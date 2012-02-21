Apple masaüstüne Game Center'ı getiriyor, beraber oyun oynamak mümkün oluyor

Mobil dünyadaki büyük başarısının nedenlerinden biriside şaşırtıcı derecede oyun potansiyaline bağlanan Apple nihayet masa üstünü de aynı sosyal çevereye ilave etmeye hazırlanıyor.

Mountain Lion yani Dağ Aslanı kod adını verdiği yeni OS X 10.8 işletim sisteminde Game Center gömülü olarak geliyor ve Mac App Store'dan oyunlar için kullanılabilecek.

Tahminen aynı profil kullanılabileceği gibi aynı arkadaşlara ve iOS dünyasındaki tüm başarılarınızada erişebileceksiniz.

Fakat esas özellik çoklu oyuncu modlarında ortaya çıkıyor. Game center sayesinde arkadaşlarınızla çabucak oyuna girebileceğiniz gibi hiç tanımadığınız rakiplerlerde yarışmak mümkün olacak. Aynı zamanda en yüksek skorların listelerinde arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz.

Tüm bunlara rağmen en ilginç yenilik masa üstü kullanıcıları ile iOS dünyasının kullanıcıları destek veren bir oyunda aynı anda oynayabilmeleri. Bunada şimdilik ilk destek Real Racing 2 adlı efsanevi iOS oyunundan geldi.

Buna göre aynı anda 16 kişinin yarışabildiği oyunda bir yarış esnasında bir kısım masa üstünden girerken, bir kısmı ipad'den diğer bir kısmı iPhone ve azınlık ise iPod Touch'tan giriş yapabilecek yinede hepsi aynı anda aynı yarışa katılabilecekler.

Böylece Microsoft'un yıllar önce denediği ama sonradan kaldırdığı Xbox ile Windows arasında aynı oyunu karşılıklı oynatma deneyinden sonra bu sektörde bir ilk olacak.

http://www.slidetoplay.com/story/os-x-mountain-lion-to-allow-cross-platform-gaming