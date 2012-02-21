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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple masaüstüne Game Center'ı getiriyor, beraber oyun oynamak mümkün oluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,9b
1
55
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki büyük başarısının nedenlerinden biriside  şaşırtıcı derecede oyun potansiyaline bağlanan Apple nihayet masa üstünü de aynı sosyal çevereye ilave etmeye hazırlanıyor.
Mountain Lion yani Dağ Aslanı kod adını verdiği yeni OS X 10.8 işletim sisteminde Game Center gömülü olarak geliyor ve Mac App Store'dan oyunlar için kullanılabilecek.
Tahminen aynı profil kullanılabileceği gibi aynı arkadaşlara ve iOS dünyasındaki tüm başarılarınızada erişebileceksiniz.
Apple masaüstüne Game Center'ı getiriyor, beraber oyun oynamak mümkün oluyor
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Fakat esas özellik çoklu oyuncu modlarında ortaya çıkıyor. Game center sayesinde arkadaşlarınızla çabucak oyuna girebileceğiniz gibi hiç tanımadığınız rakiplerlerde yarışmak mümkün olacak. Aynı zamanda en yüksek skorların listelerinde arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz.
Tüm bunlara rağmen en ilginç yenilik masa üstü kullanıcıları ile iOS dünyasının kullanıcıları destek veren bir oyunda aynı anda oynayabilmeleri. Bunada şimdilik ilk destek Real Racing 2 adlı efsanevi iOS oyunundan geldi.
Buna göre aynı anda 16 kişinin yarışabildiği oyunda bir yarış esnasında bir kısım masa üstünden girerken, bir kısmı ipad'den diğer bir kısmı iPhone ve azınlık ise iPod Touch'tan giriş yapabilecek yinede hepsi aynı anda aynı yarışa katılabilecekler.
Böylece Microsoft'un yıllar önce denediği ama sonradan kaldırdığı Xbox ile Windows  arasında aynı oyunu karşılıklı oynatma deneyinden sonra bu sektörde bir ilk olacak.

http://www.slidetoplay.com/story/os-x-mountain-lion-to-allow-cross-platform-gaming Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Appleın bilgisayar sektöründe bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünemezdim.. "ortak platform" kavramını ilk olarak hayata taşıyacak. Haberde de denildiği gibi microsoftun hayali ve şu anda rüyasını gördüğü platformu ondan önce apple hayata geçirecek gibi görünüyor.. microsoft windows 8 ile akıllı telefon tablet ve masaüstünü bir araya getirmeye çalışırken apple daha hızlı çıktı.. Artı masa üstündeki işletim sistemini tablette kullanma zorunluluğu olmadan. her platform kendi işletim sistemine sahip ama hepsi birbiri ile uyumlu çalışıyor. microsoft ise hala dokunmatik arabirimini klavye ve mouse ile nasıl kullandırabilirim derdinde..
Appleın bilgisayar sektöründe bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünemezdim.. "ortak platform" kavramını ilk olarak hayata taşıyacak. Haberde de denildiği gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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-Superior 7 yıl
Windows hayal kurar apple gerçekleştirir
.
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Haqn 7 yıl
metallurgy
cagataykoroglu
metallurgy
mogosan
Haqn
acmtncy angry birds ve benzerlerini multiplatform oynasan ne olur oynamasan ne olur? millet uncharted oynayacağını falan sanıyor galiba.
GTA 3u yayinladi adamlar iOSda bos bos mesajlar atip durmayin, isiniz gucunuz atip tutmak ya.
Gta 3 ün konu ile ne alakası var ?
Bir mac sahibi de gta serisini oynayabilecek yani. macde oyun oynanmaz klişe sözü yok olacak yakında
Konuyla ne alakası var demek istemiş. Burada kimse mac te oyun oynanmaz demiyor.
Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Okuduğunuzu anlamıyor musunuz? İlk mesajda arkadaş ne demiş ? Angry birds vs benzer oyunları multiplatform oynasak ne olur oynamasak ne olur demiş ? Yani Macde oynanacak oyunları oyun(!) olarak görmemiş çerez oyun olarak nitelendirmiş. Biz de diyoruz ki bu adamlar gta3ü bire bir port etti. ( a4 tek çekirdeğe göre ve 256 mb rame sahip bir cihaza göre ) Şimdi ise a5 çift çekirdek işlemci 1gb ram vs vs üretiyorlar. İlerleyen yıllarda yeni nesil işlemci gelecek ve ram miktarı daha da artacak. Dolayısıyla şimdi gta3 yarın vice city vs vs zamanla macde de günümüz oyunlarını oynayabilirsiniz veya ona yakın olur. UMARIM ANLADIN ŞİMDİ .
( Hala anlamıyorsanız yapacak bir şey yok )

