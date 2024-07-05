A101 marketler iPhone 15 Pro, M4 iPad Pro ve MacBook Pro M3 satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 Ekstra ürünler kampanyasında bu hafta Apple markasına ait en yeni cihazlar dikkat çekiyor. iPhone 15 modeli, Apple M3 yongalı MacBook ve Apple M4 yongalı iPad Pro modelleri satışa sunuldu.

4 Temmuz A101 Ekstra ürünleri

4 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında en yeni Apple ürünleri dikkat çekiyor. Apple M4 işlemcili iPad Pro 11 modeli 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile 41999TL olarak satılacak. iPad Pro 13 modeli ise 8GB RAM ve 256GB depolama ile 52999TL seviyesinde.

27 Haziran A101 Ekstra ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

MacBook tarafında 15.3 inç ekran, 8GB RAM, Apple M3 yonga, 256GB depolama olan MacBook Air M3 modeli 44999TL iken 13.6 inç ekran, 8GB RAM ve 512GB depolama olan MacBook Air modeli 45499TL ve Apple M3 yonga, 512GB depolama olan MacBook Pro modeli ise 71999TL şeklinde satılıyor.

iPhone tarafında ise iPhone 15 Pro 256GB modeli 69399TL iken iPhone 15 128GB modeli 49899TL, iPhone 14 256GB modeli ise 46999TL fiyat etiketine sahip. Fiyatların piyasanın altında olmadığını söylemek gerek.

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