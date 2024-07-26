Apple, Çin'de yeni laboratuvarını açıyor: Cihazlar zorlu koşullarda test edilecek

Tam Boyutta Gör Apple’ın Shenzhen’de yeni kurulan araştırma laboratuvarı açılmaya hazırlanıyor. Laboratuvar, iPhone, iPad ve Apple Vision Pro gibi ürünler için güvenilirlik, kalite ve malzeme analizi testlerine odaklanacak.

Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir 19 sa. önce eklendi

Yeni tesis, iPhone ve diğer ürünlerin yoğun fiziksel aktiviteden sert sıcaklıklara kadar ekstrem koşullara dayanabilmesini sağlayarak yeni malzemeleri ve üretim tekniklerini test etmeye odaklanacak. Laboratuvarın hazır olması, Apple’ın sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisinin üretimini artırdığı kritik bir zamanda geliyor.

Apple COO Jeff Williams: Shenzhen, Apple için önemli bir pazar

Shenzhen’in seçimi, Apple’ın birçok tedarikçisine yakınlığı nedeniyle önemli. Apple, yeni laboratuvar için planlarını Mart ayında duyurdu. Çin, Apple için önemli bir üretim merkezi olmaya devam ediyor. Shenzhen’deki yeni tesis, Pekin, Şanghay ve Suzhou’daki araştırma ve geliştirme merkezlerini içeren genişlemenin parçası. Apple’ın bu tesislere 1 milyar yuandan fazla yatırım yaptığı biliniyor.

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Apple, Çin'de yeni araştırma laboratuvarını açıyor