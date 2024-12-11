Apple, OLED ekranlı MacBook Pro modellerinde çentiği kaldıracak

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Tam Boyutta Gör Apple, gelecekteki MacBook Pro modellerinde çentiği kaldırmayı planlıyor. Araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan bir yol haritasına göre birkaç yıl içinde Apple, MacBook Pro'dan çentiği kaldıracak.

Kamera deliği veya Dinamik Ada yer alacak

Yol haritası, 2026'da piyasaya sürülecek 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin, çentik yerine ekranın üst kısmında delikli bir kameraya sahip olacağını gösteriyor. Ekranda sadece bir delik mi olacağı yoksa Apple'ın iPhone'un Dinamik Ada özelliğini mi getireceği belli değil.

Çentiksiz bir MacBook Pro tasarımı, ekranın daha fazla görünür piksel sunmasını ve macOS menü çubuğunun kullanım alanının biraz daha artmasını sağlayabilir. Aynı zamanda ekranın daha kusursuz bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

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Önceki söylentiler, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modellerinin 2026'da piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Bu nedenle Omdia'nın yol haritası diğer kaynaklar tarafından paylaşılan zaman çizelgesini doğruluyor. OLED ekrana geçişle beraber MacBook Pro, 2021'den bu yana en büyük tasarım güncellemesini alacak. MacBook Air ise 2028 yılına kadar çentikli tasarımı koruyacak.

Mini LED ekranlı mevcut MacBook Pro modelleriyle karşılaştırıldığında OLED teknolojisi, daha yüksek parlaklık, daha derin siyahlarla birlikle daha yüksek kontrast oranı ve daha uzun pil ömrü gibi avantajlar sunacak.

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