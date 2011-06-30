Apple, orta sınıf için iPhone 3Gs'in satışına devam edebilir

Bu sene 5.Nesil iPhone'un yanı sıra orta sınıfa da hitap etmek için uygun fiyatlı iPhone'u satışa sunup sunmayacağı konuşulan Apple, RBC Capital Markets'in müdürü Mike Abramsky'e göre aynı hedef doğrultusunda farklı bir çözüm yolu izleyebilir.

Mike Abramsky, yatırımcılar için yayınladığı analizde Apple'ın orta sınıfa hitap eden yeni bir iPhone yerine, hala satışına kontratlı olarak 49 dolardan devam edilen iPhone 3Gs'in satış fiyatını 0 dolara yani kontrat dahilinde ücretsiz vererek orta sınıf akıllı telefon tercih eden kullanıcılara ulaşabileceğini düşünüyor. Apple'ın Android'in orta sınıftaki egemenliğine karşı koyabileceğini ve Kuzey Amerika'da satışların artacağını belirten Abramsky, Cupertino'lunun bu stratejiyle küresel olarak toplam 64 milyonluk iPhone kullanıcı sayısını 150 milyona yükseltebileceğini öngörüyor.

iOS 5 işletim sisteminin, iPhone 3Gs'e neredeyse tam destek sunuyor olması göz önüne alındığında; Apple'ın iPhone 3Gs'in satışına devam edebileceği yönündeki iddiayı kuvvetlendiriyor.