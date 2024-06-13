Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın WWDC kapsamında yaptığı duyurulardan birisi de Microsoft tarafından desteklenen, yapay zekanın öncü firması OpenAI’ın ChatGPT sohbet robotunun iPhone, iPad ve Mac’e entegre edileceğiydi. Her iki taraf da işbirliğini açıklamış olsalar da anlaşmanın finansal ayağı konusunda sessiz kaldılar. Ancak yeni bir rapora göre bu sessizliğin nedeni, ortada herhangi bir “nakit” anlaşmanın olmaması.

Apple, OpenAI’a para ödemiyor

Normal şartlarda dev bir şirket ile hızla yükselen bir şirket ortaklığa giriştiğinde ortada belirli bir miktarda paranın el değiştirmesi söz konusu olur. Bloomberg’in raporuna göre ise Apple ve OpenAI için durum böyle değil; kimse, kimseye ödeme yapmadı. Bunun yerine Apple’ın OpenAI’ı ve teknolojisini yüz milyonlarca kişinin önüne çıkararak bir “itibar” ödemesi yaptığı belirtiliyor.

Aktarılanlara göre Apple, ChatGPT sayesinde tüketicilere gelişmiş bir sohbet robotu sunmanın avantajını elde ediyor, OpenAI ise tanınırlık elde ediyor. Ancak bu, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Aktarılanlara göre anlaşmadan OpenAI’a düşen tek pay tanınırlık ve daha fazla insana erişim. OpenAI’ı herhalde duymayan veya ChatGPT’yi bir kez bile kullanmayan insan sayısı çok azdır.

Tam Boyutta Gör Öte yandan anlaşma kapsamında OpenAI’ın -ve dolaylı olarak Apple’ın- para kazanma olanağı da bulunuyor. Apple, ChatGPT’yi iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'daki yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için kullanıyor. Örneğin Siri, yeteneklerini aşan isteklerde önceden izin alarak ChatGPT’yi kullanacak. Apple’ın platformlardaki yazma araçları da ChatGPT’yi kullanarak özetleme, metin üretimi ve farklı ton ile yeniden yazma gibi yeteneklere sahip olacak. Kullanıcılar ise ChatGPT için herhangi bir hesap açmak zorunda olmayacak. Ancak aylık 20 dolar fiyatı olan ChatGPT Plus’a geçerek yetenekleri artırabilirler. Bu sayede OpenAI ve komisyon aracılığıyla Apple, bir gelir elde edebilecek.

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Tüm bunlara ek olarak anlaşmanın OpenAI’a da bir maliyeti olacak. Bilindiği üzere OpenAI, yapay zekalarını Microsoft’un Azure bulut sistemlerinde barındırıyor ve her kapasite için bir ödeme yapıyor. Daha fazla kullanıcı, OpenAI için daha fazla ödeme ve bilgi işlem kapasitesi demek.

Apple, aynı zamanda sadece OpenAI ile değil diğer yapay zeka şirketleri ve çözümleriyle de görüşüyor. İlerleyen dönemlerde firmanın gelit paylaşımı anlaşmalarıyla diğer yapay zekaları entegre edebileceği belirtiliyor. Apple’ın Anthropic ve Google ile bu konuda görüştüğü aktarılıyor.

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Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor