Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS 15.2 ile Mac'lere gelecek tüm yeni özellikler belli oldu

    Apple, iPhone'lar için iOS 18.2 final öncesi sürümle birlikte macOS Sequoia 15.2 RC sürümü yayınladı ve Mac bilgisayarlara gelecek tüm yeni özellikler belli oldu.
    apple macos 15.2 rc indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve beta test kullanıcıları için macOS 15.2 RC sürümü yayınladı. Bu, macOS 15 final sürümünün çok yakında yayınlanacağı anlamına geliyor. Peki, bir sonraki büyük güncelleme neler getirecek?

    macOS Sequoia 15.2 ile gelecek yeni özellikler

    macOS 15.2, M1, M2, M3 ve M4 işlemcili Mac modellerine yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor. İşte en önemli macOS Sequoia 15.2 özellikleri:

    Image Playground

    Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamadır.

    • Önizlemelerde kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın
    • Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın
    • Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü taraf uygulamalarda resimler oluşturun
    • Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir

    ChatGPT desteği

    • ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir
    • Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır
    • Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir
    • ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır
    • Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın

    Fotoğraflar

    • Favoriler albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlara ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür
    • Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir

    Safari

    • Safari Başlangıç ​​Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri
    • Tüm web sitelerinde güvenli HTTPS kullanımı
    • Geçmiş, yer imleri ve parolalar için basitleştirilmiş içe ve dışa aktarma

    Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

    • Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş, güvenilir üçüncü taraflarla (örneğin havayolları) AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak yanlış yerleştirilmiş öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur
    • Apple Music ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, aktörler, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı açıklamanıza olanak tanır
    • Podcast'lerdeki Favori Kategoriler, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili gösteri önerileri almanıza olanak tanır
    • Podcast'lerin öne çıkanlarında Kişiselleştirilmiş Arama sayfası en alakalı kategoriler ve sizin için özel olarak düzenlenmiş editöryal koleksiyonlar
    • News+ Bulmacaları için Sudoku üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir
    • Sunucu önizlemesi, harici bir ekrana bağlandığınızda veya AirPlay'i kullandığınızda paylaşmadan önce neyi paylaşacağınızı (bir uygulama veya tüm ekranınız) seçmenizi sağlar
    • Hisse senetlerindeki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılmadan önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını takip etmenizi sağlar
    • Menü çubuğundaki hava durumu, Mac'inizdeki menü çubuğundan güncel hava koşullarını almanızı ve ayrıntılı tahminlere hızlıca erişmek için tıklamanızı sağlar

    iOS 18.2 RC sürümüyle gelen ancak henüz Mac’lerde kullanılamayan iki özellik var: Genmoji ve Mail uygulaması kategorileri ve özetleri.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi basıncı 2.5 bar olursa ne olur türkiye"de hız sınırı olmayan yollar pul koleksiyonu nasıl satılır snr margin kaç olmalı gripken duş alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız