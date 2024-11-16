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    Anlık Bildirim

    A101 marketler MacBook Pro M3 ve MacBook Air M3 satıyor

    14 Kasım A101 Ekstra kataloğu teknoloji ürünleri arasında Apple MacBook Pro M3 Pro ve Apple M3 yongalı MacBook Air dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor.      
    14 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 Ekstra kataloğunda bu hafta Apple M3 işlemcili MacBook dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, kablosuz menzil arttırıcılar, kablosuz kulaklıklar ve kondisyon aletleri yer alıyor. 

    14 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    14 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple M3 silikonlu MacBook ürünleri yer alıyor. MacBook Pro M3 Pro dizüstü bilgisayarı 16.2 inçlik ekran, Apple M3 Pro yongası, 18GB RAM ve 512GB SSD depolama ile 92999TL fiyat etiketine sahip. Apple M3 yongalı MacBook Air ise 16GB RAM ve 512 SSD depolama ile 58799TL olarak satılıyor. 

    11 inçlik ekran, 8GB RAM ve 256GB depolama barındıran Apple M4 yongalı iPad Pro modeli 41999TL iken iPhone 14 Plus 512GB depolama 58299TL ve 55 inçlik 4K OLED ekranlı LG Evo TV modeli 62999TL fiyat etiketine sahip. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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