Bosuna zorlama arkadasim adamlar at gozluguyle bakiyor Appe'a, ne dedigini biliyor ne de yazdigini anliyor. Angry birds gibi oyunlari oynasan nolur yazmis, bende ornek olarak pc de milyonlar satan bir oyunun bile ios'da calistigini soyledim ki saymaya kalksan rage gibi bir suru kaliteli oyunlar var.
Bu arada iOS platformunun bu denli ucmasiyla ister istemez mac satislarida artti, developerlar agirlikli olarak mac tercih etmeye basladi cunku kullanici hem Mac OS kullanabiliyor hemde isi varsa Windows'a cok rahat geciyor.
Blizzard gibi firmalar zaten cikardiklari her oyunun mac versiyonunuda cikariyor, ayrica pazar nerdeyse, nerede cok kullanici varsa adam oraya yonelik urun uretir ve gelecek bu pazarda oldugu icin simdiden altyapisini hazirliyorlar. Adamin elinde hazir kod varken ve platform kurulmusken EA kalkip ben Mac'e oyun yapmiyorum mu diyecek?
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axaxa 7 yıl

Yakışır
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DH Misafiri 7 yıl
Guzelll... Dusunduklerim yavas yavas gerceklesio!
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Haqn 7 yıl
acmtncy
angry birds ve benzerlerini multiplatform oynasan ne olur oynamasan ne olur? millet uncharted oynayacağını falan sanıyor galiba.

GTA 3'u yayinladi adamlar iOS'da bos bos mesajlar atip durmayin, isiniz gucunuz atip tutmak ya.
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mogosan 7 yıl Haqn
Haqn

acmtncy

angry birds ve benzerlerini multiplatform oynasan ne olur oynamasan ne olur? millet uncharted oynayacağını falan sanıyor galiba.


GTA 3'u yayinladi adamlar iOS'da bos bos mesajlar atip durmayin, isiniz gucunuz atip tutmak ya.

Gta 3 ün konu ile ne alakası var ?
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acmtncy 7 yıl
angry birds ve benzerlerini multiplatform oynasan ne olur oynamasan ne olur? millet uncharted oynayacağını falan sanıyor galiba.
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E_Aydin35 7 yıl
Apple iyi bir iş başarmış oyunseverleri düşünmesi güzel doğrusu, ancak heralde masaüstünde oynamak ile iPod touch'dan oynamak aynı hazzı vermesede tek seçenek ve tercih meselesi sonuçta ..Birde şöyle düşünüyorum o kadar apple ürünlerine para saydırıyoruz bu özellikde çok görülmesin bari..
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mogosan 7 yıl
Board oyunları için olabilir ama diğer oyunlar için bence hayal.
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slymn_mndrl 7 yıl
MAVİT
slymn_54 ah apple bi konsol cikarsan varya .... offff! TV sine ne güzel oturur herturlu baglanti destegi olur hatta online platformu bile hazir isletim sistemide tabi. olsa tasarimi manyak olurdu:)) ama fiyatta piyasadaki konsollara yaklasmasi lazim tabi. eyy apple daha ne bekliyosun hersey hazir ! duy sesimi Tim!!!
yarışın ortasında yarısa gırecegını sanmıyorum apple iphone ipad ipod touch üzerinden oyun oynatmayı planlıyor tabı bu cıhazlarda kontrolcu olacak tv ye baglanıp yani konsol hayal

