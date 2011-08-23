Apple refurbished ilk nesil iPad 16GB WiFi fiyatını 299$'a indirdi

Haber Editörü
Tablet dünyasında devrimi başlatan Apple'ın iPad modelinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Mart ayında halefi iPad 2 tanıtılırken yeni yılda üçüncü nesil iPad modeli için piyasalar beklentiye girmiş durumda.
9.7 inç 1024 x 768 piksel LCD dokunmatik ekran, Apple A4 1GHz hızında işlemci, WiFi, Bluetooth, akselerometre, pusula, 1.2cm kalınlık, 750gr ağırlık, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ve 10 saate varan kullanım ömrü ile piyasaya çıktığında rakip tanımayan iPad halen daha orta ve alt seviye tablet modellerinden daha iyi bir performans sergiliyor.
Satışı devam eden ilk nesil iPad modellerinin fiyatları da çok fazla düşmüş değil. Ancak Apple Store bir ilk imza atarak MB292LL/A seri numaralı refurbished iPad 16GB WiFi modelinin fiyatını 299$'a çekti. Bu şu ana kadar ki en düşük iPad fiyatı oldu. Refurbished tanımı arızalı olup da serviste veya fabrikada tamir gören ve üretici firma garantisi altında satılan ürünleri belirtiyor.
16GB WiFi iPad modelinin standart fiyatı ise 484$ civarında. MB293LL/A seri numaralı 32GB WiFi refurbished iPad modelinin fiyatı ise 399$ oldu. Bu modelin standart fiyatı ise 520$ seviyesinde.
Refurbished ürünler için de orijinalinde olduğu gibi 1 yıllık Apple garantisi veriliyor. Ancak refurbished 16GB WiFi modelinin stoğu bitmiş durumda. Stoğu olan refurbished modeller ise 64GB WiFi / 499$, 16GB WiFi+3G / 399$, 32GB WiFi+3G / 499$, 64GB WiFi+3G / 599$ şeklinde belirlenmiş.
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"refurbished" sadece tamir görmüş ürün demek değil.
İade edilen ürünler, teşhire çıkıp daha sonra kasası ve gereken donanımı yenilenen ürünler ya da dediğiniz gibi arızalanıp yeniden tamir edilen ürünler.
ama aklınıza şu gelmesin, arızalana ürün bi şekilde yamanıyor sonra da satılıyor. öyle değil, mesela arızalı parçası tamamen değişiyor. kozmetik olarak ürün sıfırlanıyor ve satışa sunuluyor.
dediğiniz gibi çöp olsa hiçbir şirket 1 yıl garanti vermez.
ilginenler youtube'a refurbished mac yazıp videoları izleyebilirler.
keşke ülkemizde de bu sistem yerleşse...
Aynen oyle yoksa millet enayi mi gidipte refurbished macbook vs alsin.
Dediklerinize katılıyorum.Ancak her zaman bu tip ürünlere karşı bir önyargılı davranırım.1 yıldan sonra olacaklar beni düşündürüyor çünkü.
Ayrıca bu sistem bizim ülkemize gelse kesinlikle işlerini baştan sağma yaparlar.Daha doğru düzgün teknik destek dahi veremiyolar ancak bildiğim kadarıyla yurtdışında bizimki gibi değil yani daha bir özenli ve tertipli iş yapılıyor.Ancak çok seçkin kişiler olmalı işlerini düzgün yapmayı bilen.O da bi elin parmakların geçmez (hangi üründe olursa olsun)
Beko arçelik yıllardır yapıyor beyaz eşyalarında. 5 sene önce böyle bir çamaşır makinası almıştık yarı fiyatına sıfır kutusunda.
store.apple.com/...
Fiyat bana pahalı geldi, zaten geçen yıl bu ürünlerden edecekleri karı ettiler vede bunlar birde tamir görmüş ürünler, bunlar üzerinden kar düşüneceğine HP gibi maliyetine verse reklamı olurdu hiç yoktan.
Üretim bedeli ne ise ona satmasını bekliyorsan daha çok beklersin. Siz sanıyorsunuz ki üretim bede 80 dolar adamlar bunu 480$'dan satıyor 400$ kar yapıyor. Ama öyle değil. Bunun reklam maliyeti var, taşıma maliyeti var bir sürü maliyeti var. Yani adamlar direk ürün maliyetinden kar yapmıyor. Zaten bütün firmalardaki ürünler böyledir. Sadece Apple değil.
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