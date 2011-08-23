Apple refurbished ilk nesil iPad 16GB WiFi fiyatını 299$'a indirdi

Tablet dünyasında devrimi başlatan Apple'ın iPad modelinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Mart ayında halefi iPad 2 tanıtılırken yeni yılda üçüncü nesil iPad modeli için piyasalar beklentiye girmiş durumda.





9.7 inç 1024 x 768 piksel LCD dokunmatik ekran, Apple A4 1GHz hızında işlemci, WiFi, Bluetooth, akselerometre, pusula, 1.2cm kalınlık, 750gr ağırlık, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ve 10 saate varan kullanım ömrü ile piyasaya çıktığında rakip tanımayan iPad halen daha orta ve alt seviye tablet modellerinden daha iyi bir performans sergiliyor.





Satışı devam eden ilk nesil iPad modellerinin fiyatları da çok fazla düşmüş değil. Ancak Apple Store bir ilk imza atarak MB292LL/A seri numaralı refurbished iPad 16GB WiFi modelinin fiyatını 299$'a çekti. Bu şu ana kadar ki en düşük iPad fiyatı oldu. Refurbished tanımı arızalı olup da serviste veya fabrikada tamir gören ve üretici firma garantisi altında satılan ürünleri belirtiyor.





16GB WiFi iPad modelinin standart fiyatı ise 484$ civarında. MB293LL/A seri numaralı 32GB WiFi refurbished iPad modelinin fiyatı ise 399$ oldu. Bu modelin standart fiyatı ise 520$ seviyesinde.

Refurbished ürünler için de orijinalinde olduğu gibi 1 yıllık Apple garantisi veriliyor. Ancak refurbished 16GB WiFi modelinin stoğu bitmiş durumda. Stoğu olan refurbished modeller ise 64GB WiFi / 499$, 16GB WiFi+3G / 399$, 32GB WiFi+3G / 499$, 64GB WiFi+3G / 599$ şeklinde belirlenmiş.