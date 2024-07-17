Apple Store uygulaması yenilendi: İşte yeni tasarım ve gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, daha alakalı ürün ve hizmet önerilerinin yanı sıra kullanıcıların Apple hesaplarına bağlı cihazlarıyla neler yapabileceğine dair daha fazla bilgi sunan, daha kişiselleştirilmiş Sizin İçin deneyimini sunmak üzere Apple Store uygulamasını güncelledi.

Apple kullanıcılarının değişim döngüsü uzuyor 4 gün önce eklendi

Yeni Apple Store uygulaması daha kişisel deneyim sunuyor

Yeni Apple Store uygulamasında gezinti çubuğu dikkat çekiyor; Alışveriş yerine Ürünler, Oturumlar yerine Daha Fazla seçeneği eklendi. Sizin İçin sekmesi, ücretsiz Apple Müzik ve Apple TV+ denemeleri gibi teklif ve öneriler sunarken; Ürünler sekmesi, yeni ürünlere göz atmanıza ve aygıtlarınız için aksesuar alışverişi yapmanıza olanak tanıyor.

Daha Fazla sekmesi yakındaki Today at Apple etkinliklerini gösteriyor, aygıt kurulumuyla ilgili yardım sağlıyor ve aygıtlarınız için destek sunuyor. Apple, öneride bulunmak için alışveriş etkinliğiniz, abonelikleriniz ve daha fazlasıyla ilgili verileri topladığını belirterek kullanıcıdan iznini istiyor ancak bu bilgileri Apple'a vermeme seçeneği de mevcut.

Apple Store Shopping Ücretsiz 115,5 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Store uygulaması yenilendi: İşte yeni tasarım ve yenilikler