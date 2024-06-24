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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ve iPadOS 18, harici diski biçimlendirmeye izin verecek

    iOS 18 ve iPadOS beta sürümünde bağlı harici diskin farklı formatlarda biçimlendirilebildiği ortaya çıktı. iPhone ve iPad kullanıcılarının disk biçimlendirmek için artık Mac'e ihtiyacı kalmayacak.
    ios 18 & ipados 18 harici disk biçimlendirme Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18’i tanıtırken tüm yeni özelliklerden bahsetmedi. iOS 18 ve iPadOS 18 betalarında bu özellikler meraklılar tarafından bulunuyor. Bunlardan biri de; harici diskler için yeni dosya formatı seçenekleri. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları harici diski biçimlendirmek için bilgisayara gerek duymayacak. İşte detaylar:

    iPadOS 18’de Dosyalar uygulamasında harici diske sağ dokunup veya basılı tutulup Sil seçeneği seçildiğinde diski yeniden biçimlendirmek için yeni seçenekler çıkıyor. İlk betada biçimlendirme seçenekleri arasında; APFS (büyük/küçük harfe duyarlı veya şifreli), ExFAT ve MS-DOS (FAT) çıkıyor. Bunlar Mac’te Disk İzlencesi’nin sunduğu format seçenekleri.

    Disk biçimlendirme, iOS 18 betada da mevcut. Apple’ın bugün iOS 18 ve iPadOS 18 ikinci beta sürümü yayınlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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