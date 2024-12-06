macOS 15.2 ile Mac'lere gelecek tüm yeni özellikler belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler ve beta test kullanıcıları için macOS 15.2 RC sürümü yayınladı. Bu, macOS 15 final sürümünün çok yakında yayınlanacağı anlamına geliyor. Peki, bir sonraki büyük güncelleme neler getirecek?

iOS 18.2 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler 23 sa. önce eklendi

macOS Sequoia 15.2 ile gelecek yeni özellikler

macOS 15.2, M1, M2, M3 ve M4 işlemcili Mac modellerine yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor. İşte en önemli macOS Sequoia 15.2 özellikleri:

Image Playground

Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamadır.

Önizlemelerde kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın

Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın

Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü taraf uygulamalarda resimler oluşturun

Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir

ChatGPT desteği

ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir

Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır

Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir

ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır

Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın

Fotoğraflar

Favoriler albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlara ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür

Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir

Safari

Safari Başlangıç ​​Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri

Tüm web sitelerinde güvenli HTTPS kullanımı

Geçmiş, yer imleri ve parolalar için basitleştirilmiş içe ve dışa aktarma

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş , güvenilir üçüncü taraflarla (örneğin havayolları) AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak yanlış yerleştirilmiş öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur

, güvenilir üçüncü taraflarla (örneğin havayolları) AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak yanlış yerleştirilmiş öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur Apple Music ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması , türler, ruh halleri, aktörler, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı açıklamanıza olanak tanır

, türler, ruh halleri, aktörler, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı açıklamanıza olanak tanır Podcast'lerdeki Favori Kategoriler , favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili gösteri önerileri almanıza olanak tanır

, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili gösteri önerileri almanıza olanak tanır Podcast'lerin öne çıkanlarında Kişiselleştirilmiş Arama sayfası en alakalı kategoriler ve sizin için özel olarak düzenlenmiş editöryal koleksiyonlar

en alakalı kategoriler ve sizin için özel olarak düzenlenmiş editöryal koleksiyonlar News+ Bulmacaları için Sudoku üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir

için Sudoku üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir Sunucu önizlemesi, harici bir ekrana bağlandığınızda veya AirPlay'i kullandığınızda paylaşmadan önce neyi paylaşacağınızı (bir uygulama veya tüm ekranınız) seçmenizi sağlar

Hisse senetlerindeki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılmadan önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını takip etmenizi sağlar

Menü çubuğundaki hava durumu, Mac'inizdeki menü çubuğundan güncel hava koşullarını almanızı ve ayrıntılı tahminlere hızlıca erişmek için tıklamanızı sağlar

iOS 18.2 RC sürümüyle gelen ancak henüz Mac’lerde kullanılamayan iki özellik var: Genmoji ve Mail uygulaması kategorileri ve özetleri.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS 15.2 ile Mac'lere gelecek yeni özellikler belli oldu