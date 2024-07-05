A101 marketler iPhone 15 Pro, M4 iPad Pro ve MacBook Pro M3 satıyor

4 Temmuz A101 Ekstra ürünleri
4 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında en yeni Apple ürünleri dikkat çekiyor. Apple M4 işlemcili iPad Pro 11 modeli 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile 41999TL olarak satılacak. iPad Pro 13 modeli ise 8GB RAM ve 256GB depolama ile 52999TL seviyesinde.
MacBook tarafında 15.3 inç ekran, 8GB RAM, Apple M3 yonga, 256GB depolama olan MacBook Air M3 modeli 44999TL iken 13.6 inç ekran, 8GB RAM ve 512GB depolama olan MacBook Air modeli 45499TL ve Apple M3 yonga, 512GB depolama olan MacBook Pro modeli ise 71999TL şeklinde satılıyor.
iPhone tarafında ise iPhone 15 Pro 256GB modeli 69399TL iken iPhone 15 128GB modeli 49899TL, iPhone 14 256GB modeli ise 46999TL fiyat etiketine sahip. Fiyatların piyasanın altında olmadığını söylemek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.