri yetmemiş gibi, potansiyel beyinleri de bir bir seçip götürecekler desene. Biz kullanamıyoruz bari adamların işine ...
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 ay
O kolejlerin yillik fiyatlari ne kadar acaba ?
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MaSSive 5 ay en beğenilen
Var olan yetişmiş olanları alıp götürdükleri yetmemiş gibi, potansiyel beyinleri de bir bir seçip götürecekler desene. Biz kullanamıyoruz bari adamların işine yarasın.
Yakın çevremde çok örnekleri var. En başta kardeşim,Açık kaynak kodlu linux dan tut, Apple adına swift e kadar hemen hemen bütün programlama diline hakim, bu okullarda ders vermiş adamı,Ülke şartlarına göre hatırı sayılır para kazansa da, yurt dışında Hollanda nın bir üniversitesine bağlı bir firma linked den yaptığı başvuru ve mülakat, testler den sonra, bir ay gibi kısa sürede eşine ve çocuğuna vize çıkarıp bünyesine katmıştır.
Yine bir tanıdığımızın kızını, Google İspanya da bünyesine katmış, geçen sene gitti.
Yanıtla +4
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jasonw 5 ay
Parayı bastıran ailelerin çocuklarına yaramış gibi sanki sadece.
2 Yanıt Yanıtla +1
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dr20mouse 5 ay jasonw
E normal değil mi hocam eğitim vermek için gerekli olan Apple marka cihazları para kazanan okullar temin eder ancak.
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Rachsuchtig 5 ay jasonw
jasonw
Parayı bastıran ailelerin çocuklarına yaramış gibi sanki sadece.

MEB müfredatında daha programlamanin p'si yok Apple niye kendi projesini katsın devlet okullarına
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Erasmus78 5 ay
Sadece swift olmasaydı daha iyiydi. Ama bu da iyidir. Okul sayısının artması dileği ile. Ayrıca bir kaç tanesi hariç tüm okullar Amerikan koleji.
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