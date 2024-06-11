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Tam Boyutta Gör iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia, Apple cihazlarda parola yönetimini her zamankinden daha kolay hale getiren yeni Passwords uygulamasıyla geliyor. Peki, Apple Parolalar uygulaması neler sunuyor?

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Parola yönetimi için yeni iOS 18 uygulaması

Tam Boyutta Gör Parolalar uygulaması, şu anda yalnızca Ayarlar’daki bir menüden erişilebilen iCloud Anahtar Zinciri’nin yerini aldı. Artık şifrelere çok daha hızlı erişilebiliyor. Tabii ki yalnızca parolalar değil, geçiş anahtarları (passkeys), kodlar, WiFi şifreleri ve güvenlik bildirimlerine ulaşılabiliyor ve bunların hepsi kategorize edilmiş. Dilerseniz parolalar ve geçiş anahtarlarını güvenilir olarak belirlediğiniz bir kişiyle paylaşabiliyorsunuz.

Yeni Passwords uygulaması, yalnızca iOS 18 yüklü iPhone’larda değil, aynı zamanda iPadOS 18, macOS Sequoia ve visionOS 2’de de mevcut. Ayrıca Windows için iCloud uygulamasıyla da senkronize çalışıyor.

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iOS 18 ile gelen yenilikleri denemek isteyenler için iOS 18 developer beta sürümün yayınlandığını belirtelim.

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iOS Haberleri

Apple, iOS 18 ile yeni Parolalar uygulamasını sundu