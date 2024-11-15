Doğrulandı: M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte tanıtılan 2024 MacBook Pro modeli, daha hızlı M4 çip, Thunderbolt 5 desteği, nano-texture ekran seçeneği ve daha fazlasıyla karşımıza çıktı. Ancak Apple'ın masaya getirdiği yenilikler bunlarla sınırlı olmayabilir. Yeni MacBook Pro modellerinin Quantum Dot teknolojisi kullandığı ortaya çıktı.

M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor

DSCC analisti Ross Young'a göre Apple, M4 işlemcili en son MacBook Pro modellerinde ekran teknolojisini geliştirdi. Yeni cihazlar geleneksel kırmızı KSF fosfor filmi yerine artık Samsung ve Sony gibi markaların kullandığı Quantum Dot film kullanıyor. Bu da yarı iletken nanokristallerle çalışarak daha parlak ve canlı renkler sağlıyor. Karşılaştırmak adına, daha önceki teknoloji, kırmızı tonları vurgulayarak yalnızca renklerin zenginleştirilmesini hedefliyordu.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da belirttiğimiz gibi Quantum Dot teknolojisi yeni değil, aslında Apple en az 2014'ten beri ekranlarda kullanımını araştırıyor. Peki Quantum Dot'a geçiş neden bu kadar uzun sürdü? Apple’ın geçmişte bu filmi tercih etmemesinin nedeni olarak kadmiyum maddesinin toksik yapısına işaret ediliyor. Ancak, kadmiyumsuz quantum dot filmlerinin geliştirilmesiyle bu engel aşılmış durumda.

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Ross Young'a göre kullanıcıların bu değişikliği vurgulayan özel örnekler görmedikçe aradaki farkı anlamaları zor. Ancak, görüntüyü daha iyi hale getirdiği ve OLED'e yaklaştığını söylemek mümkün. Diğer tarafta bu teknolojinin de uzun soluklu olmayacağını belirtelim. Mini LED QD'den OLED teknolojisine geçişin 2026’da gerçekleşmesi bekleniyor.

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