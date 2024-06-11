iOS 18 ile AirPods'a üç yeni özellik geliyor

Baş hareketleriyle aramaları yanıtlama
AirPods Pro 2, Siri etkileşimlerine yanıt vermek üzere başınızı sallamanıza olanak tanıyan yeni bir özellik kazanıyor. Kullanıcılar, evet ya da hayır anlamında başlarını sallayarak Siri’ye yanıt verebilecek. Bunun yüksek sesle konuşmak istenmeyen kalabalık veya sessiz alanlarda faydalı bir özellik olacağı kesin. H2 çipindeki makine öğrenimi ile etkinleştirilen Siri Etkileşimleri, kullanıcıların konuşmadan aramaları yanıtlamasına veya reddetmesine, mesajlarla etkileşimde bulunmasına, bildirimleri yönetmesine ve çok daha fazlasına olanak tanıyor.
Ses yalıtımı
AirPods Pro 2. nesil, ayrıca dinleyici için arka plandaki gürültüyü önemli ölçüde azaltırken ses kalitesini yalıtan ve artıran yeni Ses Yalıtımı özelliği kazanıyor. Mac, iPhone ve iPad'de kullanılabilecek bu özelliğin çevre koşulları ne olursa olsun en iyi arama kalitesini sunacağı söyleniyor.
Kişiselleştirilmiş uzamsal ses
Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, AirPods 3. nesil, AirPods Pro ve AirPods Max'te oyun oynamak için kullanılabilecek ve kullanıcıların müzik dinlerken veya film/dizi izlerken etkileyici ses deneyimini sunacak. Oyuncular artık AirPods Pro'yu kullanırken Apple'ın mobil oyunlar için şimdiye kadar sunduğu en iyi kablosuz ses gecikmesi deneyimini yaşayacak. AirPods Pro kullanıcıları ayrıca takım arkadaşlarıyla ve diğer oyuncularla sohbet ederken 16 bit, 48 kHz ses dahil olmak üzere gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkaracak.
Baş sallama hareketleriyle birlikte ses yalıtımı özelliği AirPods Pro 2 modeline özel olacak. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses, AirPods Pro, AirPods 3 ve AirPods Max’e gelecek. Yeni özellikler AirPods beta 7A5220e sürümüyle geliyor. AirPods betayı yüklemek için iPhone’da iOS 18, Mac’te Xcode’un yüklü olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.