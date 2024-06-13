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    Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor

    Apple, yıllık geliştiricilere yönelik konferansında OpenAI’ın ChatGPT’sini iPhone, iPad ve Mac’e entegre ettiğini duyurdu. Ancak Apple, bunun karşılığını para olarak ödemeyecek.
    Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın WWDC kapsamında yaptığı duyurulardan birisi de Microsoft tarafından desteklenen, yapay zekanın öncü firması OpenAI’ın ChatGPT sohbet robotunun iPhone, iPad ve Mac’e entegre edileceğiydi. Her iki taraf da işbirliğini açıklamış olsalar da anlaşmanın finansal ayağı konusunda sessiz kaldılar. Ancak yeni bir rapora göre bu sessizliğin nedeni, ortada herhangi bir “nakit” anlaşmanın olmaması.

    Apple, OpenAI’a para ödemiyor

    Normal şartlarda dev bir şirket ile hızla yükselen bir şirket ortaklığa giriştiğinde ortada belirli bir miktarda paranın el değiştirmesi söz konusu olur. Bloomberg’in raporuna göre ise Apple ve OpenAI için durum böyle değil; kimse, kimseye ödeme yapmadı. Bunun yerine Apple’ın OpenAI’ı ve teknolojisini yüz milyonlarca kişinin önüne çıkararak bir “itibar” ödemesi yaptığı belirtiliyor.

    Aktarılanlara göre Apple, ChatGPT sayesinde tüketicilere gelişmiş bir sohbet robotu sunmanın avantajını elde ediyor, OpenAI ise tanınırlık elde ediyor. Ancak bu, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Aktarılanlara göre anlaşmadan OpenAI’a düşen tek pay tanınırlık ve daha fazla insana erişim. OpenAI’ı herhalde duymayan veya ChatGPT’yi bir kez bile kullanmayan insan sayısı çok azdır.

    Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan anlaşma kapsamında OpenAI’ın -ve dolaylı olarak Apple’ın- para kazanma olanağı da bulunuyor. Apple, ChatGPT’yi iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'daki yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için kullanıyor. Örneğin Siri, yeteneklerini aşan isteklerde önceden izin alarak ChatGPT’yi kullanacak. Apple’ın platformlardaki yazma araçları da ChatGPT’yi kullanarak özetleme, metin üretimi ve farklı ton ile yeniden yazma gibi yeteneklere sahip olacak. Kullanıcılar ise ChatGPT için herhangi bir hesap açmak zorunda olmayacak. Ancak aylık 20 dolar fiyatı olan ChatGPT Plus’a geçerek yetenekleri artırabilirler. Bu sayede OpenAI ve komisyon aracılığıyla Apple, bir gelir elde edebilecek.

    Tüm bunlara ek olarak anlaşmanın OpenAI’a da bir maliyeti olacak. Bilindiği üzere OpenAI, yapay zekalarını Microsoft’un Azure bulut sistemlerinde barındırıyor ve her kapasite için bir ödeme yapıyor. Daha fazla kullanıcı, OpenAI için daha fazla ödeme ve bilgi işlem kapasitesi demek.

    Apple, aynı zamanda sadece OpenAI ile değil diğer yapay zeka şirketleri ve çözümleriyle de görüşüyor. İlerleyen dönemlerde firmanın gelit paylaşımı anlaşmalarıyla diğer yapay zekaları entegre edebileceği belirtiliyor. Apple’ın Anthropic ve Google ile bu konuda görüştüğü aktarılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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