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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple projesi eski iPad modellerini öğretmenlere bağışlıyor

7 yıl
5,5b
1
43
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın en çok eleştirildiği konuların başında sosyal sorumluluk projelerine katılmaması geliyor. Geçtiğimiz hafta yardım kuruluşlarına personelinin bağış yapmasını teşvik etme konusunda adım atan Apple ay başından bu yana da farklı bir kampanya daha yürütüyor.

Apple, iPad 2'ye terfi eden müşterilerine eski iPad'lerini Teach for America vakfına bağışlamasını sağlayacak bir kampanya başlattı. 

Teach for America vakfı ABD çapında düşük gelire sahip okullarda çalışan öğretmenlere yeni teknoloji ürünü cihazları ücretsiz temin etmeyi ve böylece ders performansını artırmayı amaçlıyor.

Fortune dergisinin haberine göre Apple'ın öncülük ettiği kampanya kapsamında 9000 öğretmen ilk nesil iPad modellerine kavuştu.

Araştırmalar iPad 2 satın alanların eski iPad modelini arkadaşına veya ailesine verdiği veya düşük fiyata üçüncü şahıslara sattığını ortaya koyuyor. Apple bunun yerine daha faydalı olacak bir bağış kampanyasına müşterilerini teşvik ediyor.

Apple eski CEO'su Steve Jobs'un eşi Luarene Powell'ın yönetim kurulunda bulunduğu Teach for America vakfı 38 eyalette faaliyet gösteriyor. Vakıf, düşük gelire sahip okullardaki öğretmenlerin iPad almak için Ağustos ayı sonuna kadar başvurmaları konusunda çağrı yapmıştı.

Düşük gelire sahip okullardaki öğretmenlere bağışlanacak iPad'ler ile eğitim kalitesinde artış yaşanması bekleniyor. Ancak yüksek profile sahip okullarda her öğrencide bir iPad bulunuyor ve öğretmenlere göre ödevler artık daha kısa sürede tamamlanıyor.

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thyke.mc 7 yıl en beğenilen
Apple çalışanlarını teşvik ediyor, Apple müşterilerini teşvik ediyor ama kendisi taşın altına elini sokmuyor. Hep teşvik hep teşvik. Çok garip bir durum )))
Apple çalışanlarını teşvik ediyor, Apple müşterilerini teşvik ediyor ama kendisi taşın altına elini sokmuyor. Hep teşvik hep teşvik. Çok garip bir durum )))...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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homebird 7 yıl
Bu nasıl destek anlamadım :) Elin malıyla ağalık yapıyor (yersen). Elindeki ürünlerden 10.000-20.000 adet dağıt öğrenciye, öğretmene anlayalım hayır yaptığını. Zenginleştikçe cimrileşiyor galiba apple.Böyle yapmakla bırak prestij kazanmayı insanların gözünden dahada düşüyor.
Bu nasıl destek anlamadım :) Elin malıyla ağalık yapıyor (yersen). Elindeki ürünlerden 10.000-20.000 adet dağıt öğrenciye, öğretmene anlayalım hayır yaptığını...
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alprkrkmz 7 yıl
abi şaka mı bu?
zaten parasını kazanmış olduğu ürünü başkasına bağışlamamızı istiyor?
bunun neresi sosyal sorumluluk projesi?
ha alırsın 50.000 ipad2 yi fabrikandan. teach for america vakfına elinle teslim edersin anlarım. ama benden zamanında zaten parasını almış olduğu ürünü bağışlamamı istemesi kusura bakmayın ama adamı enayi yerine koymaktır...
abi şaka mı bu?zaten parasını kazanmış olduğu ürünü başkasına bağışlamamızı istiyor?bunun neresi sosyal sorumluluk projesi?ha alırsın 50.000 ipad2 ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Zuko 7 yıl ekrem71
ekrem71

Vakıf, düşük gelire sahip okullardaki öğretmenlerin iPad almak için Ağustos ayı sonuna kadar başvurmaları konusunda çağrı yapmıştı.

Kaç aylık haber bu acaba? Yeni mi aklınıza geldi yayınlamak?
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canocan_07 7 yıl
svideoz
Amerikan yasalarını bilemem bağış yapılınca indirim oluyor mu?kaldı ki ben araştırdım filan demedim yazılanlar için yaptıgım yorum budur.o taktirde iPad 2 sahibi olup olmamanında önemi kalmıyor?

