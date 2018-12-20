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Google One depolama platformu ülkemize de geliyor

Yenilenen adıyla Google’ın depolama hizmeti Google One ülkemize de gelmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda tüm Google Drive kullanıcıları yeni hizmete geçiş yapacak.
5 ay
9,9b
1
14
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Drive olarak bildiğimiz bulut depolama hizmetini bir süre önce Google One olarak değiştiren Google yavaş yavaş global pazarlara sunmaya başladı. İlk olarak ABD’de gerçekleşen değişim yakın zamanda ülkemize de gelecek.

Ücretli olarak Drive hizmetini alan kullanıcılara bilgilendirme maili gönderen Google yakın zamanda değişimin haberini veriyor. Değişim ile birlikte mevcut kotanızda da yükselme yaşanacak.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 1.99$, 200GB kapasite aylık 2.99$, 2TB kapasite aylık 9.99$, 10TB kapasite aylık 99.99$, 20TB kapasite aylık 199.99$, 30TB kapasite ise aylık 299.99$ şeklinde fiyatlandırılacak.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte, RGB aydınlatmalı bellek kitlerini duyurdu"

Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 9.99$ ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak. Google One hizmetinin Türkçe asistan hizmeti ile birlikte sunulması bekleniyor.

 

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Mellkor 5 ay en beğenilen
Upload hızımız muhteşem zaten
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alaz1903 5 ay
İsim One Drive'dan arak olmuş gibi sanki.
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fanatikforumcu 2 ay
Merhaba;
Aile gurubu oluşturdum Goegle One hesabımda.
Şimdi örneğin eşim, oğlum telefonuyla çektikleri fotoğrafları bu hesaba yükleyebilsinler istiyorum. Ancak nasıl ve ne şekilde çözemedim henüz.
Bilen var mıdır acaba ?
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The Hollow 4 ay
Gmail depolamasını artırmak ve telefondan fotoğrafları aktarmak için şimdilik 100GB olanı satın aldım. Normalde cloud storage servislerine pek ihtiyacım olmuyor. Depolama için 2TB harici HDD kullanıyorum. Yedek olarak kullanmak için bir tane daha harici HDD alırım. Böylece aylık veya yıllık para ödeme gibi bir durum olmaz.
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LeoJeLy 4 ay
Benim gibi VDS ile up-down işleri yapan biri için güzel fiyatlar. Keşke paylaştığımız dosyalar üzerinde izin oynamaları yapabilsek. İzni olan kulanıcılar belirli hız da indirse, izinsiz olanlar belirli hız da felan..
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DH Misafiri 5 ay
Ne amaçla kullanılacağını şimdiden görür gibiyim.
Link ver bro
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Das Boot 5 ay
Yillardir kullaniyorum cloud cozumlerini. Benim gibi sadece office dokumanlari ve cesitli fotograf upload ediorsaniz sikinti olmuyor. Ayrica office dokumanlariyla isiniz varsa microsoft one drive'in cozumlerine de bakmaniz gerek. En son aylik 17 liraya hem 1 tb alan hemde office 365 veriyor.
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smart1978 5 ay
Turkiye de upload kotasiz ve hiz kisitlamasi olmadigi surece bulut mulut sen bu isi unut !
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ultramarine caeruleum 5 ay
Benim asıl merak ettiğim ücretsiz sunduğu 15 GB limitini arttırdı mı acaba ?
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sniper23 5 ay ultramarine caeruleum
2 tane fark var, isim değişimi ve 1 TB paketinin kalkıp, 2 TB paketinin gelmesi (fiyatı aynı).
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balcis 5 ay
5 kişi fix her tarifede varsa alınır. açın konusunu ortak olalım :p
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rizzetince 4 ay balcis
2 TB toplam 4 kişi ortak olabiliriz. Ücreti ve disk alanını dörde böleriz.
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alaz1903 5 ay
İsim One Drive'dan arak olmuş gibi sanki.
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Mellkor 5 ay en beğenilen
Upload hızımız muhteşem zaten
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