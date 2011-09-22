Apple projesi eski iPad modellerini öğretmenlere bağışlıyor

Apple'ın en çok eleştirildiği konuların başında sosyal sorumluluk projelerine katılmaması geliyor. Geçtiğimiz hafta yardım kuruluşlarına personelinin bağış yapmasını teşvik etme konusunda adım atan Apple ay başından bu yana da farklı bir kampanya daha yürütüyor.





Apple, iPad 2'ye terfi eden müşterilerine eski iPad'lerini Teach for America vakfına bağışlamasını sağlayacak bir kampanya başlattı.





Teach for America vakfı ABD çapında düşük gelire sahip okullarda çalışan öğretmenlere yeni teknoloji ürünü cihazları ücretsiz temin etmeyi ve böylece ders performansını artırmayı amaçlıyor.





Fortune dergisinin haberine göre Apple'ın öncülük ettiği kampanya kapsamında 9000 öğretmen ilk nesil iPad modellerine kavuştu.





Araştırmalar iPad 2 satın alanların eski iPad modelini arkadaşına veya ailesine verdiği veya düşük fiyata üçüncü şahıslara sattığını ortaya koyuyor. Apple bunun yerine daha faydalı olacak bir bağış kampanyasına müşterilerini teşvik ediyor.





Apple eski CEO'su Steve Jobs'un eşi Luarene Powell'ın yönetim kurulunda bulunduğu Teach for America vakfı 38 eyalette faaliyet gösteriyor. Vakıf, düşük gelire sahip okullardaki öğretmenlerin iPad almak için Ağustos ayı sonuna kadar başvurmaları konusunda çağrı yapmıştı.





Düşük gelire sahip okullardaki öğretmenlere bağışlanacak iPad'ler ile eğitim kalitesinde artış yaşanması bekleniyor. Ancak yüksek profile sahip okullarda her öğrencide bir iPad bulunuyor ve öğretmenlere göre ödevler artık daha kısa sürede tamamlanıyor.