E araştırmadan atıp tutmuşsunuz bu daha kötü :)
Bkz: ''Demek ki''
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Sunstorms 7 yıl
canocan_07

svideoz

Amerikan yasalarını bilemem bağış yapılınca indirim oluyor mu?kaldı ki ben araştırdım filan demedim yazılanlar için yaptıgım yorum budur.o taktirde iPad 2 sahibi olup olmamanında önemi kalmıyor?


E araştırmadan atıp tutmuşsunuz bu daha kötü :)
Bkz: ''Demek ki''

Arkadaşım akli bir sorunun mu var yazılanları bir daha oku teşvik demiş ipad2 sahipleri demiş burada yapılan haber içeriginden yazılanı sen mi anlayamiyorsun ben mı anlatamıyorum bu yazılanlardan çıkacak sonuç budur diyorum.
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canocan_07 7 yıl
Mellkor
Guzel bir adim ama sonucta dunyanin sayili guclerinden biri olan abd de. Dunyada buna daha cok ihtiyac duyan ulkeler var bence bu olay tamamen reklam

ABD'nin ekonomisi ve yapısı ''Önce biz'' düşüncesini gerektiriyor. Biz olaya anlık olarak duygusal yaklaşıyoruz. Adamlar geleceği düşünerek yapıcı yaklaşıyor.
Bkz:
''ABD'deki araştırmalara göre okul haricinde teknoloji ile ilgilenemeyen 9.5 milyon öğrenci var ve bunların notları evlerinde teknoloji ile ilgilenen öğrencilere göre yüzde 8 ile 10 arasında daha düşük. Bunun ABD'ye faturası ise potansiyel gelir kaybı olarak 825 milyar dolar, vergi kaybı olarak 123 milyar dolar ve sosyal yetersizlik olarak 125 milyar dolar.
Başka bir araştırmaya göre teknolojiden uzak kalan öğrenciler ABD ekonomisine her yıl 32 milyar dolar kaybettiriyor. Bu öğrencilerin tüm meslek hayatları ele alındığında ise kayıp 1.2 trilyon dolara çıkıyor.''
Kaynak: donanimhaber.com/...
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Mellkor 7 yıl
canocan_07

Mellkor

Guzel bir adim ama sonucta dunyanin sayili guclerinden biri olan abd de. Dunyada buna daha cok ihtiyac duyan ulkeler var bence bu olay tamamen reklam


ABD'nin ekonomisi ve yapısı ''Önce biz'' düşüncesini gerektiriyor. Biz olaya anlık olarak duygusal yaklaşıyoruz. Adamlar geleceği düşünerek yapıcı yaklaşıyor.

Bkz:

''ABD'deki araştırmalara göre okul haricinde teknoloji ile ilgilenemeyen 9.5 milyon öğrenci var ve bunların notları evlerinde teknoloji ile ilgilenen öğrencilere göre yüzde 8 ile 10 arasında daha düşük. Bunun ABD'ye faturası ise potansiyel gelir kaybı olarak 825 milyar dolar, vergi kaybı olarak 123 milyar dolar ve sosyal yetersizlik olarak 125 milyar dolar.

Başka bir araştırmaya göre teknolojiden uzak kalan öğrenciler ABD ekonomisine her yıl 32 milyar dolar kaybettiriyor. Bu öğrencilerin tüm meslek hayatları ele alındığında ise kayıp 1.2 trilyon dolara çıkıyor.''
Kaynak: donanimhaber.com/...

Farkindayim ama asil olay once orda yasayanlari susturmak ve bak biz ustumuze dusenleri yapiyoruz. Yani bu buyuk bir olay degil ayrica apple sadece araci kendi kaynak da saglamiyor
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alpa07 7 yıl
eski ipad leri müşterilernden alıp öğretmenlere free dağıtacak.güzel bir reklam :D :D
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umityasar 7 yıl
Sosyal sorumluluk yalan dolan bence.
Büyük firmalar için bir nevi günah çıkarma!
Bakınız Coca Cola'nın sitesi:

coca-colaturkiye.com.tr/...


