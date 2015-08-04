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"Apple sanal şebeke işletmeciliği ile yakından ilgileniyor"

3 yıl
1,9b
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9
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde fiziksel operatörlerin yanında sanal şebeke işletmeciliği adında yeni bir sektör daha ortaya çıktı. BİMCell, PTTCell gibi örnekleri olan sanal şebeke işletmeciliği, firmaların operatörlerden ses ve data servisi kiralaması esasına dayanıyor. 

Operatörler belirli bir ücret karşılığında bünyesinde mevcut bulunan fazla kapasiteyi sanal işletmecilere kiralıyor ve sanal işletmeciler de ellerindeki kapasite kadar müşterilerine bütçe dostu tarifeler hazırlayabiliyor. Böylece belirli bir alan içerisinde hareket özgürlüğü sahibi oluyor. 

Apple'ın iPad Air 2 ile her operatör ile çalışan entegre SIM kart teknolojisi sunması ve geçmişte Steve Jobs'un iOS cihazlarına özel bir iletişim altyapısı kurma planları, firmanın kendi hücresel iletişim altyapısını kuracağı söylentilerine yol açıyordu. 

Yeni gündeme gelen bilgilere göre Apple, ABD ve Avrupa'da sanal şebeke işletmeciliğine soyunmayı planlıyor. Hali hazırda nabız yoklayan Apple bazı denemeler yapıyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde bu planı hayata geçirebileceği belirtiliyor. 

iPad Air 2 modelindeki entegre SIM teknolojisine Apple SIM adı veriliyor. Bu teknolojide kullanıcı SIM kartını çıkarmadan operatör hatları arasında geçiş yapabiliyor. Ancak Apple, entegre SIM teknolojisinde mevcut operatörler ile masaya oturmak ve belirli bir ücret konusunda anlaşmak zorunda. Eğer sanal şebeke işletmeciliği mümkün olursa birkaç operatörden kiraladığı hücresel servis ile iOS kullanıcılarına sunacağı tarifeleri kendisi belirleyebilecek. 

Apple'ın bu hamlesi ile entegre SIM teknolojisinin yaygınlaşması konusunda önemli bir adım atılacağı düşünülüyor. Hali hazırda Project Fi ile Google da benzer bir yöntem uyguluyor ve Nexus 6 modelindeki entegre SIM, ABD'de T-Mobile ve Sprint hatları arasında geçiş yapabiliyor. Ancak Nexus 6 haricinde başka bir model mevcut değil.

Ancak operatörlerin böyle geniş bir sanal şebeke hizmetine karşı çıkacağı belirtiliyor. Zira hücresel ağ destekli iPad modelleri ve iPhone modelleri sayesinde operatörler önemli gelirler elde ediyor. Hiçbiri elindeki bu denli büyük bir müşteri kitlesini Apple'a kaptırmak istemeyecektir. 

Apple'ın iPhone 6S serisini de operatörlerle anlaşma yapabildiği ülke ve eyaletlerde Apple SIM ile satışa sunacağı belirtiliyor. Yeteri kadar uyumlu iOS cihazının piyasada olması ile Apple'ın gelecekte sanal şebeke işletmeciliğine yönelik ilk adımı da gelebilir. 

http://appleinsider.com/articles/15/08/03/rumor-apple-considering-becoming-a-carrier-leasing-network-from-existing-wireless-providers Yorum Yaz
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gduman 3 yıl en beğenilen
Ekrem... Haberler sana hep gec geliyor... Keske sunlari girmeden once bir dönüp baksan.

Apple bu haberi çoktan reddetti.

9to5mac.com/...
Ekrem... Haberler sana hep gec geliyor... Keske sunlari girmeden once bir dönüp baksan.Apple bu haberi çoktan reddetti.9to5mac.com/....
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Guest-F8946C419 3 yıl
"Çevir kazı yanmasın."
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DH Misafiri 3 yıl
Kingsman filmini izleyin..
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mogosan 3 yıl
ekrem haberi 9to5mac'ten araklayıp türkçeye çevirene kadar yalanlaması çoktan gelmiş oluyor.Tercüman tutun bari.Yalanlamalarada yetişebilirsiniz böylece.
edit:reddedilmek bitişik yazılır bu arada ekrem bey.
edit2 : arak yazdım amiyane oldu ama kaynak göstermeden yazılan her haber böyledir.
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clopin 3 yıl
Apple ya operatörü satın alır yada operatörün sistemine rakip olacak bişey çıkartır ufak işlerle ugraşmaz
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ekrem71 3 yıl
Apple red edebilir normaldir ama adamların bununla ilgili bir sürü patenti var yani henüz vazgeçmiş değiller
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kadirirdem 3 yıl
bu habar apple tarafından reddetildi....
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ekrem hep geriden geliyorsun.....
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Kabus87 3 yıl
Böyle bir olay yok arkadaşın dedigi gibi apple bunu yalanladi...
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gduman 3 yıl en beğenilen
Ekrem... Haberler sana hep gec geliyor... Keske sunlari girmeden once bir dönüp baksan.

Apple bu haberi çoktan reddetti.

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theycantmeasureheart 3 yıl gduman
gduman

Ekrem... Haberler sana hep gec geliyor... Keske sunlari girmeden once bir dönüp baksan.

Apple bu haberi çoktan reddetti.

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