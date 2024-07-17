Apple Store uygulaması yenilendi: İşte yeni tasarım ve gelen yenilikler

Yeni Apple Store uygulaması daha kişisel deneyim sunuyor
Yeni Apple Store uygulamasında gezinti çubuğu dikkat çekiyor; Alışveriş yerine Ürünler, Oturumlar yerine Daha Fazla seçeneği eklendi. Sizin İçin sekmesi, ücretsiz Apple Müzik ve Apple TV+ denemeleri gibi teklif ve öneriler sunarken; Ürünler sekmesi, yeni ürünlere göz atmanıza ve aygıtlarınız için aksesuar alışverişi yapmanıza olanak tanıyor.
Daha Fazla sekmesi yakındaki Today at Apple etkinliklerini gösteriyor, aygıt kurulumuyla ilgili yardım sağlıyor ve aygıtlarınız için destek sunuyor. Apple, öneride bulunmak için alışveriş etkinliğiniz, abonelikleriniz ve daha fazlasıyla ilgili verileri topladığını belirterek kullanıcıdan iznini istiyor ancak bu bilgileri Apple'a vermeme seçeneği de mevcut.
Apple Store Shopping Ücretsiz 115,5 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.