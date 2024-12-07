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    Yeni nesil MacBook'lar hücresel bağlantılı olacak

    Apple, Mac serisine hücresel bağlantı getirmek için çalışıyor. Yurt dışından MacBook aldığınızda artık IMEI kaydı yapmanız gerekecek. Güzel haber; 5G bağlantılı Mac'ler yakın bir zamanda gelmeyecek.
    apple macbook 5g hücresel bağlantı Tam Boyutta Gör
    Apple, kendi modemi üzerinde çalışırken, bir yandan da Mac’lere hücresel bağlantı getirmeyi düşünüyor. İşte detaylar:

    Artık internete bağlanmak için Wi-Fi’a veya hotspot bağlantısına ihtiyaç duyulmacak. Bu gelişme, ülkemiz için yurt dışından alınan Mac’ler için de artık IMEI kaydının yapılacağı anlamına geliyor. Şimdiye kadar bu özellik iPhone, Apple Watch ve iPad için ayrılmıştı. Ancak hücresel bağlantının 2026'dan önce Mac’lere gelmeyeceği tahmin ediliyor.

    Apple’ın ilk modem çipi 6GHz altı 5G hızlarıyla sınırlı olacak ancak ikinci nesil sürüm daha hızlı mmWave teknolojisini destekleyecek. Apple, daha iyi performans ve yapay zeka özellikleri sunan üçüncü nesil bir modelle Qualcomm'u geride bırakmayı hedefliyor. Apple, nihayetinde Qualcomm modem çiplerini aşamalı olarak kullanımdan kaldırarak yerine kendi tasarladığı modem çiplerini koymak istiyor.

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