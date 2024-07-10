Apple, online dolandırıcılıktan korunmanın yollarını paylaştı

Apple, kullanıcılardan Apple ID şifrelerini veya doğrulama kodlarını istemediğini ve şüpheli telefon araması veya Apple'dan geldiğini iddia eden bir mesajı yanıtlamak yerine doğrudan Apple ile iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor. Apple, ayrıca kullanıcılardan herhangi bir web sitesine giriş yapmalarını, iki faktörlü kimlik doğrulama iletişim kutusunda onay vermelerini veya bir web sitesine iki faktörlü kod girmelerini istemediklerini ekledi. Apple kullanıcılardan iki faktörlü kimlik doğrulama, Bul veya Çalınan Aygıt Koruması gibi özellikleri devre dışı bırakmalarını talep etmediklerini de belirtti.
Kimlik avı ve SMS tehditlerinden korunma yolları
- Parolalar veya güvenlik kodları gibi kişisel verileri veya güvenlik bilgilerini asla paylaşmayın.
- Apple Kimliğiniz için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açın.
- İletişim bilgilerinizi her zaman güncel tutun.
- Apple ID şifrenizi veya doğrulama kodlarınızı asla kimseyle paylaşmayın.
- Başkalarına ödeme yapmak için asla Apple Hediye Kartlarını kullanmayın.
- App Store veya iTunes Store satın alma işlemlerinizle ilgili e-postalara dikkat edin.
- Yazılımı yalnızca güvenebileceğiniz kaynaklardan indirin.
- Şüpheli veya istenmeyen iletilerdeki linklere tıklamayın, ekleri açmayın veya kaydetmeyin.
- Resmî destek kanalları aracılığıyla Apple ile doğrudan iletişime geçin.
Apple, kullanıcıların çalınan kişisel bilgiler veya yetkisiz ödemeler gibi korkutma taktikleriyle aciliyet hissi yaratma gibi hilelere dikkat etmesini öneriyor. Dolandırıcılar için önemli olan giriş bilgileri ve güvenlik kodları. Bu nedenle mesaj veya e-postadaki bir linke tıklanarak gidilen bir web sitesine bilgi girilmemesi gerekiyor. Apple ayrıca tanınmayan, güvenli olmayan yazılım ve yapılandırma profillerinin indirilmesine ve açılır pencerelerdeki yönergelerin takip edilmesine karşı da uyarıda bulunuyor. Bu ekrandaki mesajlar dikkate alınmamalı ve pencerenin veya sekmenin kapatılması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.