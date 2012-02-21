Apple masaüstüne Game Center'ı getiriyor, beraber oyun oynamak mümkün oluyor

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil dünyadaki büyük başarısının nedenlerinden biriside şaşırtıcı derecede oyun potansiyaline bağlanan Apple nihayet masa üstünü de aynı sosyal çevereye ilave etmeye hazırlanıyor.
Mountain Lion yani Dağ Aslanı kod adını verdiği yeni OS X 10.8 işletim sisteminde Game Center gömülü olarak geliyor ve Mac App Store'dan oyunlar için kullanılabilecek.
Tahminen aynı profil kullanılabileceği gibi aynı arkadaşlara ve iOS dünyasındaki tüm başarılarınızada erişebileceksiniz.
Fakat esas özellik çoklu oyuncu modlarında ortaya çıkıyor. Game center sayesinde arkadaşlarınızla çabucak oyuna girebileceğiniz gibi hiç tanımadığınız rakiplerlerde yarışmak mümkün olacak. Aynı zamanda en yüksek skorların listelerinde arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz.
Tüm bunlara rağmen en ilginç yenilik masa üstü kullanıcıları ile iOS dünyasının kullanıcıları destek veren bir oyunda aynı anda oynayabilmeleri. Bunada şimdilik ilk destek Real Racing 2 adlı efsanevi iOS oyunundan geldi.
Buna göre aynı anda 16 kişinin yarışabildiği oyunda bir yarış esnasında bir kısım masa üstünden girerken, bir kısmı ipad'den diğer bir kısmı iPhone ve azınlık ise iPod Touch'tan giriş yapabilecek yinede hepsi aynı anda aynı yarışa katılabilecekler.
Böylece Microsoft'un yıllar önce denediği ama sonradan kaldırdığı Xbox ile Windows arasında aynı oyunu karşılıklı oynatma deneyinden sonra bu sektörde bir ilk olacak.
http://www.slidetoplay.com/story/os-x-mountain-lion-to-allow-cross-platform-gaming Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bosuna zorlama arkadasim adamlar at gozluguyle bakiyor Appe'a, ne dedigini biliyor ne de yazdigini anliyor. Angry birds gibi oyunlari oynasan nolur yazmis, bende ornek olarak pc de milyonlar satan bir oyunun bile ios'da calistigini soyledim ki saymaya kalksan rage gibi bir suru kaliteli oyunlar var.
Bu arada iOS platformunun bu denli ucmasiyla ister istemez mac satislarida artti, developerlar agirlikli olarak mac tercih etmeye basladi cunku kullanici hem Mac OS kullanabiliyor hemde isi varsa Windows'a cok rahat geciyor.
Blizzard gibi firmalar zaten cikardiklari her oyunun mac versiyonunuda cikariyor, ayrica pazar nerdeyse, nerede cok kullanici varsa adam oraya yonelik urun uretir ve gelecek bu pazarda oldugu icin simdiden altyapisini hazirliyorlar. Adamin elinde hazir kod varken ve platform kurulmusken EA kalkip ben Mac'e oyun yapmiyorum mu diyecek?
GTA 3'u yayinladi adamlar iOS'da bos bos mesajlar atip durmayin, isiniz gucunuz atip tutmak ya.
Gta 3 ün konu ile ne alakası var ?
hic fark etmez. consol neslinin son anlarinda bile apple marka "iConsole " adi altinda bi ios isletim sistemli ,gamecenter online oyun platformlu , ve consola özel oyun satin alma magazasi "gamestore" yada yine appstore üzerin oyun satin alma hizmeti sunup apple ye has tasarimiyla consollara da yeni anlayis getirebilir istese, ama yok apple orayi akilmi edemiyo anlamadim gitti! ki ciksa varya diger consol üreticileri rekabet olarak daha üst seviye donanim yada daha cok ek özellik sunarlardi. yani yine tüketicinin karina:))
herkeze şimdiden teşekkürler ve başarılar
kullanıcı adı : TosaDiku
Microsoft neyi patentlemiş? İşletim sistemlerini birleştimeyi mi? Yani birleştirme eylemini mi patentlemiş. Sabah sabah ne içtik hocam?
Çalmak farklı bir şeydir. Almak farklı. Xerox salaksa Apple'in suçu ne. Xerox yöneticileri Parc ekibinin yaptığı fare ve gui sunumunda ekiple ve sunumları dalga geçtiler. Ama Steve JOBS fare ve Gui'deki geleceği gördü. Ekibi transfer etti. Çalmak mı bu? Xerox yöneticileri mallıklarına yansınlar.
Öte yandan Apple kapasitif ekranı bulduğunu asla iddia etmedi. Onu sen uyduruyorsun. Ve iPhone telefonun yeniden icadıdır. Telefon dünyasında bir devrimdir. Bunu Nokia'sından Samsung'una bütün büyük rakipleri kabul hatta itiraf etmişken senin ne düşündüğün çok da önemli değil. Ancak içini rahatlatacak ise söyleyeyim. Evet. iPhone'da yeni olan hemen hemen hiç bir şey yoktu. Var olan şeyler kullanıldı. Ancak o var olan şeyler orada öylece duruyordu. Neden bir başkası değilde bunu Apple yaptı diye sordun mu kendine hiç? Muhtemelen hayır...
Bu arada ben kimseye beyinsiz falan demedim. Bir yerlerinizden laf uydurmayın. Yazımı doğru okuyun!
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