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    Doğrulandı: M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor

    Apple'ın M4 işlemcili en son MacBook Pro modellerinde ekran teknolojisini sessizce geliştirdiği ortaya çıktı. Yeni değişiklik daha canlı ve doğru renkler sunuyor. 
    Doğrulandı: M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte tanıtılan 2024 MacBook Pro modeli, daha hızlı M4 çip, Thunderbolt 5 desteği, nano-texture ekran seçeneği ve daha fazlasıyla karşımıza çıktı. Ancak Apple'ın masaya getirdiği yenilikler bunlarla sınırlı olmayabilir. Yeni MacBook Pro modellerinin Quantum Dot teknolojisi kullandığı ortaya çıktı.

    M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor

    DSCC analisti Ross Young'a göre Apple, M4 işlemcili en son MacBook Pro modellerinde ekran teknolojisini geliştirdi. Yeni cihazlar geleneksel kırmızı KSF fosfor filmi yerine artık Samsung ve Sony gibi markaların kullandığı Quantum Dot film kullanıyor. Bu da yarı iletken nanokristallerle çalışarak daha parlak ve canlı renkler sağlıyor. Karşılaştırmak adına, daha önceki teknoloji, kırmızı tonları vurgulayarak yalnızca renklerin zenginleştirilmesini hedefliyordu. 

    Doğrulandı: M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Quantum Dot teknolojisi yeni değil, aslında Apple en az 2014'ten beri ekranlarda kullanımını araştırıyor. Peki Quantum Dot'a geçiş neden bu kadar uzun sürdü? Apple’ın geçmişte bu filmi tercih etmemesinin nedeni olarak kadmiyum maddesinin toksik yapısına işaret ediliyor. Ancak, kadmiyumsuz quantum dot filmlerinin geliştirilmesiyle bu engel aşılmış durumda. 

    Ross Young'a göre kullanıcıların bu değişikliği vurgulayan özel örnekler görmedikçe aradaki farkı anlamaları zor. Ancak, görüntüyü daha iyi hale getirdiği ve OLED'e yaklaştığını söylemek mümkün. Diğer tarafta bu teknolojinin de uzun soluklu olmayacağını belirtelim. Mini LED QD'den  OLED teknolojisine geçişin 2026’da gerçekleşmesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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