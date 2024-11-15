Doğrulandı: M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor

M4 MacBook Pro Quantum Dot ekranla geliyor
DSCC analisti Ross Young'a göre Apple, M4 işlemcili en son MacBook Pro modellerinde ekran teknolojisini geliştirdi. Yeni cihazlar geleneksel kırmızı KSF fosfor filmi yerine artık Samsung ve Sony gibi markaların kullandığı Quantum Dot film kullanıyor. Bu da yarı iletken nanokristallerle çalışarak daha parlak ve canlı renkler sağlıyor. Karşılaştırmak adına, daha önceki teknoloji, kırmızı tonları vurgulayarak yalnızca renklerin zenginleştirilmesini hedefliyordu.
Ross Young'a göre kullanıcıların bu değişikliği vurgulayan özel örnekler görmedikçe aradaki farkı anlamaları zor. Ancak, görüntüyü daha iyi hale getirdiği ve OLED'e yaklaştığını söylemek mümkün. Diğer tarafta bu teknolojinin de uzun soluklu olmayacağını belirtelim. Mini LED QD'den OLED teknolojisine geçişin 2026’da gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir