Apple, ipad3.com adresini fikri mülkiyeti olarak kontrol altına aldı

Geçtiğimiz hafta içerisinden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne başvurarak ipad3.com adresinin kontrolünün kendilerine verilmesini talep eden Apple’ın isteği kabul edilmiş görünüyor.

Her ne kadar WIPO üzerinden yapılan sorgulamada Apple’ın başvurusunun aktif olduğu öğrenilse de, ipad3.com adresiyle ilgili yapılan Whois sorgusunda, adresin Apple’ın fikri haklarla ilgili müracaatlarında sıkça tercih ettiği firma olan Kilpatrick Townsend & Stockton isimli hukuk firmasının kontrolüne geçtiği görülmekte.

Bilindiği üzere Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından korunan herhangi bir marka ile ilgili bir internet adresi, markanın yasal sahibi tarafından kontrol edilmiyor ise, yapılacak bir başvuru ile adresin kontrolü WIPO tarafından markanın yasal sahibine veriliyor.

Hatırlanacağı gibi 3.nesil iPad’in dedikodu sürecinde cihazın ismi iPad 3 olarak dile getirilmiş ancak Apple, onu “yeni iPad” olarak pazarlamayı tercih etmişti.



