Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu

Geleceğin en önemli mesleklerinden birisi olarak gösterilen kodlama veya yazılımcılık artık ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda. Pek çok eğitim kurumu kodlama eğitimi için ilkokul birinci sınıf hatta ana sınıfından başlanması gerektiğine inanıyor.

Everyone Can Code nedir?

Apple da uzun süredir herkesin kodlamayı öğrenmesini amaçlayan Everyone Can Code eğitim programını yürütüyor. Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code programını benimsemiş durumda.

Ayrıca Bkz.

"Google One depolama platformu ülkemize de geliyor"

Everyone Can Code programı Apple’ın Swift uygulama dilini temel alıyor ve bir eğitim yılı içerisine yayılıyor. Program kapsamında Apple mühendisleri ve eğitmenleri tarafından her düzeyden öğrenciye kod yazma ve uygulama tasarlama eğitimi vermek amacıyla materyaller hazırlanıyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde Swift ile eğitim veren 300 okul arasında ülkemizden de 11 okul yer alıyor. Bunlar; Hisar Okulları, IELEV Okulları, Saint Joseph Lisesi, ENKA Adapazarı ve İstanbul Okulları, Amerikan Robert Koleji, Bahçeşehir Okulları, SEV İlköğretim Kurumları; Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji.

Bu okullarda ilkokuldan başlayarak lise düzeyine kadar kodlama eğitimleri müfredata eklenmiş durumda. Swift, XCode ve Swift Playgrounds platformlarını temel alan eğitimlerin yanı sıra farklı atölye çalışmaları da yapılıyor.