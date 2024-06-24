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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18’i tanıtırken tüm yeni özelliklerden bahsetmedi. iOS 18 ve iPadOS 18 betalarında bu özellikler meraklılar tarafından bulunuyor. Bunlardan biri de; harici diskler için yeni dosya formatı seçenekleri. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları harici diski biçimlendirmek için bilgisayara gerek duymayacak. İşte detaylar:

iOS 18 public beta ne zaman çıkacak? 1 gün önce eklendi

iPadOS 18’de Dosyalar uygulamasında harici diske sağ dokunup veya basılı tutulup Sil seçeneği seçildiğinde diski yeniden biçimlendirmek için yeni seçenekler çıkıyor. İlk betada biçimlendirme seçenekleri arasında; APFS (büyük/küçük harfe duyarlı veya şifreli), ExFAT ve MS-DOS (FAT) çıkıyor. Bunlar Mac’te Disk İzlencesi’nin sunduğu format seçenekleri.

Disk biçimlendirme, iOS 18 betada da mevcut. Apple’ın bugün iOS 18 ve iPadOS 18 ikinci beta sürümü yayınlaması bekleniyor.

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iOS 18 ve iPadOS 18, harici diski biçimlendirmeye izin verecek