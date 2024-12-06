macOS 15.2 ile Mac'lere gelecek tüm yeni özellikler belli oldu

- macOS Sequoia 15.2 ile gelecek yeni özellikler
- Image Playground
- ChatGPT desteği
- Fotoğraflar
- Safari
- Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Yorumlar
macOS Sequoia 15.2 ile gelecek yeni özellikler
macOS 15.2, M1, M2, M3 ve M4 işlemcili Mac modellerine yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor. İşte en önemli macOS Sequoia 15.2 özellikleri:
Image Playground
Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamadır.
- Önizlemelerde kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın
- Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın
- Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü taraf uygulamalarda resimler oluşturun
- Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir
ChatGPT desteği
- ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir
- Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır
- Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir
- ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır
- Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın
Fotoğraflar
- Favoriler albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlara ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür
- Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir
Safari
- Safari Başlangıç Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri
- Tüm web sitelerinde güvenli HTTPS kullanımı
- Geçmiş, yer imleri ve parolalar için basitleştirilmiş içe ve dışa aktarma
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş, güvenilir üçüncü taraflarla (örneğin havayolları) AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak yanlış yerleştirilmiş öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur
- Apple Music ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, aktörler, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı açıklamanıza olanak tanır
- Podcast'lerdeki Favori Kategoriler, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili gösteri önerileri almanıza olanak tanır
- Podcast'lerin öne çıkanlarında Kişiselleştirilmiş Arama sayfası en alakalı kategoriler ve sizin için özel olarak düzenlenmiş editöryal koleksiyonlar
- News+ Bulmacaları için Sudoku üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir
- Sunucu önizlemesi, harici bir ekrana bağlandığınızda veya AirPlay'i kullandığınızda paylaşmadan önce neyi paylaşacağınızı (bir uygulama veya tüm ekranınız) seçmenizi sağlar
- Hisse senetlerindeki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılmadan önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını takip etmenizi sağlar
- Menü çubuğundaki hava durumu, Mac'inizdeki menü çubuğundan güncel hava koşullarını almanızı ve ayrıntılı tahminlere hızlıca erişmek için tıklamanızı sağlar
iOS 18.2 RC sürümüyle gelen ancak henüz Mac’lerde kullanılamayan iki özellik var: Genmoji ve Mail uygulaması kategorileri ve özetleri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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