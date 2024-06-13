Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor

Apple, OpenAI’a para ödemiyor
Normal şartlarda dev bir şirket ile hızla yükselen bir şirket ortaklığa giriştiğinde ortada belirli bir miktarda paranın el değiştirmesi söz konusu olur. Bloomberg’in raporuna göre ise Apple ve OpenAI için durum böyle değil; kimse, kimseye ödeme yapmadı. Bunun yerine Apple’ın OpenAI’ı ve teknolojisini yüz milyonlarca kişinin önüne çıkararak bir “itibar” ödemesi yaptığı belirtiliyor.
Aktarılanlara göre Apple, ChatGPT sayesinde tüketicilere gelişmiş bir sohbet robotu sunmanın avantajını elde ediyor, OpenAI ise tanınırlık elde ediyor. Ancak bu, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Aktarılanlara göre anlaşmadan OpenAI’a düşen tek pay tanınırlık ve daha fazla insana erişim. OpenAI’ı herhalde duymayan veya ChatGPT’yi bir kez bile kullanmayan insan sayısı çok azdır.
Tüm bunlara ek olarak anlaşmanın OpenAI’a da bir maliyeti olacak. Bilindiği üzere OpenAI, yapay zekalarını Microsoft’un Azure bulut sistemlerinde barındırıyor ve her kapasite için bir ödeme yapıyor. Daha fazla kullanıcı, OpenAI için daha fazla ödeme ve bilgi işlem kapasitesi demek.
Apple, aynı zamanda sadece OpenAI ile değil diğer yapay zeka şirketleri ve çözümleriyle de görüşüyor. İlerleyen dönemlerde firmanın gelit paylaşımı anlaşmalarıyla diğer yapay zekaları entegre edebileceği belirtiliyor. Apple’ın Anthropic ve Google ile bu konuda görüştüğü aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.