hic fark etmez. consol neslinin son anlarinda bile apple marka "iConsole " adi altinda bi ios isletim sistemli ,gamecenter online oyun platformlu , ve consola özel oyun satin alma magazasi "gamestore" yada yine appstore üzerin oyun satin alma hizmeti sunup apple ye has tasarimiyla consollara da yeni anlayis getirebilir istese, ama yok apple orayi akilmi edemiyo anlamadim gitti! ki ciksa varya diger consol üreticileri rekabet olarak daha üst seviye donanim yada daha cok ek özellik sunarlardi. yani yine tüketicinin karina:))
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nejat_80 7 yıl
gelde apple a hayran olma, konsol derdi de kalmayacak boyle giderse.
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ayaz_sahin 7 yıl
slm arkadaşlar iphone online oyunları için ekleyin oynayalım
herkeze şimdiden teşekkürler ve başarılar

kullanıcı adı :
TosaDiku
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Amore 7 yıl
IEEE'nin ortak platform üzerine bir standard geliştirip, bütün işletim sistemlerinin ve platformların bu standarda uyup birbiriyle haberleşebilmesinin ve uygulama kullanımlarının paylaştırılabilmesi kontrol altına alınmalı. Bu durumda yazılım telif istismarlarının önüne daha kolay geçilebiler, takip edilebilir ve kolayca karar verilebilir.
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Erasmus78 7 yıl
Haa bu arada!
Microsoft neyi patentlemiş? İşletim sistemlerini birleştimeyi mi? Yani birleştirme eylemini mi patentlemiş. Sabah sabah ne içtik hocam?
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MAVİT 7 yıl
Mükemmel bi haber mobil platformun adam gıbı tek platformu game center ben çok beğeniyorum bu konuda apple ı androidte bu tarz kendıne has ve basit arayüzlü bir platform yok.güzel olur yapsınlar kesınlıkle
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Erasmus78 7 yıl
StummScream
Açıp biraz okuma zahmetinde bulunursan taaa xerox zamanından appleın hep sağdan soldan birşeyler alarak bunları ilk kendileri yapıyormuş gibi lanse ettiğini görürsün. En basiti şuan kullandığımız kapasitif ekranlar. Apple bunu bulmadı zaten olan birşeydi sadece kaliteli bir kapasitif ekran kullandı diye devrim yaptı gözüyle bakıldı bir telefona.Kaldı ki böyle bir sistemin patent hakkını microsoft almış olabilir. Apple başarırsa microsoft o zaman mahkemeye başvuracaktır zaten.

Çalmak farklı bir şeydir. Almak farklı. Xerox salaksa Apple'in suçu ne. Xerox yöneticileri Parc ekibinin yaptığı fare ve gui sunumunda ekiple ve sunumları dalga geçtiler. Ama Steve JOBS fare ve Gui'deki geleceği gördü. Ekibi transfer etti. Çalmak mı bu? Xerox yöneticileri mallıklarına yansınlar.
Öte yandan Apple kapasitif ekranı bulduğunu asla iddia etmedi. Onu sen uyduruyorsun. Ve iPhone telefonun yeniden icadıdır. Telefon dünyasında bir devrimdir. Bunu Nokia'sından Samsung'una bütün büyük rakipleri kabul hatta itiraf etmişken senin ne düşündüğün çok da önemli değil. Ancak içini rahatlatacak ise söyleyeyim. Evet. iPhone'da yeni olan hemen hemen hiç bir şey yoktu. Var olan şeyler kullanıldı. Ancak o var olan şeyler orada öylece duruyordu. Neden bir başkası değilde bunu Apple yaptı diye sordun mu kendine hiç? Muhtemelen hayır...
Bu arada ben kimseye beyinsiz falan demedim. Bir yerlerinizden laf uydurmayın. Yazımı doğru okuyun!
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EFSANEBRAD 7 yıl
iyice ipad e benzettiler. ekranın dokunmatik olması yakındır
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