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Apple, orta sınıf için iPhone 3Gs'in satışına devam edebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
1
20
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Bu sene 5.Nesil iPhone'un yanı sıra orta sınıfa da hitap etmek için uygun fiyatlı iPhone'u satışa sunup sunmayacağı konuşulan Apple, RBC Capital Markets'in müdürü Mike Abramsky'e göre aynı hedef doğrultusunda farklı bir çözüm yolu izleyebilir.

Mike Abramsky, yatırımcılar için yayınladığı analizde Apple'ın orta sınıfa hitap eden yeni bir iPhone yerine, hala satışına kontratlı olarak 49 dolardan devam edilen iPhone 3Gs'in satış fiyatını 0 dolara yani kontrat dahilinde ücretsiz vererek orta sınıf akıllı telefon tercih eden kullanıcılara ulaşabileceğini düşünüyor. Apple'ın Android'in orta sınıftaki egemenliğine karşı koyabileceğini ve Kuzey Amerika'da satışların artacağını belirten Abramsky, Cupertino'lunun bu stratejiyle küresel olarak toplam 64 milyonluk iPhone kullanıcı sayısını 150 milyona yükseltebileceğini öngörüyor.

iOS 5 işletim sisteminin, iPhone 3Gs'e neredeyse tam destek sunuyor olması göz önüne alındığında; Apple'ın iPhone 3Gs'in satışına devam edebileceği yönündeki iddiayı kuvvetlendiriyor.


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aboxzux 8 yıl en beğenilen
Sabah 5'de haber yapmışsınız helal olsun size Donanımhaber:D
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blue55 8 yıl
iphone 3GS kullanıyorum gayet memnun ve bir o kadarda cihazımı deği$tirmeyi hiç dü$ünmüyorum.
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O.Beverly 8 yıl
^^ Şimdilik ben de :)
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realbrutal 8 yıl
Turkiyede hala 1300 hatta 1400 liradan satiliyor bu telefon.dussun dussun 1000 e dussun.gene orta sinifa yaklasmiyor:)
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tahir40 8 yıl
Boşuna beklersiniz Türkiyede hayatta düşmez. Telekomikasyon vergisi, kayıt bedeli, kdv, ötv, özel iletişim vergisi cart curt... Gavurlar beleşe alırken yarısı kadar para kazanmayan Türk o telefonu 1000 liraya zor alır. Burası Türkiye.
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acmtncy 8 yıl
o ekran çözünütlüğüyle bu saatten sonra kimse 3gs almaz. millet retina gördü ekran gördükten sonra alır mı
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NowOrN3wer 8 yıl
Yine pahali olur gecengun 2g sinin fiyatlarina baltik kuzenle hala 400 lerde
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met@lrock 8 yıl
Bu telefon varken kesinlikle iphone 4 almam. Baba gibi telefon 3G de var daha ne olsun :)
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Natsukaw.S 8 yıl
Bu mantik avrupada orta sinif turkiyede ust sinif olur anca.

Not: telden yaziyorum.
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MilanRapajic 8 yıl

Natsukaw.S

Bu mantik avrupada orta sinif turkiyede ust sinif olur anca.

Not: telden yaziyorum.

Üst sınıfım diyorsun yani.
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séquestre 8 yıl
Mantıklı bir hareket ..
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PoliceOfficer 8 yıl
dh çalışıyor :) orta sınıfı sonunda hatırlamaları çok güzel olmuş, fakat nasıl olacağı konusunda şüpheliyim.. yani altından birşey çıkıp çıkmayacağına, Apple bu, ucuz diye telefonu bile kısıtlar..
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Mimar SaNAN 8 yıl
helal olsun saat 5 adamlar çalışıyo .
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