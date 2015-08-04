"Apple sanal şebeke işletmeciliği ile yakından ilgileniyor"

Son dönemde fiziksel operatörlerin yanında sanal şebeke işletmeciliği adında yeni bir sektör daha ortaya çıktı. BİMCell, PTTCell gibi örnekleri olan sanal şebeke işletmeciliği, firmaların operatörlerden ses ve data servisi kiralaması esasına dayanıyor.





Operatörler belirli bir ücret karşılığında bünyesinde mevcut bulunan fazla kapasiteyi sanal işletmecilere kiralıyor ve sanal işletmeciler de ellerindeki kapasite kadar müşterilerine bütçe dostu tarifeler hazırlayabiliyor. Böylece belirli bir alan içerisinde hareket özgürlüğü sahibi oluyor.





Apple'ın iPad Air 2 ile her operatör ile çalışan entegre SIM kart teknolojisi sunması ve geçmişte Steve Jobs'un iOS cihazlarına özel bir iletişim altyapısı kurma planları, firmanın kendi hücresel iletişim altyapısını kuracağı söylentilerine yol açıyordu.





Yeni gündeme gelen bilgilere göre Apple, ABD ve Avrupa'da sanal şebeke işletmeciliğine soyunmayı planlıyor. Hali hazırda nabız yoklayan Apple bazı denemeler yapıyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde bu planı hayata geçirebileceği belirtiliyor.





iPad Air 2 modelindeki entegre SIM teknolojisine Apple SIM adı veriliyor. Bu teknolojide kullanıcı SIM kartını çıkarmadan operatör hatları arasında geçiş yapabiliyor. Ancak Apple, entegre SIM teknolojisinde mevcut operatörler ile masaya oturmak ve belirli bir ücret konusunda anlaşmak zorunda. Eğer sanal şebeke işletmeciliği mümkün olursa birkaç operatörden kiraladığı hücresel servis ile iOS kullanıcılarına sunacağı tarifeleri kendisi belirleyebilecek.





Apple'ın bu hamlesi ile entegre SIM teknolojisinin yaygınlaşması konusunda önemli bir adım atılacağı düşünülüyor. Hali hazırda Project Fi ile Google da benzer bir yöntem uyguluyor ve Nexus 6 modelindeki entegre SIM, ABD'de T-Mobile ve Sprint hatları arasında geçiş yapabiliyor. Ancak Nexus 6 haricinde başka bir model mevcut değil.





Ancak operatörlerin böyle geniş bir sanal şebeke hizmetine karşı çıkacağı belirtiliyor. Zira hücresel ağ destekli iPad modelleri ve iPhone modelleri sayesinde operatörler önemli gelirler elde ediyor. Hiçbiri elindeki bu denli büyük bir müşteri kitlesini Apple'a kaptırmak istemeyecektir.





Apple'ın iPhone 6S serisini de operatörlerle anlaşma yapabildiği ülke ve eyaletlerde Apple SIM ile satışa sunacağı belirtiliyor. Yeteri kadar uyumlu iOS cihazının piyasada olması ile Apple'ın gelecekte sanal şebeke işletmeciliğine yönelik ilk adımı da gelebilir.

http://appleinsider.com/articles/15/08/03/rumor-apple-considering-becoming-a-carrier-leasing-network-from-existing-wireless-providers