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    Kaliforniya eyaleti klimaların şebekedeki yük problemini buz depolayarak çözüyor

    Termal enerji depolama şirketi Ice Energy, klimaların şebekeye yükünü düşürmek için yenilikçi bir yöntem kullanıyor. Elektriğin uygun olduğu saatlerde buz oluşturuyor ve sonrasında buzu kullanıyor.

    Klimaların şebekeye yük problemini buz depolayarak çözülüyor Tam Boyutta Gör

    Dünya ısındıkça klimalara daha fazla yük düşüyor üstelik daha fazla konut ve ticari alan her geçen gün klimaya geçiyor. Böyle olunca güneşin en yüksek olduğu saatlerde şebekeye aşırı yük biniyor.

    Şebeke kurma ve elektriği sorunsuz bir şekilde aktarma işlemleri, elektriği üretmek kadar karmaşık ve pahalı bir işlem. Yüksek gerilim hatlarını şehre getirmek, sonra onları düşük gerilime trafolarda çevirip her yere belirli bir voltajda yer altı kablo ağı ile aktarmak ciddi bir alt yapı çalışması gerektiriyor.

    Klimaların şebekeye yük problemini buz depolayarak çözülüyor

    Güney Kaliforniya Edison elektrik şebekesi klimaların tükettiği enerjiyi buzlardan karşılayarak tasarruf sağlıyor. Talep daha az olduğunda ve maliyetler daha düşük olduğunda elektriği buz dondurmak için kullanıyor. Daha sonra elektrik talebinin daha yüksek ve daha maliyetli olduğu zamanlarda soğutma ihtiyacı buzlarla karşılanıyor. VPP (Sanal Enerji Santrali) projesi 25,6 MW güce ulaştı ve şimdiye kadar 45 GWs elektrik enerjisini depoladı ve kullandı. 

    Bu sayede şehirde direkt tüketimin olduğu yerde yeni hatlar ve trafolarla güçlendirmek yerine buz depolama sistemi kuruldu. Şimdiye kadar şebeke ve üretici firma beraber enerjisini buz depolama sistemlerini 100’den fazla binanın üstüne ücretsiz olarak kurmuş durumda. Şebeke enerji yönetimini istediği şekilde yönetirken ticari binalarda %20’ye varan elektrik faturası düşürmenin faydasını sağlıyor.

    Bunun benzeri lityum iyon bataryalarla da yapılabilirdi ama sadece buz ve onu tutacak metal kutu ile yapabilmek varken ne gerek var? Sonuçta burada elektrik enerjisini gece başka bir enerji tipi olan termal enerjiye dönüştürüyor ve sonra onu direkt olarak kullanıyorsunuz. Üstelik sistemin ömrü lityum bataryalar gibi kısa değil. Tahmini ömrün yaklaşık 20 yıl olduğu ifade ediliyor.

    Klimaların şebekeye yük problemini buz depolayarak çözülüyor Tam Boyutta Gör

    Gece saat 23.00 ile 05.00 arasında 6 saatlik sürede şarj edilen termal batarya, gündüz 15.00 ile 20.00 arasındaki 5 saatte de şarj ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansının tahminine göre 2050 yılında şebekenin en çok ekstra yük getirecek elektrik tüketiminin üçte birini klimalar oluşturacak ve doğru yönetilmezse dünya çapında elektrik kesintilerine yol açacak

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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