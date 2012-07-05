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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, ipad3.com adresini fikri mülkiyeti olarak kontrol altına aldı

6 yıl
4,7b
1
8
iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içerisinden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne başvurarak ipad3.com adresinin kontrolünün kendilerine verilmesini talep eden Apple’ın isteği kabul edilmiş görünüyor.
Her ne kadar WIPO üzerinden yapılan sorgulamada Apple’ın başvurusunun aktif olduğu öğrenilse de, ipad3.com adresiyle ilgili yapılan Whois sorgusunda, adresin Apple’ın fikri haklarla ilgili müracaatlarında sıkça tercih ettiği firma olan Kilpatrick Townsend & Stockton isimli hukuk firmasının kontrolüne geçtiği görülmekte. 
Bilindiği üzere Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından korunan herhangi bir marka ile ilgili bir internet adresi, markanın yasal sahibi tarafından kontrol edilmiyor ise, yapılacak bir başvuru ile adresin kontrolü WIPO tarafından markanın yasal sahibine veriliyor. 
Hatırlanacağı gibi 3.nesil iPad’in dedikodu sürecinde cihazın ismi iPad 3 olarak dile getirilmiş ancak Apple, onu “yeni iPad” olarak pazarlamayı tercih etmişti. 


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simaros 6 yıl
Psydia
Kerem1905
Psydia Apple inatla The New iPad gibi uyuz bir isim kullanmaya devam etsin millet iPad 3 diyor o alete. Milletin dediği olur çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Bi bakıma akıllıca hareket, 5 sene sonra iPad 8 diyecekti insanlar yoksa
Hala Call of Duty 8 diyorlar ya
modern warfare 3 diye uzatmak zor gelir insana, 8 deyiver geç

mevzu aslında ismin çok fazla beklenti yaratması yani ipad 4 çıkacak olsa millet uçmasını falan beklyecek o yüzden yapıldı bu iş zamanında mac içinde yapıldı
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Rusty 6 yıl
20 ye kadar olan seriyi de al da bari tam olsun
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Psydia 6 yıl
Apple inatla The New iPad gibi uyuz bir isim kullanmaya devam etsin millet iPad 3 diyor o alete. Milletin dediği olur çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
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akmac 6 yıl Psydia
Psydia

Apple inatla The New iPad gibi uyuz bir isim kullanmaya devam etsin millet iPad 3 diyor o alete. Milletin dediği olur çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Bi bakıma akıllıca hareket, 5 sene sonra iPad 8 diyecekti insanlar yoksa
2 Yanıt Yanıtla +1
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DraGonS 6 yıl
gıçı kıytırık alan adı ile bile uğraşıyorlar nasıl yarım trilyonluk firmasın ya bu kadar çirkeflik olur mu?
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