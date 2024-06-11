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    iOS 18 ile AirPods'a üç yeni özellik geliyor

    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde AirPods'a gelecek üç yeni özelliği tanıttı. iOS 18 betanın yayınlanmasıyla birlikte AirPods beta sürüm geliştiricilere sunuldu. İşte AirPods'a gelen yenilikler:
    ios 18 airpods yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC24’te iOS 18 ile AirPods’a gelecek üç önemli yeni özelliği açıkladı. Aramaları daha dikkatli bir şekilde yanıtlamanıza/reddetmenize olanak tanıyan baş sallama hareketleri, ses yalıtımı ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses, AirPods beta sürümü yükleyen kullanıcılara sunuldu. Ancak, bu üç özellik tüm AirPods’lara gelmeyecek.

    Baş hareketleriyle aramaları yanıtlama

    AirPods Pro 2, Siri etkileşimlerine yanıt vermek üzere başınızı sallamanıza olanak tanıyan yeni bir özellik kazanıyor. Kullanıcılar, evet ya da hayır anlamında başlarını sallayarak Siri’ye yanıt verebilecek. Bunun yüksek sesle konuşmak istenmeyen kalabalık veya sessiz alanlarda faydalı bir özellik olacağı kesin. H2 çipindeki makine öğrenimi ile etkinleştirilen Siri Etkileşimleri, kullanıcıların konuşmadan aramaları yanıtlamasına veya reddetmesine, mesajlarla etkileşimde bulunmasına, bildirimleri yönetmesine ve çok daha fazlasına olanak tanıyor.

    Ses yalıtımı

    AirPods Pro 2. nesil, ayrıca dinleyici için arka plandaki gürültüyü önemli ölçüde azaltırken ses kalitesini yalıtan ve artıran yeni Ses Yalıtımı özelliği kazanıyor. Mac, iPhone ve iPad'de kullanılabilecek bu özelliğin çevre koşulları ne olursa olsun en iyi arama kalitesini sunacağı söyleniyor.

    Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

    Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, AirPods 3. nesil, AirPods Pro ve AirPods Max'te oyun oynamak için kullanılabilecek ve kullanıcıların müzik dinlerken veya film/dizi izlerken etkileyici ses deneyimini sunacak. Oyuncular artık AirPods Pro'yu kullanırken Apple'ın mobil oyunlar için şimdiye kadar sunduğu en iyi kablosuz ses gecikmesi deneyimini yaşayacak. AirPods Pro kullanıcıları ayrıca takım arkadaşlarıyla ve diğer oyuncularla sohbet ederken 16 bit, 48 kHz ses dahil olmak üzere gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkaracak.

    Baş sallama hareketleriyle birlikte ses yalıtımı özelliği AirPods Pro 2 modeline özel olacak. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses, AirPods Pro, AirPods 3 ve AirPods Max’e gelecek. Yeni özellikler AirPods beta 7A5220e sürümüyle geliyor. AirPods betayı yüklemek için iPhone’da iOS 18, Mac’te Xcode’un yüklü olması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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