"Apple profesyonel sporcularla iWatch saatini deniyor"





Uzun süredir gündemde olmasına rağmen bir türlü lanse edilmeyen Apple'ın akıllı saati iWatch için ilk kez bu kadar güçlü iddialar ortaya çıkmaya başladı. Tasarım ve sensör açısından bazı bilgilerin paylaşıldığı iWatch ile ilgili bu kez farklı bir iddia gündemde.





Geçen ay ünlü NBA yıldızı Kobe'nin Cupertino'daki genel merkezde görülmesi bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Gelen bilgilere göre Apple profesyonel sporcular ile iWatch cihazını denemeye başladı.





Fitness ve yaşam takip sensörleri ile oldukça kapsayıcı bir cihaz olacak iWatch'ın ne kadar fonksiyonel olabileceğini görmek için Apple profesyonel sporcularla çalışmaya karar verdi ve geçen aydan beri pek çok isim bu görevi üstlenmiş durumda.





Deneme yapan sporcular arasında Kobe'den başka buz hokeyci Dustin Brown ve bir beyzbol oyuncusu bulunuyor. Apple sporcularla özel bir sözleşme imzaladı ve hiçbir şekilde dışarıya bilgi verilmemesi istendi.





Bunun yanında bir moda aksesuarı olarak da saatini pazarlamak isteyen Apple'ın Angela Ahrendts dışında farklı önemli isimleri de bünyesine katmayı planladığı da iddialar arasında.





iWatch'ın ABD'de federal ilaç birliği FDA'nın onayını beklediği bir süredir gündemde. Bu bakımdan sonbaharda saatin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple tarafından resmi bir teyit olmadığı için lansman tarihine kadar beklemek durumundayız.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/apple-recruiting-pro-athletes-to-test-its-iwatch-rumor/