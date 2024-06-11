iOS 18 ile AirPods'a üç yeni özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC24’te iOS 18 ile AirPods’a gelecek üç önemli yeni özelliği açıkladı. Aramaları daha dikkatli bir şekilde yanıtlamanıza/reddetmenize olanak tanıyan baş sallama hareketleri, ses yalıtımı ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses, AirPods beta sürümü yükleyen kullanıcılara sunuldu. Ancak, bu üç özellik tüm AirPods’lara gelmeyecek.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 12 sa. önce eklendi

Baş hareketleriyle aramaları yanıtlama

AirPods Pro 2, Siri etkileşimlerine yanıt vermek üzere başınızı sallamanıza olanak tanıyan yeni bir özellik kazanıyor. Kullanıcılar, evet ya da hayır anlamında başlarını sallayarak Siri’ye yanıt verebilecek. Bunun yüksek sesle konuşmak istenmeyen kalabalık veya sessiz alanlarda faydalı bir özellik olacağı kesin. H2 çipindeki makine öğrenimi ile etkinleştirilen Siri Etkileşimleri, kullanıcıların konuşmadan aramaları yanıtlamasına veya reddetmesine, mesajlarla etkileşimde bulunmasına, bildirimleri yönetmesine ve çok daha fazlasına olanak tanıyor.

Ses yalıtımı

AirPods Pro 2. nesil, ayrıca dinleyici için arka plandaki gürültüyü önemli ölçüde azaltırken ses kalitesini yalıtan ve artıran yeni Ses Yalıtımı özelliği kazanıyor. Mac, iPhone ve iPad'de kullanılabilecek bu özelliğin çevre koşulları ne olursa olsun en iyi arama kalitesini sunacağı söyleniyor.

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, AirPods 3. nesil, AirPods Pro ve AirPods Max'te oyun oynamak için kullanılabilecek ve kullanıcıların müzik dinlerken veya film/dizi izlerken etkileyici ses deneyimini sunacak. Oyuncular artık AirPods Pro'yu kullanırken Apple'ın mobil oyunlar için şimdiye kadar sunduğu en iyi kablosuz ses gecikmesi deneyimini yaşayacak. AirPods Pro kullanıcıları ayrıca takım arkadaşlarıyla ve diğer oyuncularla sohbet ederken 16 bit, 48 kHz ses dahil olmak üzere gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkaracak.

Baş sallama hareketleriyle birlikte ses yalıtımı özelliği AirPods Pro 2 modeline özel olacak. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses, AirPods Pro, AirPods 3 ve AirPods Max’e gelecek. Yeni özellikler AirPods beta 7A5220e sürümüyle geliyor. AirPods betayı yüklemek için iPhone’da iOS 18, Mac’te Xcode’un yüklü olması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

iOS 18 ile AirPods'a üç yeni özellik geliyor