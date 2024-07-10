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    Apple, online dolandırıcılıktan korunmanın yollarını paylaştı

    Apple, iPhone kullanıcılarının Apple ID bilgilerini hedef alan SMS saldırısının ardından güvenlik destek sayfasını güncelledi. iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için güvenlik ipuçları paylaşıldı.
    apple iphone, ipad ve mac güvenlik ipuçları Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına kimlik avı dolandırıcılığı mesajları ve sahte destek aramaları gibi sosyal mühendislik saldırılarını nasıl tanıyacakları ve bu tehditlerden nasıl korunacakları konusunda ipuçları sağlayan güvenlik destek belgesini güncelledi. Bu güncelleme, Apple hesap bilgilerini hedef alan "smishing" saldırılarına ilişkin güncel raporun ardından geldi.

    Apple, kullanıcılardan Apple ID şifrelerini veya doğrulama kodlarını istemediğini ve şüpheli telefon araması veya Apple'dan geldiğini iddia eden bir mesajı yanıtlamak yerine doğrudan Apple ile iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor. Apple, ayrıca kullanıcılardan herhangi bir web sitesine giriş yapmalarını, iki faktörlü kimlik doğrulama iletişim kutusunda onay vermelerini veya bir web sitesine iki faktörlü kod girmelerini istemediklerini ekledi. Apple kullanıcılardan iki faktörlü kimlik doğrulama, Bul veya Çalınan Aygıt Koruması gibi özellikleri devre dışı bırakmalarını talep etmediklerini de belirtti.

    Kimlik avı ve SMS tehditlerinden korunma yolları

    • Parolalar veya güvenlik kodları gibi kişisel verileri veya güvenlik bilgilerini asla paylaşmayın.
    • ‌Apple Kimliğiniz için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açın.
    • İletişim bilgilerinizi her zaman güncel tutun.
    • Apple ID şifrenizi veya doğrulama kodlarınızı asla kimseyle paylaşmayın.
    • Başkalarına ödeme yapmak için asla Apple Hediye Kartlarını kullanmayın.
    • App Store veya iTunes Store satın alma işlemlerinizle ilgili e-postalara dikkat edin.
    • Yazılımı yalnızca güvenebileceğiniz kaynaklardan indirin.
    • Şüpheli veya istenmeyen iletilerdeki linklere tıklamayın, ekleri açmayın veya kaydetmeyin.
    • Resmî destek kanalları aracılığıyla Apple ile doğrudan iletişime geçin.

    Apple, kullanıcıların çalınan kişisel bilgiler veya yetkisiz ödemeler gibi korkutma taktikleriyle aciliyet hissi yaratma gibi hilelere dikkat etmesini öneriyor. Dolandırıcılar için önemli olan giriş bilgileri ve güvenlik kodları. Bu nedenle mesaj veya e-postadaki bir linke tıklanarak gidilen bir web sitesine bilgi girilmemesi gerekiyor. Apple ayrıca tanınmayan, güvenli olmayan yazılım ve yapılandırma profillerinin indirilmesine ve açılır pencerelerdeki yönergelerin takip edilmesine karşı da uyarıda bulunuyor. Bu ekrandaki mesajlar dikkate alınmamalı ve pencerenin veya sekmenin kapatılması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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