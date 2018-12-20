Google One depolama platformu ülkemize de geliyor

Google Drive olarak bildiğimiz bulut depolama hizmetini bir süre önce Google One olarak değiştiren Google yavaş yavaş global pazarlara sunmaya başladı. İlk olarak ABD’de gerçekleşen değişim yakın zamanda ülkemize de gelecek.

Ücretli olarak Drive hizmetini alan kullanıcılara bilgilendirme maili gönderen Google yakın zamanda değişimin haberini veriyor. Değişim ile birlikte mevcut kotanızda da yükselme yaşanacak.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 1.99$, 200GB kapasite aylık 2.99$, 2TB kapasite aylık 9.99$, 10TB kapasite aylık 99.99$, 20TB kapasite aylık 199.99$, 30TB kapasite ise aylık 299.99$ şeklinde fiyatlandırılacak.

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Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 9.99$ ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak. Google One hizmetinin Türkçe asistan hizmeti ile birlikte sunulması bekleniyor.