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caves 7 yıl
Ya bu haber o kadar eski ki, Mart ayının haberi.
Bu kampanyanın devam ettiği bile şüpheli çünkü Apple'ın sitesinde eskiden linki vardı artık yok.
"Apple yardım yapıyor mu yapmıyor mu?" tartışması çok iş yapınca haber editörleri eski haberlerden medet ummuşlar sanırım.
Linki de aşağıda:
good.is/...
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detroit21 7 yıl
homebird
Bu nasıl destek anlamadım :) Elin malıyla ağalık yapıyor (yersen). Elindeki ürünlerden 10.000-20.000 adet dağıt öğrenciye, öğretmene anlayalım hayır yaptığını. Zenginleştikçe cimrileşiyor galiba apple.Böyle yapmakla bırak prestij kazanmayı insanların gözünden dahada düşüyor.

Samsung yapiyormu ..... sizin gibiler artik susabilir .
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
detroit21

homebird

Bu nasıl destek anlamadım :) Elin malıyla ağalık yapıyor (yersen). Elindeki ürünlerden 10.000-20.000 adet dağıt öğrenciye, öğretmene anlayalım hayır yaptığını. Zenginleştikçe cimrileşiyor galiba apple.Böyle yapmakla bırak prestij kazanmayı insanların gözünden dahada düşüyor.


Samsung yapiyormu ..... sizin gibiler artik susabilir .

anlaşıldı... bu ve bu gibi yorumlar olduğu sürece ne teknolojik karşılaştırmalarımızda, ne de anlamaya çalıştığımız -hatta anladığımızı iddia ettiğimiz- şirket politikalarında, ne de platforma hakim olup hakkını verme konusunda bir yere varabileceğiz..

suç üstü yakalanan bir ilk okul öğrencisinin "hocam ahmet de yapıyor ama" demesinden hiç bir farkınız kalmadı.. rap yapma heyecanına girip şuursuzca en alakasız yerlerden saldırıp birbirine laf sokmaya çalışan ergenler gibi bir davranış oldu bu..
1 Yanıt Yanıtla +3
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homebird 7 yıl detroit21
detroit21

homebird

Bu nasıl destek anlamadım :) Elin malıyla ağalık yapıyor (yersen). Elindeki ürünlerden 10.000-20.000 adet dağıt öğrenciye, öğretmene anlayalım hayır yaptığını. Zenginleştikçe cimrileşiyor galiba apple.Böyle yapmakla bırak prestij kazanmayı insanların gözünden dahada düşüyor.


Samsung yapiyormu ..... sizin gibiler artik susabilir .

Konunun samsung la lg ile ne alakası var biz burada apple dan bahsediyoruz. Aynışeyi samsung yapsa eleştirmeyecekmiyiz yani. Egolarınızı bir kenara bırakıp mantıklı yorum yapın.
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darkaura 7 yıl
Yok tuketicinin parasiyla bagis yapacak bide ustune egitim sistemindeki ogretmenleri dolasiyla ogrencileride ios platformuna alistiracak ustune kar yapacak. Nasil ayrdim bu. bagis yapamak iatersem ipadi fakir cocuga verrim bagislarim. Keza eski bilgisayarlarimi hala ise yarar halde olmalarina ragmen hep verdim. ona mi kalmis benim paramla malimla kime yardim yapacam. geri zekalimiyim yardim yapcak insan yada kurum bulamyorum
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Sunstorms 7 yıl
Amerikan yasalarını bilemem bağış yapılınca indirim oluyor mu?kaldı ki ben araştırdım filan demedim yazılanlar için yaptıgım yorum budur.o taktirde iPad 2 sahibi olup olmamanında önemi kalmıyor?
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Sunstorms 7 yıl
Amerika,İngiltere,İtalya vs. fark etmez eğer bir teşvikten söz ediliyor karşılığında bunu cazip kılacak şartlar yaratılmak zorundadır eski kıyafetin fiyatı 20$ eski iPad in fiyatı 250$ millet Amerikalı olunca aptal olmuyor merak etmeyin.Kaldı ki ipad2 ye terfi eden müşterilerden bahsediliyorsa bu konuda haklı olduğum açıktır.
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sezersunar 7 yıl
İsin garip olanı kendisi yapmıyor bu yardımı, ben ne yapayım böyle projeyi. Ellere verir talkini kendi yutar salkımı hesabı.
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