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"Apple profesyonel sporcularla iWatch saatini deniyor"

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir gündemde olmasına rağmen bir türlü lanse edilmeyen Apple'ın akıllı saati iWatch için ilk kez bu kadar güçlü iddialar ortaya çıkmaya başladı. Tasarım ve sensör açısından bazı bilgilerin paylaşıldığı iWatch ile ilgili bu kez farklı bir iddia gündemde.

Geçen ay ünlü NBA yıldızı Kobe'nin Cupertino'daki genel merkezde görülmesi bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Gelen bilgilere göre Apple profesyonel sporcular ile iWatch cihazını denemeye başladı.

Fitness ve yaşam takip sensörleri ile oldukça kapsayıcı bir cihaz olacak iWatch'ın ne kadar fonksiyonel olabileceğini görmek için Apple profesyonel sporcularla çalışmaya karar verdi ve geçen aydan beri pek çok isim bu görevi üstlenmiş durumda.

Deneme yapan sporcular arasında Kobe'den başka buz hokeyci Dustin Brown ve bir beyzbol oyuncusu bulunuyor. Apple sporcularla özel bir sözleşme imzaladı ve hiçbir şekilde dışarıya bilgi verilmemesi istendi. 

Bunun yanında bir moda aksesuarı olarak da saatini pazarlamak isteyen Apple'ın Angela Ahrendts dışında farklı önemli isimleri de bünyesine katmayı planladığı da iddialar arasında. 

iWatch'ın ABD'de federal ilaç birliği FDA'nın onayını beklediği bir süredir gündemde. Bu bakımdan sonbaharda saatin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple tarafından resmi bir teyit olmadığı için lansman tarihine kadar beklemek durumundayız.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/apple-recruiting-pro-athletes-to-test-its-iwatch-rumor/ Yorum Yaz
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echelon34 4 yıl en beğenilen
İşte bunu söylüyorum...
Apple öncü değil belki ama sadece yapmak için yapmıyor, yaptığı her üründe liderliğe oynuyor işi ciddiye alıyor. Sanal bebek gibi akıllı saat üretenlere kapak olur umarım....
İşte bunu söylüyorum...Apple öncü değil belki ama sadece yapmak için yapmıyor, yaptığı her üründe liderliğe oynuyor işi ciddiye alıyor. Sanal bebek gibi a...
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SirrealsQ 4 yıl
Bizimde akıllı saatimiz var demek için değil . En iyisi biz yaptık demek için çalışıyorlar :)))
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ugrtrkgvn 4 yıl killnOd
killnOd
ugrtrkgvn


killnOd

Sporcularada denettigine gore sanirim nabiz olcme ozelligi olacak.Zaten bu tur saatlerin ve bilekliklerin nabiz olcmedikten sonra hicbir anlami yok bence.

Nabiz cok onemli degil kendi kendine de olcersin onemli olan tansiyonu olcmesi..

ilk asamada onu yapacaklarini sanmiyorum , cunku sirf nabiz olcen cihazlar bile pahali , ama ileride ikiside standart olacaktir olmalidir.


Ben appledan beklerim acikcasi devrim olur.piyasadaki sadece tansiyon olcmek icin kullanilan cihazlarin hepsi bi anda tarih olur.dusunsene bi tansiyon hastasinin tansiyonunu surekli olcebildigini,eger yukselirse cihaz tarafindan uyarilabilecegini yada daha da ilerisi tansiyonu 0'a dusen kisinin once telefonunun aranmasi akabinde ambulans yonlendirilmesi..bunlar zamanla standart olacaktir ama ben bunlari apple dan bekliyorum acikcasi.olacaksa boyle olsun.yoksa saatin kucucuk ekranindan fotograflara bakip internete girip muzik dinleyeceksem sadece hic yapmasinlar.diger firmalar o sekilde yapti zaten..
killnOdugrtrkgvnkillnOdSporcularada denettigine gore sanirim nabiz olcme ozel...
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BekirTemel 4 yıl
Aklımda mobil saat tarzı bir ürün almak en azından suan için yok ama olursa da Apple ya da Sony nin ürünleri olur.
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SirrealsQ 4 yıl
Bizimde akıllı saatimiz var demek için değil . En iyisi biz yaptık demek için çalışıyorlar :)))
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EXios 4 yıl
Çalışmaya devam.
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bluebest 4 yıl
Su geçirmezlik konusu çok önemli, ben elimi yıkarken, duş alırken veya denize havuza girerken kolumdaki saati düşünmemeliyim!
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xmasx 4 yıl
Pili smartwatch`tan uzun gitmeyecegi kesin.
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killnOd 4 yıl
Sporcularada denettigine gore sanirim nabiz olcme ozelligi olacak.Zaten bu tur saatlerin ve bilekliklerin nabiz olcmedikten sonra hicbir anlami yok bence.
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ugrtrkgvn 4 yıl killnOd
killnOd
Sporcularada denettigine gore sanirim nabiz olcme ozelligi olacak.Zaten bu tur saatlerin ve bilekliklerin nabiz olcmedikten sonra hicbir anlami yok bence.

Nabiz cok onemli degil kendi kendine de olcersin onemli olan tansiyonu olcmesi..
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Adamlar yapaaaar bizim sıvasız gençler de şimdi gelip konuyu troller ahh ahh nalet olsun nalet...
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TraLoNe 4 yıl
Ya da yeni çıkaracağı iPhone da kullanılacak bir sensör üzerinde çalışıyorlar ;-)
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echelon34 4 yıl en beğenilen
İşte bunu söylüyorum...
Apple öncü değil belki ama sadece yapmak için yapmıyor, yaptığı her üründe liderliğe oynuyor işi ciddiye alıyor. Sanal bebek gibi akıllı saat üretenlere kapak olur umarım....
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