A101 marketler MacBook Pro M3 ve MacBook Air M3 satıyor

14 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
14 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple M3 silikonlu MacBook ürünleri yer alıyor. MacBook Pro M3 Pro dizüstü bilgisayarı 16.2 inçlik ekran, Apple M3 Pro yongası, 18GB RAM ve 512GB SSD depolama ile 92999TL fiyat etiketine sahip. Apple M3 yongalı MacBook Air ise 16GB RAM ve 512 SSD depolama ile 58799TL olarak satılıyor.
11 inçlik ekran, 8GB RAM ve 256GB depolama barındıran Apple M4 yongalı iPad Pro modeli 41999TL iken iPhone 14 Plus 512GB depolama 58299TL ve 55 inçlik 4K OLED ekranlı LG Evo TV modeli 62999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir